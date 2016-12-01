Глобальная экология 

Глобальное потепление: факты, гипотезы, комментарии

Alexey 103 комментария

О глобальном потеплении сейчас говорится и пишется много. Чуть ли ни каждый день появляются новые гипотезы, опровергаются старые. Нас постоянно пугают, тем, что нас ожидает в будущем (Хорошо запомнился комментарий одного из читателей журнала www.priroda.su «Нас так долго и страшно пугают, что уже и не страшно»). Многие высказывания и статьи откровенно противоречат друг другу, вводя нас в заблуждение. Глобальное потепление для многих уже стало «глобальной путаницей», а некоторые и вовсе потеряли всяческий интерес к проблеме изменения климата. Попробуем систематизировать имеющуюся информацию, создав своего рода мини энциклопедию о глобальном потеплении.

 

1. Что такое глобальное потепление?
2. Способы получения информации о климатических изменениях
3. Факты, свидетельствующие о глобальном потеплении
4. Причины глобального потепления
5. Человек и парниковый эффект
6. Факторы, ускоряющие и замедляющие глобальное потепление
7. Возможные сценарии глобальных климатических изменений
8. Последствия глобального потепления
9. Способы предотвращения глобального потепления

1. Глобальное потепление — процесс постепенного роста средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана, вследствие всевозможных причин (увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере Земли, изменение солнечной или вулканической активности и т.д.). Очень часто в качестве синонима глобального потепления употребляют словосочетание «парниковый эффект», но между этими понятиями есть небольшая разница. Парниковый эффект – это увеличение средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана вследствие роста в атмосфере Земли концентраций парниковых газов (углекислый газ, метан, водяной пар и т.д.). Эти газы выполняют роль плёнки или стекла теплицы (парника), они свободно пропускают солнечные лучи к поверхности Земли и задерживают тепло, покидающее атмосферу планеты. Более детально этот процесс мы рассмотрим ниже.

Впервые о глобальном потеплении и парниковом эффекте заговорили в 60-ых годах XX века, а на уровне ООН проблему глобального изменения климата впервые озвучили в 1980 году. С тех пор над этой проблемой ломают головы многие учёные, зачастую, взаимно опровергая теории и предположения друг друга.

2. Способы получения информации о климатических изменениях

Существующие технологии позволяют достоверно судить об имеющих место климатических изменениях. Учёные при обосновании своих теорий климатических изменений используют следующие «инструменты»:
— исторические летописи и хроники;
— метеорологические наблюдения;
— спутниковые измерения площади льдов, растительности, климатических зон и атмосферных процессов;
— анализ палеонтологических (останки древних животных и растений) и археологических данных;
— анализ осадочных океанических пород и отложений рек;
— анализ древних льдов Арктики и Антарктиды (соотношение изотопов O16 и О18);
— измерение скорости таяния ледников и вечной мерзлоты, интенсивность образования айсбергов;
— наблюдение за морскими течениями Земли;

— наблюдение за химическим составом атмосферы и океана;
— наблюдение за изменениями ареалов (мест обитания) живых организмов;
— анализ годовых колец деревьев и химического состава тканей растительных организмов.

3. Факты, свидетельствующие о глобальном потеплении

Палеонтологические данные свидетельствуют о том, что климат Земли не был постоянным. Тёплые периоды, сменялись холодными ледниковыми. В тёплые периоды среднегодовая температура Арктических широт поднималась до 7 — 13°С, а температура самого холодного месяца января составляла 4-6 градусов, т.е. климатические условия в нашей Арктике мало отличались от климата современного Крыма. На смену тёплым периодам рано или поздно приходили похолодания, во время которых льды достигали современных тропических широт.

Человек был тоже свидетелем ряда климатических изменений. В начале второго тысячелетия (11-13 века) исторические хроники свидетельствуют о том, что большая площадь Гренландии не была покрыта льдами (именно поэтому норвежские мореплаватели её окрестили «зелёной землёй»). Затем климат Земли стал суровей, и Гренландия практически полностью покрылась льдами. В 15-17 века суровые зимы достигли своего апогея. О суровости зим того времени свидетельствуют многие исторические летописи, а также художественные произведения. Так на известной картине голландского художника Ян Ван Гойена «Конькобежцы» (1641) изображено массовое катание на коньках по каналам Амстердама, в настоящее время каналы Голландии уже давным давно не замерзают. В средневековые зимы замерзала даже река Темза в Англии. В 18 веке было отмечено незначительное потепление, которое достигло своего максимума в 1770 году. 19 век снова ознаменовался очередным похолоданием, которое продолжалось вплоть до 1900 года, а с начала 20 века уже началось довольно таки быстрое потепление. Уже к 1940 году в Гренландском море количество льдов сократилось вдвое, в Баренцевом – почти на треть, а в Советском секторе Арктике площадь льдов в сумме сократилась почти на половину (1 млн. км2). В этот период времени даже обычные суда (не ледоколы) спокойно проплывали северным морским путём от западных до восточных окраин страны. Именно тогда было зафиксировано значительное повышение температуры арктических морей, отмечено значительное отступление ледников в Альпах и на Кавказе. Общая площадь льда Кавказа снизилась на 10%, а толщина льда местами уменьшилась на целые 100 метров. Повышение температуры в Гренландии составило 5°С, а на Шпицбергене все 9°С.

В 1940 потепление сменилось кратковременным похолоданием, в скором времени на смену которого, пришло очередное потепление, а с 1979 года начался быстрый рост температуры поверхностного слоя атмосферы Земли, который вызвал очередное ускорение таяния льдов Арктики, Антарктики и повышение зимних температур в умеренных широтах. Так, за последние 50 лет, толщина арктических льдов уменьшилась на 40%, а жители ряда сибирских городов стали для себя отмечать, что крепкие морозы уже давно остались в прошлом. Средняя зимняя температура в Сибири повысилась почти на десять градусов за последние пятьдесят лет. В некоторых областях России безморозный период увеличился на две-три недели. Ареал обитания многих живых организмов сместился к северу вслед за растущими средними зимними температурами, об этих и других последствиях глобального потепления мы поговорим ниже.Особенно наглядно о глобальных изменениях климата свидетельствуют старые фотографии ледников (все фото сделаны в одном и том же месяце).

Тающие ледники Австрии
Фотографии тающего ледника Pasterze в Австрии в 1875 году (слева) и 2004 году (справа). Фотограф Gary Braasch
Ледник Agassiz
Фотографии ледника Agassiz в Национальном парке ледников (Канада) в 1913 и 2005 годах. Фотограф W.C. Alden
Тающий ледник Grinnell
Фотографии ледника Grinnell в Национальном парке ледников (Канада) в 1938 и 2005 годах. Фотограф: Mt. Gould.
Тающий ледник Grinnell
Тот же ледник Grinnell с другого ракурса, фотографии 1940 и 2004 годов. Фотограф: K. Holzer.

