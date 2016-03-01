Природа 

Пальмы Сочи

Alexey 35 комментариев , ,

Трахикарпус Форчуна и Бутия головчатая на улице Виноградной
Сочинские пальмы под снегом. Справа — группа пальм Трахикарпус Форчуна, справа — Бутия головчатая. Фото было сделано на улице Виноградной, у отеля Чеботарёв.

Благодаря высоким горам, преграждающим путь холодным северным ветрам и тёплому морю, аккумулирующему тепло за летние месяцы, в Сочи среднегодовая температура составляет +14 градусов, причём средняя многолетняя температура самого холодного месяца января составляет почти +6°С, что делает возможным произрастание многих экзотических видов растений, включая представителей семейства Пальмовых.
 
Россия большая, но пальмы растут только здесь, на небольшом лоскутке земли, протянувшемся на 145 километров вдоль берега Чёрного моря. Поэтому неудивительно, что первое на чём останавливается взгляд гостей города Сочи — это пальмы. Ранее я уже писал о самом северном чае мира, сегодня разговор пойдёт о пальмах.

 

Трахикарпус (Trachycarpus)

Трахикарпус Форчуна
Трахикарпус Форчуна (Trachycarpus fortunei)

 

Китайские веерные пальмы
Группа Трахикарпусов Форчуна, появившаяся в результате самосева.

Вид Трахикарпус Форчуна (Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., 1861) наиболее часто встречается на улицах города. Родина этой пальмы Юго-Восточная Азия (прежде всего Китай) и Гималаи, поэтому её ещё называют китайской веерной пальмой. Трахикарпус Форчуна чувствует себя превосходно в Российских субтропиках, обильно цветёт, плодоносит, прекрасно размножается самосевом (Под многими деревьями Вы без труда найдёте всходы). Некоторые представители достигают высоты 20 метров. Наверное, это самый морозоустойчивый вид пальм Сочи. Северная граница распространения выходит даже за пределы Сочи, вплоть до Туапсе. Отдельных сильно ослабленных представителей этого рода можно увидеть даже в Горячем ключе.

Кроме того, в Сочинском Дендрарии можно увидеть и других представителей этого рода: Трахикарпус высокий — Trachycarpus excelsa (имеет вытянутую листовую пластинку), Трахикарпус Вагнера — (имеет уменьшенную листовую пластинку. Родина — Южный Китай), Трахикарпус Мартиуса — Trachycarpus Martiana (родина — Восточные Гималаи), Трахикарпус Такиль — Trachycarpus takil (Восточные Гималаи).

 

Бутия (Butia)

Бутия головчатая
Бутия головчатая (Butia capitata)

Рощица Бутии головчатой
Рощица Бутии головчатой. На заднем плане Вашингтония нитчатая, на переднем плане маленькое деревце Трахикарпуса Форчуна

На улицах Сочи из этого рода наиболее часто встречается Бутия головчатая (Butia capitata). Как правило, высота этой пальмы не превышает пяти метров. Голубовато-серые перистые листья Бутии грациозно изгибаются в виде арки. Кроме того, пальма образует съедобные вкусные плоды, из которых можно также делать варенье (по вкусу мне показалось, что оно похоже на абрикосовое) или вино (кстати, тоже не плохое).
Из рода Бутия наиболее морозостойким является вид Бутия волосистопокровная (Butia eriospatha), а также её различные гибриды. Кроме того, в Сочи можно встретить следующие виды: Бутия покрывальная (Butia eriospatha), Бутия ятай (Butia yatay). и Бутия Боннета (Butia bonnetii). Родина этих пальм — Бразилия. По некоторым сведениям Бутия образует гибриды с Юбеей, но эта информация нуждается в проверке.

 

Юбея (Jubaea)

Юбея чилийская в Дендрарии
Юбея чилийская в Сочинском Дендрарии

Юбея чилийская
Мощный ствол Юбеи

В Российских субтропиках единственным представителем этого рода является Юбея чилийская (Jubaea chilensis). Другое название этого представителя рода — Слоновая пальма, и действительно мощный ствол Юбеи похож на ногу слона и может достигать высоты 18 метров. Ствол заканчивается густой «шапкой» перистых листьев. Плод на вкус, просто ужасный. О родине происхождения Юбеи говорит видовое название. Пальма морозостойка и может выдерживать кратковременное снижение температуры до -20°C.

