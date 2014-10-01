Природа 

«Жертвы селекции»

Alexey 34 комментария ,

Жертвы селекции

Благодаря нашему «селекционному творчеству» появились такие агрессивные породы собак, как бультерьеры, питбультерьеры, ротвейлеры и т.д. В ходе искусственного отбора человек отбирал наиболее агрессивных представителей и в результате получил породы собак с деформированной психикой и инстинктом самосохранения. Представители этих пород собак бесстрашно атакуют более сильного врага, не заботясь о том, выйдут ли они из этой схватки победителями с минимальными физическими повреждениями. Без всяких сомнений, что в дикой природе время жизни таких животных будет исчисляться сутками.
Четвероногие «жертвы селекции» бесстрашно атакуют дикобразов до тех пор пока вся голова собаки, включая язык, не окажется покрытой иглами. Для дикого животного подобные повреждения могли бы оказаться смертельны.

Дикобраз
Дикобраз. Источник фото: 1

 

Тысячи острых игл дикобраза на морде, теле, в ротовой полости, в горле, кровь, боль — это результат неконтролируемой агрессии.

Бультерьер в иглах дикобраза
Бультерьер, усыпанный иглами дикобраза. Источник фото: 1

Бультерьер в иглах дикобраза
Бультерьер, усыпанный иглами дикобраза. Источник фото: 1

Боксёр, усыпанный иглами дикобраза
Боксёр, усыпанный иглами дикобраза. Источник фото: 1

Питбуль в иглах дикобраза
Питбуль в иглах дикобраза. Источник фото: 1

Питбуль и иглы дикобраза
Питбуль и иглы дикобраза. Источник фото: 1

Английский бульдог, усыпанный иглами дикобраза
Английский бульдог, усыпанный иглами дикобраза. Источник фото: 1

 

После просмотра этих фотографий сразу вспоминается сцена бессмысленной атаки двумя питбулями быка. Фото были размещены на drugoi.livejournal.com

Питбули и бык

Два питбуля напали на быка

Нападение питбулей на быка

Два питбуля и бык

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Источник: www.priroda.su
«Жертвы селекции»
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Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



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  • Аноним

    Боже…

  • Аноним

    Премия Дарвина.

  • Chameleon

    это лучшая статья про бойцовских собак, которую я видела.

  • Берт

    в статье написан бред. бультерьеры очень добрые собаки, выводились как домашняя собака с короткой шерстью — друг человека. почитайте хотя бы википедию. а то что некоторые хозяева превращают их в монстров — так есть поговорка: "не бойся собаки, бойся её хозяина".

  • Берт

    После урагана Катрина 2 питбуля остались без хозяев и добывали себе пищу сами. А бык отбился от стада. Собак застрелили месные надсмотрщики.
    Уроды. У вас хоть совесть есть? Или вам лишь бы навонять посильнее заголовками "Бультерьер попал в роддом и сожрал 18 младенцев!! (24 ФОТО!!!)" чтобы поднять посещаемость?

  • Аноним

    В статье и не оспаривается тот факт, что их застрелили.

    Почему застрелили? Потому, что эти животные представляли опасность для окружающих, иначе бы, наверное, не пошли на такой радикальный шаг.

    Берт, из статьи Вы не поняли самого главного. Речь шла о том, что породы, выведенные человеком, практически лишены инстинкта самосохранения. Их дикие предки волки и шакалы никогда бы не напали на жертву во много раз сильнее себя. Потому что, любая травма в дикой природе может повлечь гибель животного.

    Второе. Не могли бы Вы быть повежливее. Часть ваших ругательных слов и оскорблений мне пришлось удалить, а то они никак не сочетались с Вашим же выражением "бультерьеры очень добрые собаки" 😉

  • Аноним

    Забыл добавить, что любую дворнягу можно тоже отнести к "жертвам селекции". Домашняя собака, благодаря "селекционной деятельности" человека появилась более 10000 лет назад.

  • zoologist

    а автор бездарность комментарии то удаляет.. позор.
    придётся разместить эту псевдо статейку на всех зоологических и кинологических форумах.

  • Аноним

    Хамство, ругань, брань и оскорбления у нас не приветствуется. Извините.

    Отвечу вам вкратце. Представитель любой из бойцовских пород может повстречаться с дикобразом (Азиатским или Североамериканским), где угодно, на любом континенте, и даже в зоопарке.
    Суть статьи совсем не в этом. Речь шла о том, насколько "продукты" человеческой селекции оторваны от природы. Дикое животное никогда не будет нападать, на добычу не "по зубам". В дикой природе любое повреждение для хищника может быть фатальным.

    В дикой природе "селекционное творчество" человека просуществовало бы недолго.