В целом за последние сто лет средняя температура поверхностного слоя атмосферы повысилась на 0,3–0,8°С, площадь снежного покрова в северном полушарии снизилась на 8%, а уровень Мирового океана поднялся в среднем на 10–20 сантиметров. Эти факты вызывают определённую озабоченность. Остановится ли глобальное потепление или дальнейший рост среднегодовой температуры на Земле продолжится, ответ на этот вопрос появится только тогда, когда будут точно установлены причины происходящих климатических изменений.

4. Причины глобального потепления

До сих пор учёные со 100% уверенностью не могут сказать, что вызывает климатические изменения. В качестве причин глобального потепления выдвигается множество теорий и предположений. Перечислим основные, заслуживающие внимания, гипотезы. С остальными гипотезами Вы можете ознакомится на нашем форуме. Там же Вы можете поделиться своим видением проблемы глобального потепления.

Гипотеза 1- Причиной глобального потепления является изменение солнечной активности
Все происходящие климатические процессы на планете зависят от активности нашего светила – Солнца. Поэтому даже самые малые изменения активности Солнца непременно сказываются на погоде и климате Земли. Выделяют 11-летние, 22-летние, а также 80-90 летние (Глайсберга) циклы солнечной активности.
Вполне вероятно, что наблюдаемое глобальное потепление связано с очередным ростом солнечной активности, которая в будущем может снова пойти на убыль.

Гипотеза 2 — Причина глобального потепление – изменение угла оси вращения Земли и её орбиты
Югославский астроном Миланкович предположил, что циклические изменения климата во многом связаны с изменением орбиты вращения Земли вокруг Солнца, а также изменением угла наклона оси вращения Земли, по отношению к Солнцу. Подобные орбитальные изменения положения и движения планеты вызывают изменение радиационного баланса Земли, а значит и её климата. Миланкович, руководствуясь своей теорией, вполне точно рассчитал времена и протяжённость ледниковых периодов в прошлом нашей планеты. Климатические изменения, вызванные изменением орбиты Земли, происходят обычно в течение десятков, а то и сотен тысяч лет. Наблюдаемое же в настоящий момент времени относительно быстрое изменение климата, по-видимому, происходит в результате действия ещё каких-то факторов.

Гипотеза 3 – Виновник глобальных климатических изменений – океан
Мировой океан – огромный инерционный аккумулятор солнечной энергии. Он во многом определяет направление и скорость движения тёплых океанических, а также воздушных масс на Земле, которые в сильной степени влияют на климат планеты. В настоящий момент времени мало изучена природа циркуляции тепла в водной толщи океана. Так известно, что средняя температура вод океана составляет 3,5°С, а поверхности суши 15°С, поэтому интенсивность теплообмена между толщей океана и приземным слоем атмосферы может приводить к значительным климатическим изменениям. Кроме того, в водах океана растворено большое количество СО2 (около 140 трлн. тонн, что в 60 раз больше, чем в атмосфере) и ряда других парниковых газов, в результате определённых природных процессов эти газы могут поступать в атмосферу, существенным образом оказывая влияние на климат Земли.

Гипотеза 4 – Вулканическая активность
Вулканическая активность является источником поступления в атмосферу Земли аэрозолей серной кислоты и большого количества углекислого газа, что также может значительным образом сказаться на климате Земли. Крупные извержения первоначально сопровождаются похолоданием вследствие поступления в атмосферу Земли аэрозолей серной кислоты и частиц сажи. Впоследствии, поступивший в ходе извержения CO2 вызывает рост среднегодовой температуры на Земле. Последующее долговременное снижение вулканической активности способствует увеличению прозрачности атмосферы, а значит и повышению температуры на планете.

Гипотеза 5 – Неизвестные взаимодействия между Солнцем и планетами Солнечной системы
В словосочетании «Солнечная система» не зря упоминается слово «система», а в любой системе, как известно, присутствуют связи между её компонентами. Поэтому не исключено, что взаимное положение планет и Солнца может влиять на распределение и силу гравитационных полей, солнечной энергии, а также других видов энергии. Все связи и взаимодействия между Солнцем, планетами и Землёй пока ещё не изучены и не исключено, что они оказывают значительное влияние на процессы, происходящие в атмосфере и гидросфере Земли.

Гипотеза 6 – Изменение климата может происходить само по себе без каких-либо внешних воздействий и деятельности человека
Планета Земля настолько большая и сложная система с огромным количеством структурных элементов, что её глобальные климатические характеристики могут ощутимо изменяться без всяких изменений солнечной активности и химического состава атмосферы. Различные математические модели показывают, что на протяжении века, колебания температуры приземного слоя воздуха (флуктуации) могут достигать 0,4°С. В качестве сравнения можно привести температуру тела здорового человека, которая варьирует течение дня и даже часа.

Гипотеза 7 – Всему виной человек
Самая популярная на сегодняшний день гипотеза. Высокая скорость климатических изменений, происходящих в последние десятилетия, действительно может быть объяснима всё возрастающей интенсификацией антропогенной деятельности, которая оказывает заметное влияние на химический состав атмосферы нашей планеты в сторону увеличения содержания в ней парниковых газов. Действительно повышение средней температуры воздуха нижних слоёв атмосферы Земли на 0,8°С за последние 100 лет – слишком высокая скорость для естественных процессов, ранее в истории Земли такие изменения происходили в течение тысячелетий. Последние десятилетия добавили ещё большей весомости этому аргументу, так как изменения средней температуры воздуха происходили еще большими темпами — 0,3-0,4°С за последние 15 лет!

Вполне вероятно, что имеющее место в настоящее время глобальное потепление результат действия многих факторов. С остальными гипотезами, происходящего глобального потепления Вы можете ознакомиться здесь.

5.Человек и Парниковый эффект

Приверженцы последней гипотезы, отводят ключевую роль в глобальном потеплении человеку, который кардинальным образом меняет состав атмосферы, способствуя росту парникового эффекта атмосферы Земли.

Парниковый эффект в атмосфере нашей планеты вызван тем, что поток энергии в инфракрасном диапазоне спектра, поднимающийся от поверхности Земли, поглощается молекулами газов атмосферы, и излучается обратно в разные стороны, в результате половина поглощенной молекулами парниковых газов энергии возвращается обратно к поверхности Земли, вызывая её разогрев. Следует отметить, что парниковый эффект – это естественное атмосферное явление. Если бы на Земле вообще не было парникового эффекта, то средняя температура на нашей планеты была бы около -21°С, а так, благодаря парниковым газам, она составляет +14°С. Поэтому, чисто теоретически, деятельность человека, сопряжённая с выбросом парниковых газов в атмосферу Земли, должна приводить к дальнейшему разогреву планеты.

