Пальмы Сочи



Сочинские пальмы под снегом. Справа — группа пальм Трахикарпус Форчуна, справа — Бутия головчатая. Фото было сделано на улице Виноградной, у отеля Чеботарёв.

Благодаря высоким горам, преграждающим путь холодным северным ветрам и тёплому морю, аккумулирующему тепло за летние месяцы, в Сочи среднегодовая температура составляет +14 градусов, причём средняя многолетняя температура самого холодного месяца января составляет почти +6°С, что делает возможным произрастание многих экзотических видов растений, включая представителей семейства Пальмовых.



Россия большая, но пальмы растут только здесь, на небольшом лоскутке земли, протянувшемся на 145 километров вдоль берега Чёрного моря. Поэтому неудивительно, что первое на чём останавливается взгляд гостей города Сочи — это пальмы. Ранее я уже писал о самом северном чае мира, сегодня разговор пойдёт о пальмах.

Трахикарпус (Trachycarpus)



Трахикарпус Форчуна (Trachycarpus fortunei)



Группа Трахикарпусов Форчуна, появившаяся в результате самосева.

Вид Трахикарпус Форчуна (Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., 1861) наиболее часто встречается на улицах города. Родина этой пальмы Юго-Восточная Азия (прежде всего Китай) и Гималаи, поэтому её ещё называют китайской веерной пальмой. Трахикарпус Форчуна чувствует себя превосходно в Российских субтропиках, обильно цветёт, плодоносит, прекрасно размножается самосевом (Под многими деревьями Вы без труда найдёте всходы). Некоторые представители достигают высоты 20 метров. Наверное, это самый морозоустойчивый вид пальм Сочи. Северная граница распространения выходит даже за пределы Сочи, вплоть до Туапсе. Отдельных сильно ослабленных представителей этого рода можно увидеть даже в Горячем ключе.

Кроме того, в Сочинском Дендрарии можно увидеть и других представителей этого рода: Трахикарпус высокий — Trachycarpus excelsa (имеет вытянутую листовую пластинку), Трахикарпус Вагнера — (имеет уменьшенную листовую пластинку. Родина — Южный Китай), Трахикарпус Мартиуса — Trachycarpus Martiana (родина — Восточные Гималаи), Трахикарпус Такиль — Trachycarpus takil (Восточные Гималаи).

Бутия (Butia)



Бутия головчатая (Butia capitata)



Рощица Бутии головчатой. На заднем плане Вашингтония нитчатая, на переднем плане маленькое деревце Трахикарпуса Форчуна

На улицах Сочи из этого рода наиболее часто встречается Бутия головчатая (Butia capitata). Как правило, высота этой пальмы не превышает пяти метров. Голубовато-серые перистые листья Бутии грациозно изгибаются в виде арки. Кроме того, пальма образует съедобные вкусные плоды, из которых можно также делать варенье (по вкусу мне показалось, что оно похоже на абрикосовое) или вино (кстати, тоже не плохое).

Из рода Бутия наиболее морозостойким является вид Бутия волосистопокровная (Butia eriospatha), а также её различные гибриды. Кроме того, в Сочи можно встретить следующие виды: Бутия покрывальная (Butia eriospatha), Бутия ятай (Butia yatay). и Бутия Боннета (Butia bonnetii). Родина этих пальм — Бразилия. По некоторым сведениям Бутия образует гибриды с Юбеей, но эта информация нуждается в проверке.

Юбея (Jubaea)



Юбея чилийская в Сочинском Дендрарии



Мощный ствол Юбеи

В Российских субтропиках единственным представителем этого рода является Юбея чилийская (Jubaea chilensis). Другое название этого представителя рода — Слоновая пальма, и действительно мощный ствол Юбеи похож на ногу слона и может достигать высоты 18 метров. Ствол заканчивается густой «шапкой» перистых листьев. Плод на вкус, просто ужасный. О родине происхождения Юбеи говорит видовое название. Пальма морозостойка и может выдерживать кратковременное снижение температуры до -20°C.

