Человек 

Количество людей, живших на планете Земля

Alexey 7 комментариев ,

Численность людей, живших на планете за всю историю человечества

Сколько людей родилось за всю историю человечества на нашей планете? По приблизительным расчётам к 2002 году на Земле родилось в общей сложности от 106 до 140 миллиардов Homo sapiens.
Представленная Вашему вниманию инфографика, построена на «консервативных» расчётах численности людей (106 млрд), когда-либо живших на нашей планете.
Красная точка в центре большого белого круга — численность населения Земли в настоящий момент времени (6.8 млрд). Белый круг — умершие люди.
Вертикальная линия представляет время. Спектральный график над кругом показывает общую численность людей, когда-либо родившихся на планете к определённому моменту времени.

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Источник: www.priroda.su
Количество людей, живших на планете Земля
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Alexey

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  • Семен

    Интересная статистика. Доживем до 2050 года, посмотрим, как будет тесно 🙂

  • Максим

    Если будет много людей то не будет хватать ресурсов воды земли плодородной значит будут войны за ресурсы планеты, много погибнет народа.Возможно что до 2050 года никто не доживет.Как нас Господь терпит.Хотя конец света будет славным, а не ужасным как нам говорят многие.

  • эксинспектор

    Один из сценариев сокращения численности населения: в лабораториях хранятся возбудители чёрной оспы для исследований. Какие-то "террористы" крадут их и распыляют, но почему то в Африке, Азии и Лат.Америке. А прививок, которые давали хот какую-то защиту не делают уже 30 лет. В этих регионах гибнут сотни миллионов — 1 волна, затем ещё столько же — трупные яды и прочие последствия такого мора, а "Развитые страны" закроются на карантин и никого пускать не будут. Потом бунты, войны выживших между собой и "золотой миллиард" оплакивает крокодильими слезами — всех погибших. Остался только он один.

  • акос

    (если применить логику..)

    У каждого из нас имеются:
    1 (один) отец и одна мать, (предки ПЕРВОГО поколения)
    2 (два) дедушки и две бабушки (предки ВТОРОГО поколения)
    4 (четыре) пра-дедушки и 4 пра-бабушки (предки ТРЕТЬЕГО поколения)
    8 (восемь) пра-пра-дедушек и 8 пра-пра-бабушек (предки ЧЕТВЁРТОГО поколения)
    Таким образом, количество наших родственников — предков с каждым,
    более старшим поколением, увеличивается в ДВОЕ (в геометрической прогрессии).

    Углубляясь всё дальше в прошлое, мы находим, что предков ДЕСЯТОГО поколения 1024 человек, а предков 25-го поколения — более, чем 32 миллиона .

    Сделаем некоторое допущение, что чаще всего новое поколение появляется на свет, когда родители находятся в возрасте 20-30лет. В среднем-25лет.
    То есть, в момент рождения меня (или Вас, уважаемый читатель)
    2 (двум) родителям со дня рождения-….по 25лет
    4 (четырём) предкам ВТОРОГО поколения -по 50лет
    8 (восьми ) предкам ТРЕТЬЕГО покаления -…..по 75лет
    16-ти предкам ЧЕТВЁРТОГО покаления -..по 100лет
    ………………………………………
    1024 предкам ДЕСЯТОГО поколения по ….250лет
    ………………………………………
    32-ум миллионам предков 25-го покаления по 635 лет.
    Это значит, что всего 635 лет назад (в 1475 году ) на земле
    существовало 32 миллиона моих предков.
    Здесь необходимо сделать оговорку . Среди этих 32-ух миллионов были предки не только мои, но и моих современников, в том числе и читателя этих строк.

    Точно такой же вывод может сделать любой человек. .
    (Читатель может проверить эти рассуждения, увеличивая число предков через каждые 20-25 лет в геометрической прогрессии)
    Таким образом, уходя всё дальше и дальше в глубь веков в прошлое, мы увидим, что
    500 лет назад наших предков было чуть больше миллиона. (1000.000)
    600 лет назад предков было ————— 16.000 000
    700 лет назад предков "было" ————256.000 000
    800 лет назад предков "было" ———4 миллиарда (4.000 000 000)
    900 лет назад предков "было" ——-64 миллиарда (64.000 000 000)
    1000 лет назад их "было" 1триллион 240 миллиардов(1.240.000.000.000)
    Этот парадокс (количество людей 1000лет назад)возникает в следствии того, что табу на брак с родственником существует только для близких родственников. Для дальних (четвёртого, пятого и далее колен), такого табу нет, значт существовал брак между дальними родственниками.

    И тем не менее, учитывая, что жизнь на нашей планете существует не 1000 лет, а миллионы, напрашивается вывод, что она (жизнь)появилась на Земле из КОСМОСА. Появилась в виде огромного количества клеток, многие из которых погибали, но некоторые , попав в более благоприятные условия, начинали процесс деления и размножения.

    Некоторая часть вновь образовавшихся клеток, не выдержав окружающих условий погибали, но другая часть приспосабливались , у них появлялся иммунитет, способность к самосохранению. При размножении они совершенствовались, в зависимости от условий окружающей среды (температура, давление, состав атмосферы и т.д.)видоизменялись, приобретая более совершенную способность к выживанию и самосохранению. Одни клетки в процессе тысячелетий преобразовывались в бактерии, другие в насекомых, третьи в растения, четвёртые в птиц и животных, а определённая их часть, подвергаясь воздействию окружающей среды, и условий для выживания, приобретают присущий только им вид организма, отдалённо напоминающий человеческий на раннем этапе своего развития.

  • Н

    еще проще: за 100 лет проходит четыре поколения, т.е. 2 родителей, 4 бабушек и дедушек, 8 прабабушек и прадедушек и 16 прапра……. Тысячу лет назад — столько предков, а календарь Руси насчитывает более 7 тыс.лет от сотворения мира. Истинно: все люди братья и сестры.

  • Роман

    Поправочка! У меня двое родителей, у них двое детей! У меня 2 дедушки и 2 бабушки, но и у них по 4 внука, т.к. имеют 2 детей, имеющих по 2 ребенка. Потом идут пра-пра-пра! + в одной семье может быть более 2-х детей. И при разводе (и не только) люди заводят новые семьи и рожают детей от других партнеров!
    «геометрическая прогрессия» не применима!

  • Саша

    езжай в монголию, та плотность населения 1 чел на 10кв.км.