Познакомимся подробнее с парниковыми газами, способными потенциально вызвать глобальное потепление. Парниковым газом номер один является водяной пар, его вклад в существующий атмосферный парниковый эффект составляет 20,6 °С. На втором месте находится СО2, его вклад составляет около 7,2°С. Рост содержания в атмосфере Земли углекислого газа сейчас вызывает наибольшую озабоченность, так как растущее активное использование углеводородов человечеством продолжится и в ближайшем будущем. За последние два с половиной века (с начала индустриальной эры) содержание СО2 в атмосфере уже выросло приблизительно на 30%.

На третьем месте нашего «парникового рейтинга» находится озон, его вклад в общее глобальное потепление составляет 2,4 °С. В отличие от других парниковых газов, деятельность человека наоборот вызывает уменьшение содержания озона в атмосфере Земли. Далее следует закись азота, её вклад в парниковый эффект оценивается в 1,4°С. Содержание закиси азота в атмосфере планеты имеет тенденцию к росту, за последние два с половиной века концентрация этого парникового газа в атмосфере выросла на 17%. Большое количество закиси азота поступает в атмосферу Земли в результате сжигания различных отходов. Список основных парниковых газов завершает метан, его вклад в суммарный парниковый эффект составляет 0,8°С. Содержание метана в атмосфере растёт очень быстро, за два с половиной столетия этот рост составил 150%. Основными источниками метана в атмосфере Земли являются разлагающиеся отходы, крупный рогатый скот, а также распад природных соединений, содержащих в своём составе метан. Особое опасение вызывает то, что способность поглощать инфракрасное излучение на единицу массы у метана в 21 раз выше, чем у углекислого газа.

Наибольшая роль в имеющем место глобальном потеплении отводиться водяному пару и углекислому газу. На их долю приходится более 95% всего парникового эффекта. Именно благодаря этим двум газообразным веществам происходит разогрев атмосферы Земли на 33°С. Антропогенная деятельность оказывает наибольшее влияние на рост в атмосфере Земли концентрации углекислого газа, а содержание водяного пара в атмосфере растёт вслед за температурой на планете, вследствие увеличения испаряемости. Общий техногенный выброс СО2 в атмосферу Земли составляет 1.8 млрд. т/год, общее количество углекислого газа, которое связывает растительность Земли в результате фотосинтеза составляет 43 млрд. т/год, но почти всё это количество углерода в результате дыхания растений, пожаров, процессов разложения снова оказывается в атмосфере планеты и только 45 млн.т/год углерода оказывается депонированной в тканях растений, болотах суши и глубинах океана. Эти цифры показывают, что деятельность человека потенциально может являться ощутимой силой, влияющей на климат Земли.

6. Факторы, ускоряющие и замедляющие глобальное потепление

Планета Земля настолько сложная система, что существует множество факторов, которые прямо или косвенно влияют на климат планеты, ускоряя или замедляя глобальное потепление.

Факторы, ускоряющие глобальное потепление:
+ эмиссия CO2, метана, закиси азота в результате техногенной деятельности человека;
+ разложение, вследствие повышения температуры, геохимических источников карбонатов с выделением СО2. В земной коре содержится в связанном состоянии углекислого газа в 50000 раз больше, чем в атмосфере;
+ увеличение содержания в атмосфере Земли водяного пара, вследствие роста температуры, а значит и испаряемости воды океанов;
+ выделение CO2 Мировым океаном вследствие его нагревания (растворимость газов при повышении температуры воды падает). С ростом температуры воды на каждый градус растворимость в ней CO2 падает на 3%. В Мировом океане содержится в 60 раз больше CO2, чем в атмосфере Земли (140 триллионов тонн);
+ уменьшение альбедо Земли (отражающей способности поверхности планеты), вследствие таяния ледников, смены климатических зон и растительности. Морская гладь отражает значительно меньше солнечных лучей, чем полярные ледники и снега планеты, горы лишённые ледников, также обладаю меньшим альбедо, продвигающая на север древесная растительность обладает меньшим альбедо, чем растения тундр. За последние пять лет альбедо Земли уже уменьшилось на 2,5%;
+ выделение метана при таянии вечной мерзлоты;
+ разложение метангидратов – кристаллических льдистых соединений воды и метана, содержащихся в приполярных областях Земли.

Факторы, замедляющие глобальное потепление:
— глобальное потепление вызывает замедление скорости океанических течений, замедление тёплого течения Гольфстрим вызовет снижение температуры в Арктике;
— с увеличением температуры на Земле растёт испаряемость, а значит и облачность, которая является определённого рода преградой на пути солнечных лучей. Площадь облачности растет приблизительно на 0,4% на каждый градус потепления;
— с ростом испаряемости увеличивается количество выпадающих осадков, что способствует заболачиванию земель, а болота, как известно, являются одними из главных депо CO2;
— увеличение температуры, будет способствовать расширению площади тёплых морей, а значит и расширению ареала моллюсков и коралловых рифов, эти организмы принимают активное участие в депонировании CO2, который идёт на постройку раковин;
— увеличение концентрации CO2 в атмосфере стимулирует рост и развитие растений, которые являются активными акцепторами (потребителями) этого парникового газа.

7. Возможные сценарии глобальных климатических изменений

Глобальные климатические изменения очень сложны, поэтому современная наука не может дать однозначного ответа, что же нас ожидает в ближайшем будущем. Существует множество сценариев развития ситуации.

Сценарий 1 – глобальное потепление будет происходить постепенно
Земля очень большая и сложная система, состоящая из большого количества связанных между собой структурных компонентов. На планете есть подвижная атмосфера, движение воздушных масс которой распределяет тепловую энергию по широтам планеты, на Земле есть огромный аккумулятор тепла и газов – Мировой океан (океан накапливает в 1000 раз больше тепла, чем атмосфера) Изменения в такой сложной системе не могут происходить быстро. Пройдут столетия и тысячелетия, прежде чем можно будет судить об сколько-нибудь ощутимом изменении климата.