Эритея (Erythea)



Эритея вооружённая во время цветения в Сочинском Дендрарии

В Сочинском дендрарии можно также встретить несколько великолепных представителей вида Эритея вооружённая (Erythea armata) и одного представителя вида Эритея съедобная (Erythea edulis). Эритею съедобную можно увидеть прямо у виллы «Надежда», в самом сердце дендрария. Родина этих пальм засушливые районы Северной Калифорнии и Аризоны, где в год выпадает не более 250 мм осадков. Поэтому не удивительно, что в прошедшее засушливое лето Сочинские Эритеи выпустили шикарные перья соцветий.

Хамеропс (Chamaerops)



Хамеропс в Дендрарии

Из представителей этого рода на улицах Сочи наиболее часто можно встретить Хамеропс низкий (Chamaerops humilis). Представители этого вида, как правило, образуют кустообразную форму. Один ствол обычно доминирует (высота его обычно не превышает 5 метров), другие менее развитые стволы растут под углом к поверхности земли или стелются. Кроме того в Сочи произрастает и Хамеропс изящный. Родина растения — Средиземноморье (Южная Европа и Северная Африка).

Финиковая пальма (Phoenix)



Канарский финик в Сочинском Дендрадии



Аллея из Канарских финиковых пальм

Из этого рода на Сочинском побережье наиболее часто встречается Финиковая пальма Канарская (Phoenix canariensis). Это очень эффектное высокое дерево с большими перистыми листьями. Плоды у Канарской финиковой пальмы в отличие от Финика пальчатого (настоящая финиковая пальма) оранжевого цвета, собраны в огромные кисти и на вкус не представляют из себя ничего интересного. Согласно справочным данным, из плодов получают сироп, но мне пробовать его не приходилось.

Кроме того, в Сочи очень редко, но можно встретить Финик саговниколистный и Финик лесной.

Сабаль (Sabal)



Сабаль Пальметто в Дендрарии

Пальмы этого рода встречаются преимущественно в Новом Свете от Венесуэлы до южных штатов США. В Сочи наиболее часто встречается элегантная Сабаль Пальметто (Sabal palmetto). Кроме того, на улицах города можно встретить Сабаль малый (Sabal minor), Сабаль блекборна (Sabal blacburniana), Сабаль притеняющий (Sabal causiarum), Сабаль заметный (Sabal princeps ) и Сабаль багамский (Sabal bahamensis).

Вашингтония (Washingtonia)



Аллея из Вашингтонии мощной у Худековской дачи Надежда (Сочинский Дендрарий)



Два столба Вашингтонии мощной в Дендрарии

Без всяких сомнений представителей видов Вашингтония нитчатая (Washingtonia filifera) и Вашингтония мощная (Washingtonia robusta) этого рода, можно назвать самыми эффектными пальмами, из всех встречающихся на побережье Сочи. Огромных представителей этих видов просто невозможно спутать с пальмами других видов. На родине (юго-запад США, северо-запад Мексики) высота отдельных представителей может достигать 40 метров.

Ливистона (Livistona) ?



Ливистона китайская

Представителей вида Ливистона китайская (Livistona chinensis) можно встретить только на территории сочинского санатория Металлург и Ботаническом саду Кубани.

Кроме того в единичных экземплярах в Сочи встречаются следующие виды пальм: Сереноа ползучая (Serenoa repens), Пальма дикобраза (Rhapidophyllum hystrix), Наноропс Ритчи (Nannorrhops ritchiana), Сиагрус Романцова (Syagrus romanzoffiana), Бисмаркия благородная (Bismarkia nobilis). Эти пальмы, как правило, менее декоративны. Тем не менее, когда удастся сделать фотографии этих представителей семейства Пальмовых, пост будет обновлён.

Алексей Егошин (2009)

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