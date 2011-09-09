День, когда Земля остановится
В ходе своей научно-исследовательской деятельности мы используем ArcGIS, поэтому различные способы применения этого программного комплекса у меня вызывают интерес. В глобальной сети случайно набрёл на занимательную статью Витольда Фрацека, сотрудника компании Esri (разработчик ArcGIS), который при помощи ArcGIS смоделировал последствия замедления вращения нашей планеты.
Граница суши и океана, формирующая знакомый нам облик Земли
Граница суши и моря формирует знакомый нам облик Земли. Как будет выглядеть наш мир, если эта граница изменится вследствие изменения скорости вращения планеты?
Статья объёмная, поэтому постараюсь изложить её максимально коротко.
Сразу же оговорюсь, что моделирование не затрагивает изменения климата и прочие процессы. Предметом моделирования было только распределение вод Мирового океана.
Земля имеет форму эллипсоида, такую форму наша планета приобрела за миллиарды лет вращения. В результате расстояние от ядра до экватора на 21,4 километра превышает расстояние от ядра до полюсов планеты, а это значит, что максимальное значение силы тяжести характерно для полярных районов Земли, минимальное – для экватора.
На распределение вод Мирового океана на нашей планете оказывают влияние две разнонаправленные силы: центробежная и гравитация. В результате замедления вращения планеты центробежная сила будет уменьшаться. К чему это приведёт? К тому, что огромный экваториальный восьми километровый «горб» воды мирового океана будет «стекать», туда, где сила тяжести максимальна, то есть к полюсам планеты.
Этот процесс будет приводить к появлению огромного экваториального супер-континента и двух больших полярных океанов. Согласно вычислениям, произведённым с помощью модуля ArcGIS 3D Analyst, уровень моря в южном полярном океане будет на 1400 метров ниже, чем в северном (т.к. бассейн южного океана более вместителен).
Относительно нового уровня Мирового океана высоты экваториальных вулканов и Килиманджаро (Танзания) и Чимборасо (Эквадор) составят 12786 и 13615 м соответственно.
Экваториальный супер-континент и два полярных океана
День, когда Земля остановится: 11 комментариев
Фильм такой есть от BBC.
О голливудском кинофильме "День, когда Земля остановилась" слышал. О фильме BBC — нет. Как он называется, не подскажите?
Alexey , названия я не помню , смотрел давно , вроде по телеканалу Дискавери , возможно производство и не BBC .У них там целый цикл был подобных фильмов-суперкатастроф. Фильм снят наподобие "Мира без людей" . С повременным отслеживанием событий. Причем Земля там не сразу остановилась , а медленно тормозилась , пока не прекратила вращаться.
Надо будет поискать по инету.
Фильм называется:
"Последствия: Когда Земля перестанет вращаться"/
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Cпасибо.
ныне процветающее северное полушарие сгинет почти полностью, или, скорее, заранее оккупирует юг
Сгинут все 😉
В данной модели ещё не учитывается то, что огромное количество водной массы переместиться, а значит измениться и давление на тектонические плиты. в результате чего, там где станет океан, уровень дна опуститься ещё ниже, а там откуда вода ушла, уровень земли поднимется.
А в время этих изменений будут во-первых большое количество землетрясений из-за изменения равновесия воды.
Кроме того поставлю под сомнение саму логику рассуждений. Если земля имеет форму лимона и немного вытянута, а сила гравитации заставляет стремиться объект к идеальной форме (шар), то при остановке земли, такое стремление будет в первую очередь осуществлено с помощью воды, то есть на экваторе как раз будет океан.
Что до центробежной силы. то в таких размерах она ещё плохо изучена, и сложно судить, она ли заставляет воду находиться на экваторе.
>> Кроме того поставлю под сомнение саму логику рассуждений. Если Земля имеет форму лимона и немного вытянута, а сила гравитации заставляет стремиться объект к идеальной форме (шар), то при остановке земли, такое стремление будет в первую очередь осуществлено с помощью воды, то есть на экваторе как раз будет океан.
Вы хотели сказать на полюсах. Земля имеет форму эллипсоида т.е. с логикой у сотрудника ESRI всё в порядке. 😉
А не могли сотрудники компании Esri ошибиться? Ведь и на старуху бывает проруха…
Ересь редкостная, но обывателю нравится… 1. вода потечет не туда, где g больше, а оттуда, ибо давление… На полюсах, к стати, g и так больше, а на экваторе меньше из-за центробежной силы вращения. При остановке вращения Земли а. Центробежная сила исчезнет и g на экваторе вырастет на 0.5%, б. Земля восстановит шарообразную форму ибо эллиптическая деформация той самой центробежной силой и вызвана. Таким образом g станет одинаковым по всей Земле которая будет иметь форму шара, что приведет к падению уровня океанов у экватора на 30-40 метров максимум (помним, 0.5%). Я видел тот фильм, это скорее фантастика, нежели модельная симуляция…