Сценарий 2 – глобальное потепление будет происходить относительно быстро
Самый «популярный» в настоящее время сценарий. По различным оценкам за последние сто лет средняя температура на нашей планете увеличилась на 0,5-1°С, концентрация — СО2 возросла на 20-24 %, а метана на 100%. В будущем эти процессы получат дальнейшее продолжение и к концу XXI века средняя температура поверхности Земли может увеличиться от 1,1 до 6,4°С, по сравнению с 1990 годом (по прогнозам IPCC от 1,4 до 5,8°С). Дальнейшее таяние Арктических и Антарктических льдов может ускорить процессы глобального потепления из-за изменения альбедо планеты. По утверждению некоторых учёных, только ледяные шапки планеты за счёт отражения солнечного излучения охлаждают нашу Землю на 2°С, а покрывающий поверхность океана лёд существенно замедляет процессы теплообмена между относительно теплыми океаническим водами и более холодным поверхностным слоем атмосферы. Кроме того, над ледяными шапками практически нет главного парникового газа – водяного пара, так как он выморожен.
Глобальное потепление будет сопровождаться подъёмом уровня мирового океана. С 1995 по 2005 год уровень Мирового океана уже поднялся на 4 см, вместо прогнозируемых 2-ух см. Если уровень Мирового океана в дальнейшем будет подниматься с такой же скоростью, то к концу XXI века суммарный подъём его уровня составит 30 — 50 см, что вызовет частичное затопление многих прибрежных территорий, особенно многонаселённого побережья Азии. Следует помнить, что около 100 миллионов человек на Земле живёт на высоте меньше 88 сантиметров над уровнем моря.
Кроме повышения уровня Мирового океана глобальное потепление влияет на силу ветров и распределение осадков на планете. В результате на планете вырастет частота и масштабы различных природных катаклизмов (штормы, ураганы, засухи, наводнения).
В настоящее время от засухи страдает 2% всей суши, по прогнозам некоторых учёных к 2050 году засухой будет охвачено до 10% всех земель материков. Кроме того, изменится распределение количества осадков по сезонам.
В Северной Европе и на западе США увеличится количество осадков и частота штормов, ураганы будут бушевать в 2-а раза чаще, чем в XX веке. Климат Центральной Европы станет переменчивым, в сердце Европы зимы станут теплее, а лето дождливее. Восточную и Южную Европу, включая Средиземноморье, ждёт засуха и жара.

Сценарий 3 – Глобальное потепление в некоторых частях Земли сменится кратковременным похолоданием
Известно, что одним из факторов возникновения океанических течений является градиент (разница) температур между арктическими и тропическими водами. Таяние полярных льдов способствует повышению температуры Арктических вод, а значит, вызывает уменьшение температурной разницы между тропическими и арктическими водами, что неминуемо, в будущем приведёт к замедлению течений.
Одним из самых известных тёплых течений является Гольфстрим, благодаря которому во многих странах Северной Европы среднегодовая температура на 10 градусов выше, чем в других аналогичных климатических зонах Земли. Понятно, что остановка этого океанического конвейера тепла очень сильно повлияет на климат Земли. Уже сейчас течение Гольфстрим, стало слабее на 30% по сравнению с 1957 годом. Математическое моделирование показало, чтобы полностью остановить Гольфстрим достаточно будет повышения температуры на 2-2,5 градуса. В настоящее время температура Северной Атлантики уже прогрелась на 0,2 градуса по сравнению с 70-ми годами. В случае остановки Гольфстрима среднегодовая температура в Европе к 2010 году понизится на 1 градус, а после 2010 года дальнейший рост среднегодовой температуры продолжится. Другие математические модели «сулят» более сильное похолодание Европе.
Согласно этим математическим расчётам полная остановка Гольфстрима произойдёт через 20 лет, в результате чего климат Северной Европы, Ирландии, Исландии и Великобритании может стать холоднее настоящего на 4-6 градусов, усилятся дожди и участятся шторма. Похолодание затронет также и Нидерланды, Бельгию, Скандинавию и север европейской части России. После 2020-2030 года потепление в Европе возобновится по сценарию №2.

Сценарий 4 – Глобальное потепление сменится глобальным похолоданием
Остановка Гольфстрима и других океанических вызовет глобальное похолодание на Земле и наступление очередного ледникового периода.

Сценарий 5 — Парниковая катастрофа
Парниковая катастрофа — самый «неприятный» сценарий развития процессов глобального потепления. Автором теории является наш учёный Карнаухов, суть её в следующем. Рост среднегодовой температуры на Земле, вследствие увеличения в атмосфере Земли содержания антропогенного CO2, вызовет переход в атмосферу растворённого в океане CO2, а также спровоцирует разложение осадочных карбонатных пород с дополнительным выделением углекислого газа, который, в свою очередь, поднимет температуру на Земле ещё выше, что повлечёт за собой дальнейшее разложение карбонатов, лежащих в более глубоких слоях земной коры (в океане содержится углекислого газа в 60 раз больше, чем в атмосфере, а в земной коре почти в 50 000 раз больше). Ледники будут интенсивно таять, уменьшая альбедо Земли. Такое быстрое повышение температуры будет способствовать интенсивному поступлению метана из тающей вечной мерзлоты, а повышение температуры до 1,4–5,8°С к концу столетия будет способствовать разложению метангидратов (льдистых соединений воды и метана), сосредоточенных преимущественно в холодных местах Земли. Если учесть, что метан, является в 21 раз более сильным парниковым газом, чем CO2 рост температуры на Земле будет катастрофическим. Чтобы лучше представить, что будет с Землёй лучше всего обратить внимание на нашего соседа по солнечной системе – планету Венера. При таких же параметрах атмосферы, как на Земле, температура на Венере должна быть выше Земной всего на 60°С (Венера ближе Земли к Солнцу) т.е. быть в районе 75°С, в реальности же температура на Венере почти 500°С. Большинство карбонатных и метано-содержащих соединений на Венере давным давно были разрушены с выделением углекислого газа и метана. В настоящее время атмосфера Венеры состоит на 98% из СО2, что приводит к увеличению температуры планеты почти на 400°С
Если глобальное потепление пойдёт по такому же сценарию, как на Венере, то температура приземных слоев атмосферы на Земле может достигнуть 150 градусов. Повышение температуры Земли даже на 50°С поставит крест, на человеческой цивилизации, а увеличение температуры на 150°С вызовет гибель почти всех живых организмов планеты.

По оптимистическому сценарию Карнаухова, если количество, поступающего в атмосферу CO2, останется на прежнем уровне, то температура 50°С, на Земле установится через 300 лет, а 150°С через 6000 лет. К сожалению, прогресс не остановить, с каждым годом объёмы выбросов CO2 только растут. По реалистическому сценарию, согласно которому выброс CO2 будет расти с такой же скоростью, удваиваясь каждые 50 лет, температура 502 на Земле уже установится через 100 лет, а 150°С через 300 лет.

8. Последствия глобального потепления

Увеличение средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы будет сильнее ощущаться над материками, чем над океанами, что в будущем вызовет коренную перестройку природных зон материков. Смещение рада зон в Арктические и Антарктические широты отмечается уже сейчас.

