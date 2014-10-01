«Картонные серверы» от компании ColoCall

10% стоимости сервера приходится на корпус, к тому же его производство сопряжено с загрязнением окружающей среды. Украинская компания ColoCall решила сделать серьёзный шаг в сторону экологизации своего высоко-технологичного бизнеса и стала использовать при сборке серверов картон, полученный в результате переработки вторичного сырья.



Картонный «Эко-корпус»™ легко собирается и при эксплуатации не имеет никаких значительных отличий от металлических корпусов. Противопожарная пропитка делает картонный корпус несгораемым. Стоимость этого экологичного корпуса составляет менее $2. Кроме того, компания готова поделиться своими «выкройками» картонных корпусов.

В заключение пожелаем компании ColoCall успехов и процветания.

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