  • Светлана

    zoologist, неужели Вы так и не поняли, что в статье речь шла не о бойцовских собаках, а вообще о породах животных (и даже сортах растений), выведенных человеком, которые являются инородным элементом в природе. На неадекватный риск способны и охотничьи породы собак. Вы всё воспринимаете буквально и дальше своего носа не видите.

    P.S. Меня всегда удивляло, почему у нас так много хамовитого быдла, которому ничего не стоит оскорбить человека.
    Неужели это всё комплексы или нереализованность… ? Неужели эти люди могут ценить природу? Уважаемые модераторы, предлагаю банить таких, как zoologist, не хочется, чтобы такие ограниченные люди портили всю атмосферу.

  • Аноним

    мне только очень интересно: кто фотографировал эту сцену быка против собак?..
    и неужели это реальные кадры? ;o

  • оля

    Какие ужасные фотографии!!!

  • olga

    Ужасно! И еще ужаснее от того что такие симпатичные имхо породы могут попадать в руки недобросовестных владельцев. Собака как ребенок, тут не столько генетика сколько воспитание влияет на развитие психики. Кадры атаки быков питбулями реальные,но следует учесть и то, что сняты в окрестностях Нового Орлеана после урагана, еще не известно как бы вы сами повели себя на месте оголодавших и потерянных собак.
    Не для кого не секрет, что популяризация любой породы собак всегда негативно сказывается на качестве селекции.Удешевление товара(собаки) происходит за счет снижения его качества(отбора и воспитания). Прежде чем говорить о "жертвах селекции" надо сказать о нездоровом обществе которое их порождает

  • софа

    блин …жесть как так можно…собаки ради нас убиться готовы …а мы и убиваем…

  • Игорь

    1. Что питам делать в дикой природе?
    2. Дикобраз, а у Ивана грозного, была забава — бочку с торчащими гвоздями медведю дать! Поведение медведя не отличалось, он накалываясь еще больше злился!
    3. Откуда информация о том, что во время селекции отбирались самые агрессивные особи? А у вас есть заключение психиатрической экспертизы о деформированной психике?
    4. Вы имели опыт общения с этими собаками?
    5. Какого лешего, вам не дают покоя эти собаки? Может все журналисты и газетчики тюти, которых в школе избивали на каждой перемене, у них комплекс не полноценности, и они просто завидуют?

  • Светлана

    >> 1. Что питам делать в дикой природе?

    Игорь, вы всё понимаете буквально. Речь о том, что организм, естественно сформировавшийся в результате естественного отбора не будет подвергаться неоправданному риску. Только благодаря человеку появились такие животные, которые могут пожертвовать своей жизнью.

    >> оведение медведя не отличалось, он накалываясь еще больше злился!

    Злился, а потом бросал это дело, когда чувствовал, что так и покалечится недолго.

    • Евгений

      «организм, естественно сформировавшийся в результате естественного отбора не будет подвергаться неоправданному риску.» Тогда уж, следуя вашей логике, давайте называть всех собак «жертвами селекции», ибо любая собака готова пожертвовать своей жизнью ради хозяина. От чихуа-хуа до сенбернара и маламута

      • Далеко не любая собака готова пожертвовать своей жизнью.

  • Hellboy

    Ха-ха))) Тупые псины)))))))))

  • Екатерина

    объясните мне пожалуйста, каким это образом собаки вдруг внезапно напали на быка и каким это образом в этот нежданный бессмысленный час там оказался человек, который все это снимал. одно дело если бы нашел собак мертвыми.. а это. Я не верю подобной статье. Каждая собака может стать агрессивной. Дело действительно в воспитании. А если человек будет поощрять такие выходки каждый день, собака начнет атаковать и не размыкать пасть до тех пор пока это нравится хозяину. Если с дисциплиной совсем плохо, и только агрессия хвалилась..то и подавно. Собака просто упрется и будет кромсать мясо быка. Вспомните, как обучают собак для защиты людей кидаться на чехлы дрессировщика, прикрепленные к рукам.
    Мне так обидно бывает за сторожевых собак. Люди сеют и пожинают свои плоды. Я понимаю, данная порода действительно имеет особенность. У них большой порог боли, они могут долго терпеть. В них большая сила как и во многих крупных собаках. Но все зависит от человека..как именно он позволит собаке себя вести. Вы хоть видели агрессивных чихуахуа? Простой пример избалованности. И что? После этого собака кидается на всех, а представьте если бы она была крупнее. Глупо. Люди списывают себя ответственность и не могут оценить свои возможности порой. А селекционное выведение этой породы, да, ее действительно делали мощнее. "Характер питбуля зависит от родословной, воспитания и тренировок. В любом случае это очень волевая, сильная и динамичная собака. Они отличаются повышенной реактивностью и сильным боевым духом. Воспитывать щенка необходимо строго, но без агрессии. Эта порода подходит скорее опытным собаководам, нежели новичкам, поскольку требует постоянного контроля со стороны хозяина.
    Питбули неплохо чувствуют себя в обычной городской квартире, но при этом им просто необходимы регулярные спортивные прогулки и общение со своими сородичами, желательно другого пола (в противном случае драки не избежать). Уход за чистокровным АПБТ бывает сложен из за повышенной аллергии. В США собаки проявляющие хотя бы небольшую агрессию к человеку бракуются и разведению не подлежат. Чистокровный АПБТ очень ласковый к людям и практически не поддается служебно-охранной дрессировке." Прочитайте внимательно последние строки.. Эти собаки далеко не тупые в действительности.
    Почему то вспомнила о мустангах, которые при попадании в проволоку мечется еще сильнее и режет себе ноги в кровь. Паника, неуравновешенное состояние. От психической неустойчивости страдает каждый. Как собаки, другие животные и люди.