Зона вечной мерзлоты уже сместилась к северу на сотни километров. Некоторые учёные утверждают, что вследствие быстрого таяния вечной мерзлоты и повышения уровня Мирового океана, в последние годы Ледовитый океан наступает на сушу со средней скоростью 3-6 метров за лето, а на арктических островах и мысах высокольдистые породы разрушаются и поглощаются морем в теплый период года со скоростью до 20-30 метров. Исчезают полностью целые арктические острова; так уже в 21 веке исчезнем остров Муостах вблизи устья реки Лены.

При дальнейшем увеличении среднегодовой температуры приземного слоя атмосферы, тундра может практически полностью исчезнуть на Европейской части России и сохранится только лишь на арктическом побережье Сибири.

Зона тайги сместиться к северу на 500-600 километров и сократиться по площади почти на треть, площадь лиственных лесов увеличится в 3-5 раз, и если будет позволять увлажнение, пояс лиственных лесов будет простираться непрерывной полосой от Балтики до Тихого океана.

Лесостепи и степи также продвинутся на север и покроют Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую области, вплотную подступив к южным границам Московской и Владимирской областям.

Глобальное потепление затронет и места обитания животных. Смена ареалов обитания живых организмов уже отмечается во многих уголках Земного шара. В Гренландии уже стал гнездиться сизоголовый дрозд, в субарктической Исландии появились скворцы и ласточки, в Британии появилась белая цапля. Особенно сильно заметно потепление арктических океанических вод. Теперь многие промысловые рыбы встречаются там, где их раньше не было. В водах Гренландии появилась треска и сельдь в количестве достаточном для осуществления их промышленного лова, в водах Великобритании – обитатели южных широт: красная форель, большеголовая черепаха, в дальневосточном заливе Петра Великого – тихоокеанская сардина, а в Охотском море появилась скумбрия и сайра. Ареал бурого медведя в Северной Америке уже продвинулся на север до такой степени, что стали появляться гибриды белых и бурых медведей, а в южной части своего ареала бурые медведи и вовсе перестали впадать в спячку.

Повышение температуры создаёт благоприятные условия для развития болезней, чему способствуют не только высокая температура и влажность, но и расширение ареала обитания ряда животных — переносчиков болезней. К середине 21 века ожидается, что заболеваемость малярией вырастет на 60%. Усиленное развитие микрофлоры и нехватка чистой питьевой воды будет способствовать росту инфекционных кишечных заболеваний. Быстрое размножение микроорганизмов в воздухе может увеличить заболеваемость астмой, аллергией и различными респираторными болезнями.

Благодаря глобальным климатическим изменениям ближайшие пол века могут оказаться последними в жизни многих видов живых организмов. Уже сейчас белые медведи, моржи и тюлени лишаются важного компонента их среды обитания – арктического льда.

Глобальное потепление для нашей страны влечёт за собой как плюсы, так и минусы. Зимы станут менее суровыми, земли с пригодным для земледелия климатом продвинутся дальше на север (в Европейской части России до Белого и Карского морей, в Сибири до Северного полярного круга), во многих районах страны станет возможным выращивание более южных культур и раннее созревание прежних. Ожидается, что к 2060 году средняя температура в России достигнет 0 градуса по Цельсию, сейчас она пока составляет в –5,3°С.

Не предсказуемые последствия повлечёт за собой таяние вечной мерзлоты, как известно вечная мерзлота покрывает 2/3 площади России и 1/4 площади всего Северного полушария. На вечной мерзлоте Российской Федерации стоит множество городов, проложено тысячи километров трубопроводов, а также автомобильных и железных дорог (80% БАМа проходит по вечной мерзлоте). Таяние мерзлоты может сопровождаться значительными разрушениями. Большие территории могут стать не пригодными для жизни человека. Некоторые учёные высказывают опасение, что Сибирь может вообще оказаться отрезанной от Европейской части России и стать объектом притязаний других стран.

Другие страны мира тоже ждут кардинальные перемены. В целом, согласно большинству моделей, зимой ожидается рост осадков в высоких широтах (выше 50° северной и южной широты), а также и в умеренных широтах. В южных широтах наоборот ожидается снижение количества выпадающих осадков (до 20%), особенно, в летний период. Страны Южной Европы, промышляющие туризмом, ожидают большие экономические потери. Летняя засушливая жара и зимние ливневые дожди поубавят «пыл» у желающих отдохнуть в Италии, Греции, Испании и Франции. Для многих других стран, живущих за счёт туристов, тоже наступят далеко не лучшие времена. Любителей покататься на горных лыжах в Альпах ждёт разочарование, со снегом в горах будет «напряжёнка». Во многих странах мира условия жизни значительно ухудшаться. По оценкам ООН, к середине XXI века в мире будет насчитываться до 200 миллионов климатических беженцев.

9. Способы предотвращения глобального потепления

Есть мнение, что человек в будущем попытается взять климат Земли под свой контроль, насколько это будет успешно, покажет время. Если человечеству это не удастся, и он не изменит свой образ жизни, то вид Homo sapiens ожидает участь динозавров.

Уже сейчас передовые умы размышляют над тем, как нивелировать процессы глобального потепления. Предлагаются такие оригинальные способы предотвращения глобального потепления, как выведение новых сортов растений и пород деревьев, листья которых обладают более высоким альбедо, покраска крыш в белый цвет, установка зеркал на околоземной орбите, укрытие от солнечных лучей ледников и т.д. Много усилий тратится на замену традиционных видов энергии, основанной на сжигании углеродного сырья, на не традиционные, такие как производство солнечных батарей, ветряков, строительство ПЭС (приливных электростанций), ГЭС, АЭС. Предлагаются оригинальные не традиционные способы получения энергии такие, как использование тепла человеческих тел для обогрева помещений, использование солнечного света для предотвращения появления гололёда на дорогах, а также ряд других. Энергетический голод и страх перед угрожающим глобальным потеплением творит чудеса с человеческим мозгом. Новые и оригинальные идеи рождаются, чуть ли не каждый день.

Не малое внимание уделяется рациональному использованию энергоресурсов.
Для уменьшения выбросов CO2 в атмосферу, улучшается КПД двигателей, выпускаются гибридные автомобили.

