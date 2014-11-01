Количество людей, живших на планете Земля

Сколько людей родилось за всю историю человечества на нашей планете? По приблизительным расчётам к 2002 году на Земле родилось в общей сложности от 106 до 140 миллиардов Homo sapiens.

Представленная Вашему вниманию инфографика, построена на «консервативных» расчётах численности людей (106 млрд), когда-либо живших на нашей планете.

Красная точка в центре большого белого круга — численность населения Земли в настоящий момент времени (6.8 млрд). Белый круг — умершие люди.

Вертикальная линия представляет время. Спектральный график над кругом показывает общую численность людей, когда-либо родившихся на планете к определённому моменту времени.

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