Человек, уничтожающий всё живое

Alexey 5 комментариев

Мастодонт
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На планете, поражённой вирусом Homo sapiens остаётся всё меньше и меньше места для представителей дикой флоры и фауны. Особенно тяжело приходится крупным организмам, которые попали в поле зрения ненасытного Homo sapiens. Более мелким организмам повезло несколько больше, у них больше шансов избежать смертоносного оружия искусного двуногого добытчика. Жизнь на планете мельчает…
Более 25000 лет назад Homo sapiens стал активно расселяться по планете, уничтожив при этом около половины всех наземных видов млекопитающих, вес которых был больше 44 килограмм. Прямыми и косвенными жертвами человека стали также мамонты, мастодонты, саблезубые тигры, гигантские ленивцы и бобры, а также многие другие представители мегафауны.

Энтони Барноский, эколог Калифорнийского университета в Беркли, утверждает, что большинство видов крупных млекопитающих исчезло за промежуток времени в 4000 лет, который закончился около 11000 лет назад. За этот период времени Австралия потеряла 88% видового разнообразия крупных млекопитающих, Южная Америка — 83%, Северная Америка — 72%. Значительно лучше обстоят дела в Африке и Евразии. На этих материках исчез соответственно каждый пятый и третий вид крупных млекопитающих.

P.S. Джаред Даймонд в своей книге «Ружья, микробы и Сталь. Судьба человеческих обществ» объяснял это тем, что человек заселил Австралию и обе Америки, гораздо позже, обладая при этом уже относительно развитым оружием и охотничьими навыками. Животные попросту оказались не готовы к внезапному появлению нового хищника. В Африке и Евразии крупные млекопитающие были постоянными «свидетелями» последовательной модернизации оружия Homo sapiens и постепенно приспосабливались. Наиболее интересные цитаты из этой книги я выложу позже.

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Источник: www.priroda.su
Человек, уничтожающий всё живое
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Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



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  • Артём

    Думаю, человек ещё не вправе называть себя разумным. Разум — это нечто большее, чем интеллект человека. Истребление живого преследует лишь одну цель — бесконечное стремление к комфорту. Разумный человек должен думать прежде всего о последствиях и не совершать глупостей. Возможно, в будущем, человечество действительно станет обладать разумом. Осознавая происходящие события, приходит понимание того, что это будет не скоро.

  • robux

    Когда перебъем всё зверье покрупнее, а коровки не смогут жить в захимиченных пустынях, чтобы поесть мясца нам придется охотиться друг на друга.

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  • жаудат шайхулов

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    Поэтому мы (они): потеряли свою ДУХОВНОСТЬ; они не знают и не хотят знать, (а о том, чтобы они им руководствовались, даже представить невозможно), основные и обязательные для всех существ , наделённых природой жизнью, ПРИРОДНЫЕ Законы Обитания и Развития, Правила, Порядки и Законы Жизни для Человека, установленные Духовными создателями;
    Как следствие основная масса людей к текущему. 2017 году, превращены в человекообразные фантико(деньго)зависимые существа, наделённые способностью преобразовать и использовать энергию, которую они в основном используют для взаимоуничтожения, взаимоунижения и приведения свою среду обитания в состояние не пригодные для ЖИЗНИ.
    Попытка нашей Духовной Семьи Я ЕСМЬ в период с 1989 года по настоящее время, разъяснить нам эту главную ошибку нашего бытия оказались безрезультатными.
    Автор данных строк, проживший 75 лет жизни, на практике («на своей шкуре»), испытавший, и практическими действиями пытавшийся объяснить, показать, на практике единожды, владеющий знаниями в десятки видах совершенствования, как надо делать,, с громадными экономическими и экологическими выгодами, со стороны властей России встречал только препятствия и преследования всей мощью государственной «машины».
    Вывод: Поэтому Попытки Духовной Семьи Я ЕСМЬ вернуть нас в Духовные границы жизни на Земле не могут быть реализованы.