В будущем планируется уделять большое внимание улавливанию парниковых газов при производстве электроэнергии, а также непосредственно из атмосферы путём захоронения растительных организмов, использования хитроумных искусственных деревьев, закачки углекислого газа на многокилометровую глубину океана, где он будет растворяться в водной толще. Большинство перечисленных способов «нейтрализации» CO2 очень дороги. В настоящее время стоимость улавливания одной тонны СО2 составляет приблизительно 100-300 долларов, что превышает рыночную стоимость тонны нефти, а если учесть, что при сгорании одной тонны приблизительно образуется три тонны CO2, то многие способы связывания углекислого газа оказываются пока не актуальными. Предлагавшиеся ранее способы депонирования углерода с помощью высадки деревьев признаются несостоятельными в связи с тем, бОльшая часть углерода в результате лесных пожаров и разложения органики поступает обратно в атмосферу.

Особое внимание уделяется разработке законодательных нормативов, направленных на снижение выброса парниковых газов. В настоящее время многими странами мира были приняты Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992) и Киотский протокол (1999). Последний не был ратифицирован рядом стран, на которые приходится львиная доля выброса CO2. Так на долю США приходится около 40% от всех выбросов (в последнее время появилась информация, что Китай обогнал США по объёмам выброса CO2). К сожалению, пока человек во главу угла будет ставить собственное благосостояние, прогресса в решении вопросов глобального потепления не предвидится.

А.В. Егошин

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Источник: www.priroda.su
Глобальное потепление: факты, гипотезы, комментарии
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Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



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  • Советчик

    Даже страшно подумать, к чему это может привести!

  • Женя

    Пропущена 8-я гипотеза глобального потепления, за которым последует глобальное похолодание. Эта гипотеза (Шендерова В.И.) утверждает, что климатические изменения и катастрофы обусловлены динамическим воздействием на земную кору метеоритов и человека. Эта гипотеза обсуждается в настоящее время на форуме: http://live.cnews.ru/forum/
    "Глобальное потепление" или "глобальное похолодание" балансировка на точке не возврата.

  • Аноним

    Спасибо за дополнение. Сейчас ознакомлюсь с этой гипотезой глобального потепления.

  • Аноним

    Что и говорить теория Шендерова оригинальна. Включил её в эту статью тоже.

  • Григорий Разгон

    Ответ о том, что изменения климата не связанны с человеком, лежат на поверхности, это колебания климата в прошлом, фиксируемое потепление на других планетах(имеется много сообщений об изменении климата на Марсе, Юпитере, некоторых саутниках). Я, не без основания считаю, что гипертрофировать значение человечества в воздействии на климатические ритмы, это грандиозная ошибка, которая может иметь чрезвычайно негативные последствия для человечества, Земля, как и все планеты, способна изменять тепловой поток из своих недр. Изменение теплогенерации в недрах планеты и определяет колебания климата. Многих учёных климатические колебания настораживают тем, что в подобные периоды случались колоссальные бедствия с биотой. Но связано ли это только с потеплением?
    Катастрофа будет связана с исчезновением магнитного поля Земли, которая развивается на фоне нарастания активности Солнца. Его энергия в виде гравитационных и магнитных колебаний, выбросы плазмы в сторону Земли, приводит к активизации теплопродукции в недрах планеты и на этом фоне происходит смена направления магнитного поля , в этот период (между сменами) оно исчезает.Способность генерировать тепло это не природный "атомный реактор", а способность вещества в недрах планет, в ответ на внешние "раздражители" выделять энергию.Подробнее в статье «Расширившаяся Земля и закономерности её развития» http://tektonik2007.narod.r… в которой я показываю механизм теплообразования и возникновения магнитного поля (отличающийся от т.н. «динамо эффекта»), и частые его смены (инверсии), с периодом не в780 тыс. лет, а в более чем 200 раз чаще. Исчезнувшее, в период инверсии, магнитное поле, ослабит защиту от частиц высоких энергий всю планету. Глобальная ионизация всех живых организмов подавит их иммунитет, на фоне буйства изменчивости одноклеточных, даже сапрофиты превратятся в грозные инфекции. В этом основная опасность для всего живого. Потепление климата, это предвестник грядущей катастрофы. Человечество и материально и интеллектуально способно не допустить исчезновения магнитного поля.
    С уважением, Григорий Разгон.

  • Аноним

    Спасибо за очень интересный комментарий. Ваша точка зрения действительно заслуживает внимание. На днях ознакомлюсь с вашими предположениями.

  • Владимир

    Уважаемый А.В. Егошин.
    Спасибо за включение моей гипотезы в ваш перечень.
    Думаю, что для правильного понимания, посетителями вашего сайта, моих гипотез, необходимо добавить и ссылки на мой сайт, где дается описание:
    теории тектоники земли
    http://vladimir-shenderov.n
    теории формирования климата
    http://vladimir-shenderov.n
    Для более глубокого понимания природных физических процессов, очень интересно так же посетителям заодно ознакомиться и с другими разделами сайта
    http://vladimir-shenderov.n
    в которых затрагиваются более широкие вопросы познания окружающей нас природы.

  • Виктор

    Добрый день, уважаемые защитники природы!
    Группка инженеров, на наш взгляд, решила понижения температуры отдельно взятой территории (и планеты в целом) и устранения на данной территории (планете) всех видов рукотворных бедствий».
    Очень коротко даю некоторые основные идеи и некоторые показатели предлагаемой нами программы. За основу охлаждения взят прирост зелёной массы – травы, кустарников и деревьев.
    Сразу обосновываю. Цитата: «Фотосинтез – это «биологический процесс превращения лучистой энергии Солнца в органическую (химическую) энергию». То есть, зелёная масса в процессе вегетации поглощает, грубо говоря, «съедает» солнечную энергию.
    Кроме того, любая зелёная масса закрывает почву, не даёт солнечным лучам нагревать её, а не нагретая почва не выбрасывает в атмосферу тёплый воздух и не нагревает атмосферу и содержащиеся в ней примеси (углекислоту).
    Ещё цитата: «Один квадратный километр озеленённой площади охлаждает 20 квадратных километров соседних площадей».
    Но для того, чтобы вырастить зелёную массу, нужно найти как минимум два компонента: неосвоенные территории и большое количество пресной воды. Ищем.
    Статистика: Общая площадь Земли составляет 500 с небольшим миллионов квадратных километров. Вода составляет 360 млн., суша – 150 млн.
    Из общей площади суши: Пашня составляет 10%. Выпасы – 26%. Леса – 32%. Города – 1,5%. Посевы – 1,0%. Поливные земли – 0,17%. Другие площади – 30%.
    Рассмотрим пункт «другие площади». Это гористая местность, пустыни, полупустыни, засушливые и бросовые территории. Отсюда, площади под орошение есть в подавляющем большинстве государств, и их гораздо больше, чем требуется для реализации программы.
    Остаётся ещё одна нерешённая проблема – где взять на орошение пресную воду?
    Из постоянно мелеющих рек воду взять нельзя. Сразу понизятся уровень подпочвенных вод по ходу следования реки, и там начнут высыхать леса. То есть, делается бесполезная работа: в одном месте выращиваем, в другом – высушиваем. Причём, высаживаем саженцы – а губим взрослые деревья.
    Нельзя выпарить воду и из морской воды. При больших объёмах производства воды сделать это либо невозможно, либо на это уйдут астрономические суммы денег. Проблема производства дешёвой воды нами решена. Мы сделали маленький шажок навстречу природе, создали технологии человек-природа, и сразу получили неплохие результаты. Забегая вперёд, скажу, что себестоимость производства пресной воды путём накопления её в Каспийском море составило 0,001-0,0015 цента за кубометр. При производстве кристально чистой воды путём изъятия её из атмосферы, вода производится практически бесплатно.
    Всё остальное Вы можете прочитать на сайте: http://www.dorosid-eco.ru. Или я могу выслать Вам выдержки из программы по Вашему желанию. Мои адреса в Интернете: forester@nh.km.ua и eco-best@inbox.ru
    С уважением, Родин В.К.

