День, когда Земля остановится

В ходе своей научно-исследовательской деятельности мы используем ArcGIS, поэтому различные способы применения этого программного комплекса у меня вызывают интерес. В глобальной сети случайно набрёл на занимательную статью Витольда Фрацека, сотрудника компании Esri (разработчик ArcGIS), который при помощи ArcGIS смоделировал последствия замедления вращения нашей планеты.



Граница суши и океана, формирующая знакомый нам облик Земли

Граница суши и моря формирует знакомый нам облик Земли. Как будет выглядеть наш мир, если эта граница изменится вследствие изменения скорости вращения планеты?

Статья объёмная, поэтому постараюсь изложить её максимально коротко.

Сразу же оговорюсь, что моделирование не затрагивает изменения климата и прочие процессы. Предметом моделирования было только распределение вод Мирового океана.

Земля имеет форму эллипсоида, такую форму наша планета приобрела за миллиарды лет вращения. В результате расстояние от ядра до экватора на 21,4 километра превышает расстояние от ядра до полюсов планеты, а это значит, что максимальное значение силы тяжести характерно для полярных районов Земли, минимальное – для экватора.

На распределение вод Мирового океана на нашей планете оказывают влияние две разнонаправленные силы: центробежная и гравитация. В результате замедления вращения планеты центробежная сила будет уменьшаться. К чему это приведёт? К тому, что огромный экваториальный восьми километровый «горб» воды мирового океана будет «стекать», туда, где сила тяжести максимальна, то есть к полюсам планеты.

Этот процесс будет приводить к появлению огромного экваториального супер-континента и двух больших полярных океанов. Согласно вычислениям, произведённым с помощью модуля ArcGIS 3D Analyst, уровень моря в южном полярном океане будет на 1400 метров ниже, чем в северном (т.к. бассейн южного океана более вместителен).

Относительно нового уровня Мирового океана высоты экваториальных вулканов и Килиманджаро (Танзания) и Чимборасо (Эквадор) составят 12786 и 13615 м соответственно.



Экваториальный супер-континент и два полярных океана

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