 

Эритея (Erythea)

Эритея вооружённая
Эритея вооружённая во время цветения в Сочинском Дендрарии

В Сочинском дендрарии можно также встретить несколько великолепных представителей вида Эритея вооружённая (Erythea armata) и одного представителя вида Эритея съедобная (Erythea edulis). Эритею съедобную можно увидеть прямо у виллы «Надежда», в самом сердце дендрария. Родина этих пальм засушливые районы Северной Калифорнии и Аризоны, где в год выпадает не более 250 мм осадков. Поэтому не удивительно, что в прошедшее засушливое лето Сочинские Эритеи выпустили шикарные перья соцветий.

 

Хамеропс (Chamaerops)

Хамеропс
Хамеропс в Дендрарии

Из представителей этого рода на улицах Сочи наиболее часто можно встретить Хамеропс низкий (Chamaerops humilis). Представители этого вида, как правило, образуют кустообразную форму. Один ствол обычно доминирует (высота его обычно не превышает 5 метров), другие менее развитые стволы растут под углом к поверхности земли или стелются. Кроме того в Сочи произрастает и Хамеропс изящный. Родина растения — Средиземноморье (Южная Европа и Северная Африка).

 

Финиковая пальма (Phoenix)

Канарская финиковая пальма
Канарский финик в Сочинском Дендрадии

Аллея из Канарских финиковых пальм
Аллея из Канарских финиковых пальм

Из этого рода на Сочинском побережье наиболее часто встречается Финиковая пальма Канарская (Phoenix canariensis). Это очень эффектное высокое дерево с большими перистыми листьями. Плоды у Канарской финиковой пальмы в отличие от Финика пальчатого (настоящая финиковая пальма) оранжевого цвета, собраны в огромные кисти и на вкус не представляют из себя ничего интересного. Согласно справочным данным, из плодов получают сироп, но мне пробовать его не приходилось.
Кроме того, в Сочи очень редко, но можно встретить Финик саговниколистный и Финик лесной.

Сабаль (Sabal)

Сабаль Пальметто
Сабаль Пальметто в Дендрарии

Пальмы этого рода встречаются преимущественно в Новом Свете от Венесуэлы до южных штатов США. В Сочи наиболее часто встречается элегантная Сабаль Пальметто (Sabal palmetto). Кроме того, на улицах города можно встретить Сабаль малый (Sabal minor), Сабаль блекборна (Sabal blacburniana), Сабаль притеняющий (Sabal causiarum), Сабаль заметный (Sabal princeps ) и Сабаль багамский (Sabal bahamensis).

 

Вашингтония (Washingtonia)

Аллея из Вашингтонии мощной
Аллея из Вашингтонии мощной у Худековской дачи Надежда (Сочинский Дендрарий)

Вашингтония мощная в Сочинском Дендрарии
Два столба Вашингтонии мощной в Дендрарии

Без всяких сомнений представителей видов Вашингтония нитчатая (Washingtonia filifera) и Вашингтония мощная (Washingtonia robusta) этого рода, можно назвать самыми эффектными пальмами, из всех встречающихся на побережье Сочи. Огромных представителей этих видов просто невозможно спутать с пальмами других видов. На родине (юго-запад США, северо-запад Мексики) высота отдельных представителей может достигать 40 метров.

 

Ливистона (Livistona) ?

Ливистона китайская
Ливистона китайская

 

Представителей вида Ливистона китайская (Livistona chinensis) можно встретить только на территории сочинского санатория Металлург и Ботаническом саду Кубани.

 

Кроме того в единичных экземплярах в Сочи встречаются следующие виды пальм: Сереноа ползучая (Serenoa repens), Пальма дикобраза (Rhapidophyllum hystrix), Наноропс Ритчи (Nannorrhops ritchiana), Сиагрус Романцова (Syagrus romanzoffiana), Бисмаркия благородная (Bismarkia nobilis). Эти пальмы, как правило, менее декоративны. Тем не менее, когда удастся сделать фотографии этих представителей семейства Пальмовых, пост будет обновлён.

Алексей Егошин (2009)

(Visited 13 435 times, 5 visits today)
Источник: www.priroda.su
Пальмы Сочи
5 (100%) 12 балл[ов]



Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



Похожие статьи:

  • Артём

    Спасибо! Познавательно

  • Антон

    Круто-круто!
    Мне тоже понравилось

  • lady gaga

    Очень красиво

  • Сергей

    Спасибо очень красиво!!!!Хочу от себя добавить,что ваш список не полон,в сочи 2вида эритей,4 финика,4 бутии,6 сабалей,гибридные формы фиников,сабалей,бутий,бутии-юбеи,бутии-сиагрусы,ливинстоны есть еще и в санотории белые ночи и вроде не только китайская а еще южная,так же еденично в сочи встречаются:Пальма дикобраза,наноропс ритчи,сиагрус романцева,сериноа ползучая,бисмаркия.