  • Григорий Разгон

    Прошла информация о том, что 20 августа исчезло тёплое течение Гольфстрим, может ли кто указать источник информации, это очень опасно, если действительно это произошло.

  • Аноним

    Виктор, Очень интересная и оригинальная технология.
    Как вы думаете, изъятие воды из атмосферы будет сопровождаться уменьшением влажности воздуха, не будет ли это представлять опасность для некоторых живых организмов?

  • Аноним

    Григорий, о полной остановки Гольфстрима у меня нет информации. Слышал только, что скорость этого течения упала на 20%.
    Не могли бы вы кинуть ссылку, подтверждающую вашу информацию. Если это действительно так, то впереди нас ожидает очень холодная зима.

  • Григорий Разгон

    На этом форуме http://live.cnews.ru/forum/… Владимир Шендеров собщил, но на запрос не ответил, судя по общению, он пользуется материалами по магнитному и тепловому состоянию поверхности Земли.

  • Аноним

    Мне кажется слухи о полной остановки Гольфстрима сильно преувеличены.

  • Григорий Разгон

    Согласен, что не обосновано.
    Alexey, посмотрите пример расширения Земли на серии фото, обратите внимание на предпоследний снимок на 4 стр. Какова мощь космической стихии зажатой в недрах Земли.

    • вы конечно извините но как это человек не влияет на глобальное потепление?=)Он имеет прямое к нему отношение)Наша планета идеальная для жизни людей так как ее создал для нас Бог)Всем известно что метан азот и углекислый газ парниковые газы ,не понимаю почему такое активное обсуждение этой простой темы)Еще и куча разных теорий аж смешно)Метана много приходит от сельскохозяйственной деятельности человека что кушаем много мяса нужно по минимуму хотя бы пердит скот метаном)азотЗакись азота (N2O) – третий по значимости парниковый газ Киотского протокола. Выделяется при производстве и применении минеральных удобрений, в химической промышленности, в сельском хозяйстве и т.п. На него приходится около 6 % глобального потепления.углекислый газ машины заводы)ваши теории никакого отношения к рескому потеплению не имеют до развития цивизизации человеком ,земля также выдерживала многие магнитные були и солнечные всплески но температура так резко не поднималась за буквально столетие с хвостиком

  • Аноним

    Да уж, удивительные образования.

  • Землянин

    Последствия деятельности человека (в общем это тля на поверхности Земли) окажутся печальными в скором будущем.
    Природа постарается сама избавиться от всех вредных воздействий — это ураганы, наводнения, землетрясения- которые, в принципе, должны максимально уничтожить все производство вредных газов в атмосферу. В идеале можно было бы назвать полное и тотальное уничтожение гигантов автомобилестроения, авиа строения, все вооружение, ракетное и прочее гадость. Дополнительно должно исчеснуть с Земли все, что наносит вред.
    Следует отметить очень важную штуку. Теплоемкость мирового океана!
    Человечество активно старается, и это ему, гаду, удается, нагреть ванну с водой в триллионы кубокилометров. Вопрос такой: а кто будет эту воду потом охлаждать и сколько времени пройдет? А?!
    Пока умники хреновы в ООН решают проблему, природа сама решит что делать и кто останется на Земле пока неизвестно.

  • Аноним

    Согласен с вами.
    В участившихся случаев возникновения ураганов привыкли видеть только врага. В реальности для здоровья нашей планеты — это благо, компенсаторный эффект на климатические изменения. Ураганы и смерчи нивелируют неравномерный разогрев нашей планеты.

  • Родин В.К.

    Ответ Алексею.
    Разгрузка атмосферы от избыточной влаги негативных последствий не вызовет.
    В СМИ в последние три четыре года постоянно проходит следующая информация: «На такую-то территорию, регион, город, неважно, в сутки выпала недельная, полумесячная, месячная норма осадков». Это в 7, 15 и 30 раз больше нормы. Усреднённый прирост накопления влаги составляет 17 раз. При сложении первых двух первых цифр количество влаги в атмосферы увеличится в 22 раза, при сложении трёх – в 52 раза! И это уже не расчёты или прогнозы, с которыми можно соглашаться или нет. Это реальная измеряемая синоптиками величина и не согласиться с нею вообще невозможно.

  • Аноним

    А что вы скажете по поводу этого "агрегата"

    http://www.priroda.su/item/632

    Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу, желательной в той статье, а то здесь уже слишком комментариев много.

    Спасибо.

  • Студентка

    очень интересно

  • Ученица

    Спасибо большое автору за интересную и полезную информацию!!! Надеюсь, вы не против, если я воспользуюсь вашим материалом для моего реферата…

  • Аноним

    Конечно не против. Будем признательны если вы сошлётесь на наш сайт.

  • Sonya Popova

    Ochen’ interesnaja stat’a. Mogu li ja poprosit’ u vas rasreshenija ispol’sovat’ nekotoruu informaziy is stat’i v moei kursovoi rabote. Pravda pridetsja perevesti, tak kak rabota dolzna bit’ na angliiskom. Mogu potom prislat’ vam perevedennu (nu ne doslovno, konechno) versiu, esli hotite podelit’sa s nerusskogovorjaschimi chitateljami.

  • Аноним

    Используйте статью на здоровье. Только пожалуйста сошлитесь.

