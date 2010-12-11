Животные планеты крупным планом

Alexey 5 комментариев

Эти глаза напротив.
Эти глаза напротив. Автор фото: 1

Баклан, ныряющий за добычей.
Баклан, ныряющий за добычей. Автор фото: 1

Птица, ловящая рыбу под водой
Рыбалка. Автор фото: 1

Сова в полёте
Сова в полёте. Автор фото: 1

Parotsnake
Parotsnake. Автор фото: 1

Зимородок и воробей
Зимородок и воробей. Автор фото: 1

Ящерица крупным планом
Ящерица крупным планом. Автор фото: 1

Насекомое на одуванчике
На одуванчике. Автор фото: 1

Охотник из семейства кошачьих
Охотник. Автор фото: 1

Царь зверей
Царь зверей. Автор фото: 1

Чайка с добычей
Чайка с добычей. Автор фото: 1

Беседа пернатых
Беседа. Автор фото: 1

Живой узел
Живой узел. Автор фото: 1

Завтрак ящерицы
Завтрак. Автор фото: 1

Танец хищных птиц
Танец. Автор фото: 1

Хищник в мире насекомых
Хищник в мире насекомых. Автор фото: 1

Зелёный завтрак
Зелёный завтрак. Автор фото: 1

В поисках добычи
В поисках добычи. Автор фото: 1

Ящерица с добычей
Ящерица с добычей. Автор фото: 1

За завтраком
Насекомое за завтраком. Автор фото: 1

Мумификация в мире насекомых
«Мумификация» Автор фото: 1

Пустельга с добычей
Пустельга с добычей. Автор фото: 1

Орлан в лучах заходящего солнца
Орлан в лучах заходящего солнца. Автор фото: 1

Тигр
Тигр. Автор фото: 1

Устрашающий крик пернатого хищника
Устрашающий крик пернатого хищника. Автор фото: 1

Семейных завтрак львов
Семейный завтрак. Автор фото: 1

Стремительнй бег леопарда
Стремительный бег леопарда. Автор фото: 1

Лягушка на краю листа
На краю листа. Автор фото: 1

Ныряющий тигр
Ныряющий тигр. Автор фото: 1

Делёж добычи между птицами
Простите, но это моё! Автор фото: 1

Орлан-белохвост в полёте
Орлан-белохвост в полёте. Автор фото: 1

Богомол - чужой
Чужой. Автор фото: 1

Птица, рассекающая воды
Рассекая воду. Автор фото: 1

Uroplatus fimbriatus
Uroplatus fimbriatus. Автор фото: 1

Квакша (Hyla arborea)
Квакша (Hyla arborea). Автор фото: 1

Сердитый тюллень
Сердитый. Автор фото: 1

Бойцовский клуб белых медведей
Бойцовский клуб. Автор фото: 1

Норвежский морской орёл
Норвежский морской орёл. Автор фото: 1

Поцелуй лягушки
Поцелуй меня, царевич. Автор фото: 1

Агрессивный тюллень
Агрессия. Автор фото: 1

Спящий песец
Безмятежный сон. Автор фото: 1

Зоркий наблюдатель
Зоркий наблюдатель. Автор фото: 1

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Источник: www.priroda.su
Животные планеты крупным планом
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Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



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  • Аноним

    Это просто невероятные фотографии! Спасибо огромное!

  • mcmimik

    Потрясная подборка, спасибо огроменное, присоединяюсь!

  • Ирина (ipola)

    Животные очень красивые! А фото классные!

  • Alena

    Торжество грации и совершенства! Великолепные фото!

  • Антон

    Здорово как! Я далек и близок к тем кто рад мне! Я использую ваш простор для исполнения моего желания! Время дает мне право воспользоваться добротой окружающих меня! Любовь дарует нам время узнать немного что позволено! Услышь меня! Ты далека и так близка! Позволь узнать? Какое расстояние отделяет меня до тебя?