    • Евгений

      Питбуль далеко не крупная собака. Питбули меньше средних собак (овчарок, например).

  • Екатерина

    И еще в скобках приписано, что они кидаются на самцов.Поймите правильно, собаки пытаются всегда завоевать лидерство. А у этих собак большая сила воли, такой темперамент, который еще стоит поискать. Это нормально.
    И то многие псы при правильной дрессировке спокойны и подчиняются своему лидеру-человеку.

  • Екатерина

    Если я как-то неправильно поняла нападение на быка, то если рассмотреть ситуацию…

    когда псы голодные атакуют скотину ..это нормально. И не отпускали потому что боролись за выживание. Когда львы бросаются на крупных бизонов или кого то еще, они тоже получают травму, но не останавливаются пока не убьют. Они знают что либо они сейчас съедят пищу, либо умрут от голода. так что делайте свои выводы.имхо

  • Алексей

    >> Мне так обидно бывает за сторожевых собак. Люди сеют и пожинают свои плоды. Я понимаю, данная порода действительно имеет особенность. У них большой порог боли, они могут долго терпеть.

    Совершенно верно. Искусственный отбор проводился у пород с целью закрепления отдельных качеств у собак, которые для выживания в дикой природе вредны или попросту ненужны. В результате целеноправленного отбора были получены породы менее чувствительные к боли и несколько более агрессивные. Эти собаки — "инструмент" человека, "заточенный" для выполнения определённых функций. В дикой природе им не выжить.

  • Александр

    Недавно мне повстречалось видео, где бразильский конь в лохмотья загрыз питбуля.Неадекватная собака довольно долго нападала на коня.Конь убегал, попутно прикладываясь к обидчику копытами.Один такой удар для любого животного может послужить сигналом смертельной опасности.Но только не для бультерьер-группы.Инстинкт самосохранения у них отсутствует напроч.Они атакуют до победы или до смерти.Конь "забодался" терпеть этот беспредел и загрыз буля в хлам.Кстати грыз долго,подбрасывал,топтал копытами,в общем, дал тырлей.Ибо-нефиг!А я подобные породы собак не люблю.

  • Елена

    Вы знаете,ребята у меня растет пит и после того, что тут уроды всякие пишут про питбулей мне не жаль,если он на такого кинется.

  • nuclearass

    Меня почему-то от этих фоток на ржаку пробило)))

  • Sky

    Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей!

  • хмммммммммммммммм

    Животные агрессивны от природы. Если не проводится специальная селекция по одомашниванию или даже наоборот как в случае бойцовых и охотничьих пород, то вы получите зверя который неизвестно когда и в какой ситуации станет вашим врагом или просто выйдет из под контроля. Любой кто жил в поселках где собачни всех пород тьма тьмущая знает как они опасны если над ними нет жесткого и грамотного контроля. Кстати бойцовые породы уже запрещают держать во многих странах без специального разрешения, приравнивая их к разновидности оружия.

  • ххаха

    "Вы знаете,ребята у меня растет пит и после того, что тут уроды всякие пишут про питбулей мне не жаль,если он на такого кинется"

    вы неадекватны, вам бы к психологу.

    а питбуля вам держать нельзя — вы вырастите такое же агрессивное животное и будете натравливать на всех кто вам по какой либо причине не нравится или просто от дури.

  • ррррр

    жертва селекции тот кто позволил своему животному напасть на дикобраза и сделал такие фото.

  • Александр

    Какое воспитание, вы о чем, слово животное уже говорит за себя. У собак, есть инстинкты и у каждой породы есть первичные и вторичные. питбулей разводили для ловли беглых рабов и травли. Так что человечинка им не чужда.

  • Мила

    Фото где два пита и бык . Животные почти одичавшие после урагана Катрин , голодные . Двуногое чмо снимающее трагедию на камеру.

  • Мила

    Я даже не удивлюсь если автор чернухи и неудавшегося «научного» утверждения житель самостийно незалежный. Народ не любящий ни животный мир , ни себе подобных , ибо ни с кем не в состоянии жить в согласии.