  • Аноним

    Сергей, не могли бы Вы перечислить видовые названия всех перечисленных вами пальм.

  • сергей

    Алексей думаю вам будет интересно:
    myflora.org.ua
    и http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/karpun1998_sokrovischa.txt

  • Аноним

    Сергей, большое спасибо за ссылки. Всегда с большим интересом слушал доклады Ю.Н. Карпуна. К сожалению, в парке санатория "Белые ночи" не был ни разу.

  • Аноним

    Надо будет раздобыть фотографии недостающих представителей семейства Пальмовых.

  • serj

    Небольшое уточнение. Самый северный чай растет в Закарпатье. Вчера фотографировал его там. Но чай там в одичавшем виде.

  • Аноним

    Чайные плантации есть и в Адыгее, но особого промышленного значения они не имеют. В Сочи же чай возделывается в промышленных масштабах.

  • Аноним

    Сергей, информацию частично обновил. Откуда у Вас такие глубокие познания в Сочинской флоре?

  • Николай

    Чай еще растет в Туапсинском р-не,на Шаумянском перевале.

  • Аноним

    Ну если чай растёт в Адыгее, то в Туапсинском районе и подавно. Вопрос в рентабельности.

  • Аноним

    Alexey, Юбея и Бутия действительно скрещиваются между собой, вот только если бутия опылится пыльцой с юбеи то получаются так называемые пальмы-мулы (они не плодные), а вот если юбея опылится пыльцой с бутии получаются вполне плодные гибриды, больше похожие на юбею но растут по скорости как бутия, то есть значительно быстрей. Здесь http://myflora.org.ua/forum/viewtopic.php?f=16&t=614 на 6-й фотке сверху я как раз под плодным гибридом собираю семена.

  • Аноним

    Большое спасибо за дополнение.

  • Дугинова Нина

    Привезла из Сочи осенью две пальмы похожие на "Сабаль Пальметто" зимовали дома, г Томск. Хочу высадить в большие горшки-двухведерные и на лето до осени поставить во дворе- у меня свой дом .Какой грунт лучше приготовить? Есть чернозем, перегной, песок и готовая земля для пальм.

  • Светлана

    Мне кажется, лучше — готовую землю для пальм.

  • Дмитрий

    Я привез из Сочи Трахикарпус уже живет 2 года, только часто болеет, нападают различные вредители.

  • Аноним

    Для тех кто возит пальмы из Сочи: Не забывайте, что в Сочи тоже есть зима и пальмы растущие там не тропические, а субтропические, а потому нуждаются в зимнем покое. Двухведёрный горшок и всё лето на улице это конечно очень хорошо, но если осенью вместо привычного для них похолодания, они заносятся в дом то это очень плохо, лучше на зиму в подвал опустите, они при низких температурах в свете не нуждаются, зато они болеть не будут и вредители их одолевать тоже не смогут.
    P.S. У Дугиновой Нины скорее всего тоже трахикарпус или вашингтония, других пальм с веерными листьями там не купишь, сабали большая редкость самосева их я не встречал.

  • Алексей

    очень жду фото единичных экземпляров пальм

  • sanya

    Пальмы ливистоны в Сочи есть в Дендрарии, 3 штуки на территории санатория "Металлург", ещё есть у отеля "Чеботарёвъ" — как раз там, где сделан самый первый снимок на этой странице с заснеженными пальмам. Вижу ливистоны на Театральной у входа в ФСБ, там они в кадках, но на зиму их не заносят.

  • Алексей

    а куда деваются сухие листья?

  • Аноним

    Очень понравилась статья о пальмах.хотелось бы больше узнать оих зимостойкости

  • Аноним

    Я живу в Самарканде и пытаюсь выращивать здесь пальмы. Трахикарпусы растут хорошо без укрытия, хотя зимы довольно суровые до -18 градусов, только листья иногда повреждаются. Вашингтония зимует под укрытием, листья на зиму отмирают, остальные пока не пробовал, не знаю насколько они морозостойки.

