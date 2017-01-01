Десять самых глубоких озёр мира

В озёрах сосредоточено 67,4% всех поверхностных пресных вод Земли, но озёра это не только естественные запасы пресной воды, но и среда обитания для многих тысяч зачастую уникальных (эндемичных) видов живых организмов. Для человека озёра тоже не заменимый компонент окружающей среды. Тихие воды озёр дарят человеку заряд бодрости и здоровья, помогают избавиться от техногенного стресса и поднимают настроение. На днях на environmentalgraffiti.com в дополнение к рейтингам самых глубоких пещер и земных провалов появился рейтинг самых глубоких озёр мира. Давайте и мы познакомимся с самыми глубокими озёрами мира.

10. Десятое место занимает озеро тектонического происхождения — Матано, находящееся на острове Сулавеси, что в Индонезии. Глубина этого индонезийского озера составляет 590 метров. Матано известно миру своей чистой водой и большим количеством уникальных видов живых организмов, которые развивались изолировано в водах этой индонезийской жемчужины.



Фотографии: www.sfu.ca

9. Озеро Кратера расположено в одноимённом национальном парке штат Орегон. Очень живописное место. Кратер окружают утёсы более, чем 600 метров высотой, на озере имеются два маленьких острова. Находясь на этом озере, удивляешься масштабами вулканической деятельности, которая имела здесь место в далёком прошлом Земли. Озеро Кратера — самое глубокое озеро США, его глубина составляет 594 метра. Вода озера тоже очень чистая благодаря тающим в летнее время ледникам



Фотографии: 1, 2, 3, 4, 5

8. Большое невольничье озеро ещё одно из самых глубоких озёр Северной Америки. Озеро площадью почти 28500 км находится на северо-западе Канады, его глубина составляет 614 метров. Это самое глубокое Северной Америки. Озеро располагается за 60 параллелью и в течение 8 месяцев в году его поверхность частично оказывается скованной льдами.



Фотографии: 1, 2, 3, 4

7. Иссык-Куль — родное всем нам озеро. Эта жемчужина Средней Азии располагается на севере Тянь-Шаньских гор в Киргизии. Максимальная глубина 668 метров, средняя глубина 305 метров.

Интересна легенда появления этого озера, согласно которой, на месте озера было богатое царство. Правитель этого царства жил в достатке, у него было всё, единственное, что ему мешало жить — это ослиные уши, которые приходилось прятать в копне волос. Он очень стыдился своих ушей и всячески скрывал это от жителей своего царства. Парикмахеров, приходящих его стричь, он убивал, дабы его дефект не подвергся широкой огласке. Одному из парикмахеров удалось улизнуть, и весь город узнал об ослиных ушах правителя. Тогда царь решил затопить целый город, чтобы больше никто не узнал об его недостатке. Так появилось великое озеро Иссык-Куль.

Самое интересное то, что археологические раскопки действительно установили существование в прошлом высокоразвитой цивилизации на берегах этого озера.

Более подробную информацию об озере можно на страницах Википедии



Фотографии: 1, 2, 3, 4, 5, 6



6. Озеро Малави также известное как озеро Ньяса находится в системе восточноафриканских разломов между Малави, Мозамбиком и Танзанией. Это второе по глубине из озёр Африки, его глубина составляет 706 метров. Учёные установили, что около 100 000 лет глубина его уменьшалась более чем на 100 метров, эти явления сопровождались опустыниванием прибрежных земель. По мнению современных учёных именно тогда человек покинул в поисках более щедрой земли Африканский континент и стал обживать другие территории.



Фотографии: 1, 2, 3, 4

5. Озеро Сан-Мартин находится в Патагонии на границе Чили и Аргентины. Это самое глубокое озеро Америки, его глубина 836 метров.



Фотографии: 1, 2, 3, 4, 5, 6

4. Озеро Восток. Водную гладь этого озера воочию пока никто не видел, потому что, оно располагается почти под 4-ёх километровым слоем Антарктического льда. Глубина этого озера около 900 метров, температура воды озера составляет +3°C. Огромное давление и ледовое одеяло не дают отпускаться температуре воды озера ниже этой отметки. Это озеро без всяких сомнений можно назвать самым чистым озером Земли. Учёные Российской антарктической станции Восток открыли это озеро в 1996 году. Учёные подсчитали, что озеро было <запечатано> льдом приблизительно 500 000 лет назад. Не исключено, что в озере существует жизнь, которая по мере постепенного нарастания ледового панциря адаптировалась к меняющимся условиям.



Фотографии: 1, 2

3. Третье место по глубине занимает наше большое и солёное Каспийское море. Это остаток древнего моря Тетис. Глубина Каспия составляет 1025 метров. Фауна Каспийского моря очень богата. В водах Каспия обитает много эндемичных видов рыб — это и осётр, каспийская белая рыба, каспийская плотва и каспийский лещ, а так же несколько подвидов лосося. Кроме того, Каспий богат углеводородными ресурсами.

Более подробно с Каспийским морем вы можете ознакомиться здесь



Фотографии: 1, 2, 3, 4

2. Озеро Танганьика находится в юго-восточной Африке, его глубина составляет 1470 метров. Оно окружено странами Бурунди, Танзания, Заир и Замбия.



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1. Озеро Байкал — самое великое из всех озёр Земли, ничто не может сравниться с этой сибирской жемчужиной. Это сибирское море бьёт все рекорды. Байкал самое глубокое озеро — его глубина 1636 метров. Байкал — это самые большие запасы поверхностной пресной воды на Земле, они составляют 20% от всех запасов поверхностной пресной воды на планете. В Байкале обитает более 1700 видов флоры и фауны из них две трети встречаются только здесь и нигде больше. Байкал — это самое древнее озеро в истории Земли, его возраст 25-30 миллионов лет.

Более подробную информацию о Байкале вы можете прочесть здесь



Фотографии: 2

Если вы живёте или были на берегах одного из этих великих озёр, поделитесь пожалуйста интересными фактами, впечатлениями, воспользовавшись комментариями. Думаю, многим читателям Природа.SU будет интересно.

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