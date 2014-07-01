Домашняя ферма по выращиванию личинок насекомых

Дизайнер Катарина Унгер (Katharina Unger) спроектировала настольную домашнюю ферму, предназначенную для выращивания съедобных личинок, сообщает Хабр.

По мнению Катарины эта ферма позволит людям выращивать свой собственный источник протеина, избавившись от существующей системы производства мяса, которая сопряжена с огромными энергетические и водными затратами, а также выбросами парниковых газов, не говоря уже о моральной стороне вопроса.

Сначала в опытном образце своей фермы для домашнего применения Катрин вырастила и съела личинок Чёрной мухи-солдата (Neoexaireta spinigera). Этот вид мух рассматривается в качестве основы пищевой индустрии будущего, поскольку один килограмм мух может за три дня произвести до 300 кг личинок.

В этой домашней ферме личинки мух помещаются в «ясли», располагающиеся в верхней части конструкции, где они превращаются во взрослых мух и перемещаются в основной отсек. Здесь они спариваются и откладывают личинки, которые падают в отдельную камеру «детского сада». Откуда личинки попадают в сборную ёмкость. При этом несколько личинок отправляют в «ясли», и цикл повторяется.

Личинки Neoexaireta spinigera являются одним из самых богатых источников белка среди насекомых (содержание белка в личинках достигает 42%) . Кроме того, в них много кальция и аминокислот». Спустя 432 часа, 1 грамм яиц Neoexaireta spinigera превращается в 2,4 кг белка. По расчётам Катарины , что людям достаточно выращивать примерно 500 грамм личинок в неделю, что хватает на две порции.

«Личинки, которых я выращиваю, имеют великолепный вкус», говорит Катарина. «Во время приготовления их запах немного напоминает запах варёного картофеля. По консистенции снаружи они немного твёрдые, а внутри напоминают сочное мясо. На вкус они напоминают орех с лёгким мясным привкусом.»

Любимым рецептом дизайнера является томатный ризотто с личинками: «Я люблю смешивать дикий рис с бланшированным рисом и личинками, добавив много томатного соуса и немножко пармезана. Сверху чуточку петрушки или базилика. В итоге получается превосходное блюдо.»

«Своей фермой я пропагандирую новый образ жизни. Это новая западная культура потребления и выращивания насекомых. Люди увидят, насколько широко разнообразие потенциальной пищи на нашей планете, о чём мы даже не подозреваем.»

По слова Катарины, к 2050 году необходимо будет на 50% увеличить производство мяса в мире, чтобы накормить растущую популяцию людей. Уже сегодня треть обрабатываемой земли используется под пастбища для скота. Поэтому уже сейчас необходимо разработать альтернативные источники пищи и методы её производства.

В заключение дизайнер-новатор заявляет, что её система использует лишь один из тысячи видов съедобных насекомых в мире, и она хочет совместно с производителями и исследователями продолжит изучение альтернативных источников продовольствия.

А вы готовы разрушить продовольственные стереотипы? Многие народы, живущие в Восточной Азии, это сделали уже давно.

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