  • Аноним

    Бутию головчатую можете попробовать. Она должна быть более морозостойкой, чем Вашингтония.

  • Аноним

    Спасибо. А как насчет юбеи и хамеропса?

  • Аноним

    И финика канарского.

  • Аноним

    Юбея тоже достаточно морозостойка, а Rhapidophyllum, скорее всего, перезимует у вас в открытом грунте.

    О результатах пожалуйста сообщите, думаю будет многим интересно. Интересно было бы увидеть своего рода отчёт с фотографиями. 😉

  • миг

    Вчера со ствола пальмы удаляла множество паразитов- растений . Первый раз такое увидела как они росли на стволе .У этих паразитов длинные корни. И жидкость вытекала из них белая. Конечно это ветер и другие способы попадания .Но ведь это пальма не бесхозная. Почему же ее не обрабатывают от растений паразитов. Таким образом она может умереть. Или это нормально для пальм. Может я просто что то не знаю.

    • Фотографию в студию!

  • Потеряет ли Сочи четвертую часть Герба — «Золотую Пальму»?
    «В следующем поле изображена ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМА, напоминающая о субтропическом климате Сочи, находящегося на той же широте, что и французская Ривьера. Природные богатства вечнозеленых культур – гордость Сочи.»
    А вот и ПРОБЛЕМА:
    Как известно помимо огнёвки и пальмового мотылька в Сочи с иностранным посадочным материалом завезли и другого опасного вредителя-насекомого — красного пальмового долгоносика.

    Родиной Красного пальмового долгоносика (Rhynchophorus ferrugineus) является Юго-Восточная Азия и Полинезия. Размеры взрослого насекомого составляют 2,5 см. У долгоносика хорошо видна вытянутая головотрубка, благодаря которой он и получил свое название. Насекомое имеет ржаво-красную окраску с темными пятнами. Продолжительность жизни жука не превышает четырех месяцев. За всё времени жизни самка откладывает по 350 яиц. При этом за сезон она может отложить яйца 3-4 раза. Питается насекомое сердцевиной пальм, поэтому процесс заражения растения проходит незаметным. Долгоносик покидает пальму и отправляется на поиски новой жертвы, когда она уже погибает.

    Европа, как и в случае с огнёвкой, столкнулась с эти опасным вредителем гораздо раньше. Впервые пальмовый долгоносик был завезён в Каталонию в 2005 году. Благодаря мягкому климату насекомое успешно натурализовалось. В первые же несколько лет после непреднамеренной интродукции Каталония осталась без трёх тысяч пальм.

    Этот вредитель способствовал появлению множества страхов относительно дальнейшей судьбы Канарской финиковой пальмы в Испании, Португалии и Франции. Так на страницах каталонского издания El Periodico высказываются опасения, что из-за этого вредителя Финик канарский может совсем исчезнуть из Западного Средиземноморья. Поэтому в Евросоюзе были введены строгие ограничения на ввоз пальм из других.

    В Мексике основной жертвой этого вредителя стал Финик пальчатый (плоды, которого можно купить в магазинах). Сельскохозяйственная отрасль Мексики стала терпеть огромные убытки. Правительство этой Центрально американской страны объявило войну этому вредителю и после нескольких лет борьбы «эпидемия» была остановлена, но к сожалению ненадолго. Вскоре новая партия долгоносика снова прибыла в Мексику с импортным посадочным материалом.
    В Сочи этот вредитель был завезён тоже. Наше «раздолбайство» может привести к тому, что пальмы города постигнет такая же участь, как и самшит, что убийственно для города-курорта, так как вечнозелёный самшит и пальмы повышают рекреационный потенциал территории Сочи. Бесспорно, что исчезновение самшита с Сочинского побережья в определённой степени (пока никто не считал) повлияло на туристический поток и доходы курорта, так как многие рекреационные объекты без самшита зимой выглядят уныло. http://www.sochiru.com/item/3391

  • Наталья

    Очень интересно. Я не нашла описания пальм, которые растут возле кинотеатра Юбилейный в Сочи. У них довольно крупные оранжевые мясистые плоды с большой круглой, гладкой косточкой. Они не сильно высокие, но ствол широкий. Интересно съедобные ли у них плоды?

    • Это Бутия головчатая. Плоды съёдобные

  • Катрэ

    Написали, что канадский фиников не представляет из себя ничего интересного… Зря))) вы так думаете. Очень вкусные и ароматные плоды. Кисло-сладкие с очень приятным ароматом. Попробуйте;)