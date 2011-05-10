Человек, уничтожающий всё живое

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На планете, поражённой вирусом Homo sapiens остаётся всё меньше и меньше места для представителей дикой флоры и фауны. Особенно тяжело приходится крупным организмам, которые попали в поле зрения ненасытного Homo sapiens. Более мелким организмам повезло несколько больше, у них больше шансов избежать смертоносного оружия искусного двуногого добытчика. Жизнь на планете мельчает…

Более 25000 лет назад Homo sapiens стал активно расселяться по планете, уничтожив при этом около половины всех наземных видов млекопитающих, вес которых был больше 44 килограмм. Прямыми и косвенными жертвами человека стали также мамонты, мастодонты, саблезубые тигры, гигантские ленивцы и бобры, а также многие другие представители мегафауны.

Энтони Барноский, эколог Калифорнийского университета в Беркли, утверждает, что большинство видов крупных млекопитающих исчезло за промежуток времени в 4000 лет, который закончился около 11000 лет назад. За этот период времени Австралия потеряла 88% видового разнообразия крупных млекопитающих, Южная Америка — 83%, Северная Америка — 72%. Значительно лучше обстоят дела в Африке и Евразии. На этих материках исчез соответственно каждый пятый и третий вид крупных млекопитающих.

P.S. Джаред Даймонд в своей книге «Ружья, микробы и Сталь. Судьба человеческих обществ» объяснял это тем, что человек заселил Австралию и обе Америки, гораздо позже, обладая при этом уже относительно развитым оружием и охотничьими навыками. Животные попросту оказались не готовы к внезапному появлению нового хищника. В Африке и Евразии крупные млекопитающие были постоянными «свидетелями» последовательной модернизации оружия Homo sapiens и постепенно приспосабливались. Наиболее интересные цитаты из этой книги я выложу позже.

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