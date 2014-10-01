Благодаря нашему «селекционному творчеству» появились такие агрессивные породы собак, как бультерьеры, питбультерьеры, ротвейлеры и т.д. В ходе искусственного отбора человек отбирал наиболее агрессивных представителей и в результате получил породы собак с деформированной психикой и инстинктом самосохранения. Представители этих пород собак бесстрашно атакуют более сильного врага, не заботясь о том, выйдут ли они из этой схватки победителями с минимальными физическими повреждениями. Без всяких сомнений, что в дикой природе время жизни таких животных будет исчисляться сутками.

Четвероногие «жертвы селекции» бесстрашно атакуют дикобразов до тех пор пока вся голова собаки, включая язык, не окажется покрытой иглами. Для дикого животного подобные повреждения могли бы оказаться смертельны.



Дикобраз. Источник фото: 1

Тысячи острых игл дикобраза на морде, теле, в ротовой полости, в горле, кровь, боль — это результат неконтролируемой агрессии.



Бультерьер, усыпанный иглами дикобраза. Источник фото: 1



Бультерьер, усыпанный иглами дикобраза. Источник фото: 1



Боксёр, усыпанный иглами дикобраза. Источник фото: 1



Питбуль в иглах дикобраза. Источник фото: 1



Питбуль и иглы дикобраза. Источник фото: 1



Английский бульдог, усыпанный иглами дикобраза. Источник фото: 1

После просмотра этих фотографий сразу вспоминается сцена бессмысленной атаки двумя питбулями быка. Фото были размещены на drugoi.livejournal.com

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