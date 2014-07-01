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Домашняя ферма по выращиванию личинок насекомых

Alexey 10 комментариев , , ,
ферма по выращиванию личинок насекомых

Дизайнер Катарина Унгер (Katharina Unger) спроектировала настольную домашнюю ферму, предназначенную для выращивания съедобных личинок, сообщает Хабр.
По мнению Катарины эта ферма позволит людям выращивать свой собственный источник протеина, избавившись от существующей системы производства мяса, которая сопряжена с огромными энергетические и водными затратами, а также выбросами парниковых газов, не говоря уже о моральной стороне вопроса.

ферма по выращиванию личинок насекомых

Сначала в опытном образце своей фермы для домашнего применения Катрин вырастила и съела личинок Чёрной мухи-солдата (Neoexaireta spinigera). Этот вид мух рассматривается в качестве основы пищевой индустрии будущего, поскольку один килограмм мух может за три дня произвести до 300 кг личинок.

ферма по выращиванию личинок насекомых

В этой домашней ферме личинки мух помещаются в «ясли», располагающиеся в верхней части конструкции, где они превращаются во взрослых мух и перемещаются в основной отсек. Здесь они спариваются и откладывают личинки, которые падают в отдельную камеру «детского сада». Откуда личинки попадают в сборную ёмкость. При этом несколько личинок отправляют в «ясли», и цикл повторяется.

ферма по выращиванию личинок насекомых

Личинки Neoexaireta spinigera являются одним из самых богатых источников белка среди насекомых (содержание белка в личинках достигает 42%) . Кроме того, в них много кальция и аминокислот». Спустя 432 часа, 1 грамм яиц Neoexaireta spinigera превращается в 2,4 кг белка. По расчётам Катарины , что людям достаточно выращивать примерно 500 грамм личинок в неделю, что хватает на две порции.

ферма по выращиванию личинок насекомых

«Личинки, которых я выращиваю, имеют великолепный вкус», говорит Катарина. «Во время приготовления их запах немного напоминает запах варёного картофеля. По консистенции снаружи они немного твёрдые, а внутри напоминают сочное мясо. На вкус они напоминают орех с лёгким мясным привкусом.»

ферма по выращиванию личинок насекомых

Любимым рецептом дизайнера является томатный ризотто с личинками: «Я люблю смешивать дикий рис с бланшированным рисом и личинками, добавив много томатного соуса и немножко пармезана. Сверху чуточку петрушки или базилика. В итоге получается превосходное блюдо.»

«Своей фермой я пропагандирую новый образ жизни. Это новая западная культура потребления и выращивания насекомых. Люди увидят, насколько широко разнообразие потенциальной пищи на нашей планете, о чём мы даже не подозреваем.»

По слова Катарины, к 2050 году необходимо будет на 50% увеличить производство мяса в мире, чтобы накормить растущую популяцию людей. Уже сегодня треть обрабатываемой земли используется под пастбища для скота. Поэтому уже сейчас необходимо разработать альтернативные источники пищи и методы её производства.

В заключение дизайнер-новатор заявляет, что её система использует лишь один из тысячи видов съедобных насекомых в мире, и она хочет совместно с производителями и исследователями продолжит изучение альтернативных источников продовольствия.

А вы готовы разрушить продовольственные стереотипы? Многие народы, живущие в Восточной Азии, это сделали уже давно.

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Источник: www.priroda.su
Домашняя ферма по выращиванию личинок насекомых
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Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



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  • robux2

    Идея отличная!

    Только видеть в тарелке личинки (с какашками внутри) не совсем приятно.

    Поэтому нужно еще сделать:
    1) автомат по выдавливанию какашек из личинок
    2) автомат по перемалыванию личинок в животную муку.

    Что-то наподобе тефтелек или дранников из такой муки я бы поел.

  • Bal

    Есть такой продукт — грибы , клетки которых "инкрустированы" хитином , поэтому несмотря на огромное количество питательных веществ в их составе они практически не перевариваются организмом человека , считаются диетическим продуктом.
    С насекомыми я думаю то же самое , как бы много всего , но все это бесполезно , в человеческом желудке нет необходимых энзимов для расщепления клеток насекомых .

  • Аноним

    Смотря каких клеток. Наша пищеварительная система справляется далеко не со всеми клетками тканей млекопитающих тоже.

    А вообще, во многих насекомых содержится количество легкоусвояемого белка сопоставимое с количеством протеинов, содержащихся в мясных продуктах. Энергетически насекомые практически эквивалентны мясу. Так В 100 граммах говядины содержится около 200 ккал, а в 100 граммах муравьёв 300 ккал.

    Неудивительно, что большинство Восточноазиатских стран активно используют насекомых в кулинарии.

  • Андрей

    А коты это есть будут?

    • Планировалось, сто это для людей 😉

    • Николай

      Вообще выглядит всё это крайне непривычно и сомнительно… но если мой кот съест — значит и я съем 🙂

  • WTU

    неизбалованные коты мух едят, да и других насекомых с удовольствием съедают

  • Сержик

    аппетит, ты только что был уничтожен!