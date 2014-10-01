Технологии 

«Картонные серверы» от компании ColoCall

Alexey 6 комментариев ,

Картонные корпусы для серверов

10% стоимости сервера приходится на корпус, к тому же его производство сопряжено с загрязнением окружающей среды. Украинская компания ColoCall решила сделать серьёзный шаг в сторону экологизации своего высоко-технологичного бизнеса и стала использовать при сборке серверов картон, полученный в результате переработки вторичного сырья.
Картонные корпусы для серверов

Картонный «Эко-корпус»™ легко собирается и при эксплуатации не имеет никаких значительных отличий от металлических корпусов. Противопожарная пропитка делает картонный корпус несгораемым. Стоимость этого экологичного корпуса составляет менее $2. Кроме того, компания готова поделиться своими «выкройками» картонных корпусов.

Картонные корпусы для серверов

Картонные корпусы для серверов

Картонные корпусы для серверов

Картонные корпусы для серверов

Картонные корпусы для серверов

В заключение пожелаем компании ColoCall успехов и процветания.

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Источник: www.priroda.su
«Картонные серверы» от компании ColoCall
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Alexey

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  • Руслан

    Хочу себе такой

  • Юлек

    я бы тоже не отказалась!…) По мне он и выглядит приятнее и вообще…)

  • Chameleon

    это дурная затея.
    температура в такой коробке будет выше, чем в жестяном корпусе, т.к. картон меньше отдает тепло -> придется разориться на клевый кулер.
    + при транспортировке дополнительный гемор, т.к. повышенная хрупкость у товара.

    фирма быстро разорится или идея сойдет на нет.

  • Реник

    Мне вот интересно как картонные "уши" выдерживают тяжесть комплектующих, без специального усиления, это не возможно.
    На фото, они скорее всего лежат друг на друге, судя по соседним серверам. Затея хорошая, но бестолковая, т.к. не выдерживает критики 🙂

  • Аноним

    Интересно, как обстоят дела с картоном в западных дата-центрах? Наверное, ColoCall заимствовала эту идею у западных стран?

  • Денис Радченко

    Пост сделан 31 марта, естественно это шутка