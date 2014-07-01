Биомасса наземных млекопитающих планеты

Как известно численность особей какого либо вида животных обратно пропорциональна массе тела, т.е. чем больше масса тела животного, тем меньше особей данного вида живёт на планете. Это закономерно, чем больше по массе организм, тем больше ему нужно пищи, а значит меньше её остаётся коллегам. Именно поэтому на Земле живёт около полумиллиона слонов, а мышей миллиарды. Если взять массу человека, то количество особей вида Homo sapins на планете должно быть порядка нескольких сотен тысяч, но к счастью или к сожалению, мы, практически, остановили прямое действие на нас естественного отбора. Благодаря интенсивному сельскому хозяйству мы можем прокормить значительно большее количество особей. В результате численность Homo sapins на Земле превысила 7,5 миллиардов, а суммарная биомасса всех людей составила 350 млн. тонн.

Ниже представлена инфографика биомассы наземных млекопитающих планеты, которая чётко показывает сложившийся перекос. Тёмно-серыми квадратиками изображена биомасса людей, серыми — домашние животные, которые обеспечивают нас необходимым продовольствием, а зелёными квадратиками — дикие животные, которые живут в «гармонии с природой». Каждый квадратик эквивалентен 1 млн. тонн.



Биомасса диких животных ничтожна по сравнению с биомассой домашних животных, которых мы используем для поддержания нашей «аномальной» численности (биомасса всех слонов планеты заключена в одном зелёном квадратике).

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