  • infra

    Причиной глобального потепления является реакция самораспада ВОДЫ морей и океанов на ВОДОРОД и КИСЛОРОД, происходящий от слабого электрического потенциала в ВОДЕ равного 1-2 вольт. Эта реакция была обнаружена мною в 1972 году. Эта реакция имеет свойство распространения и сейчас охватывает все большие площади и толщи Мирового океана. Увидеть ее можно путем замораживания ВОДЫ до 10 градусов по Цельсию, а замерить электрический потенциал можно обычным тестером. При самораспаде ВОДЫ выделяется атомарный водород, протий, который попадая из ВОДЫ в атмосферу, мгновенно соединяется с кислородом воздуха и образует ВОДУ, тем самым еще способствуя поднятию уровня Мирового океана и когда реакция самораспада ВОДЫ охватит поверхность и глубину всего Мирового океана (а это 80% поверхности планеты) его уровень может достичь до катострофических размеров.

  • Аноним

    Впервые слышу такую гипотезу глобального потепления. Очень интересно.

  • Виктор

    А причина я думаю проста как этот мир. Во всём виновата физика и конечно же человек! Миллионы лет земля увеличивала свою массу за счёт космической пыли,увеличивая массу по всем законам гравитации она должна удалятся от солнца! Простой пример: Возьмите резинку определённой длины и повесьте на конец шарик , и раскручивайте её при определённых оборотах шарик будет находится на энном расстоянии от руки ,увеличте массу шарика, что произойдет? Он удалится от руки!Уменьшите массу он приблизится к руке.(соблюдая конечно одинаковое количество оборотов во всех трёх случаях). Что же случилось с динозаврами? Да холодно стало! Увеличивая массу планета Земля отодвинулась от солнца на определённое расстояние! Вот и вымерли бедняжки! И продолжалось бы это и дальше (имею ввиду похолодание) но вмешался -ЧЕЛОВЕК- царь природы, он своей деятельностью уменьшил массу земли!!Каким образом? Очень просто полезные ископаемые! Первое это нефть ,она как и всё имеет массу, добывается же в мировых масштабах очень в больших количествах и сжигается!То есть уходит безвозвратно! Тем самым уменьшая массу земли ,и по закону шарика на резинке земля неустанно приближается к светилу. Глобальное потепление прекратится тогда когда мы "выпьем " последнюю кровь с МАТУШКИ ЗЕМЛИ! Также добыча других других полезных (на наш взгляд) ископаемых, уголь и т. д. Всё то что теряет массу в результате деятельности человека ведет нас неустанно к "динозаврам" Выход прост — переходить на альтернативные источники энергии! И не дай нам бог добраться до воды! (Расщепление с целью сжигания водорода).Хотите возразить? -пишите.Это сугубо мое виденье причины глобального потепления.

  • Аноним

    Очень интересное предположение.
    Согласно вашей теории, прекращение всех антропогенных действий по уменьшению массы Земли в результате сжигания углеводородов тоже чревато для человечества. Рано или поздно нас бы постигла участь динозавров. Что делать? Как жить?

  • Витя

    Люди столько не живут http://ecologiya.myblog.by ;))

  • Андрей

    Alexey, боюсь, но участь динозавров нам грозит не от изменения климата, а от внутрених конфликтов и делёжки, оно возможно произойдёт настолько быстро, что глобальное потепление http://www.worldwarming.info не успеет сказаться!!!

  • Аноним

    Андрей, керны льда взятые из льдов Гренландии свидетельствуют о том, что в доисторическом прошлом Земли в отдельные эпохи климат менялся буквально в течение несколько лет, как в сторону потепления, так и похолодания. Предположений учёные выдвигали много, начиная от падения метеоритов, до поступления в атмосферу большого количества метана.

    В настоящее время мы можем только предполагать, что происходит с Землёй.
    Пока больше споров по поводу глобального потепления, чем объективных научных доказательств.

  • Виктор

    Но углеводороды и так заканчиваются ! Запасов на каких то 50 лет. Не лучше ли вовремя одуматься и взяться за развитие ветроэнергетики использование энергии солнца и т.д. Мы и так станем динозаврами! Нет другой альтернативы! За 20-30 лет при желании очень много можно сделать. Но для этого всего навсего нужно желании властьимущих. А оно в них не появится, потому что нефть это большие деньги ,бюджет страны, и т. д. Так что нашим внукам грозит участь быть динозаврами!!!! Мы ничего не можем сделать, только констатировать факты (точка).

  • Аноним

    Запасов газа хватит на лет 80, а угля на столетия. Пока есть углеводороды, человечество не будет спешить переходить на альтернативную энергетику.

    Вот удручающие прогнозы развития альтернативной энергетики.
    http://www.priroda.su/item/766

  • Б.Н. Зотов

    О глобальном потеплении и истинной угрозе цивилизации.
    Все страны озабочены последствиями глобального потепления и готовы вырабатывать мероприятия по снижению ожидаемых отрицательных последствий.
    Между тем, тревогу должно вызвать совсем другое реальное событие.
    Главная опасность для Земли — смена реальных полюсов (а не магнитных, которые медленно якобы меняются местами), точнее, — переворот Земли, в итоге которого современные полюса окажутся близко к экватору. Накопление массы льда в районе Гренландии и Антарктиды приведёт к появлению центробежных сил, порождающих момент относительно современной оси вращения Земли, и однажды Гренландия и Антарктида окажутся на экваторе. Последствия:
    Кроме одномоментной смены климата, произойдёт перераспределение вод океанов, так как Земля имеет форму приплюснутого шара – радиус у полюса на несколько сотен км меньше, чем радиус на экваторе. Поэтому океаны, оказавшиеся в полярных зонах начнут «стекать» к экватору многокилометровой волной, которая смоет всё на Земле за исключением очень высокогорных районов. Затем Земля начнёт снова приплющиваться под действием тех же сил (она — как мяч для регби, поставленный вертикально). Снова будут расползаться материки, и новые вулканы появятся у нового экваториального пояса. Такое происходит регулярно каждые 10-15 тыс. лет. О цикличности потопов с такой регулярностью писал Чижевский в книге "Земное эхо солнечных бурь" в начале 20 века.
    Резонный вопрос — какие доказательства можно привести к подтверждению такого развития событий?
    Вот их краткий перечень, который можно продолжить ещё на несколько страниц.
    1. Наличие вечной мерзлоты на широте Москвы (в Сибири) – эти области были ближе к полюсу, чем сейчас; моренные гряды в Европе, оставшиеся после ухода вод после очередного «переворота».
    2. Животный мир в Австралии резко отличается от афро-азиатского, он сохранился после последнего «переворота».
    3. Тюлени в Байкале. Это говорит о том, что Байкал – остаток прежнего океана.
    3. Внимательно посмотрите в горах (например, в Турции): следы осадочных морских отложений находятся под углом 20-30 градусов к современному горизонту. Можно определить положение полюсов земли, когда осадочные морские породы образовывали эти отложения, и они располагались горизонтально (относительно прежнего положения Земли).
    4. Ничем не объяснить, кроме этой гипотезы, сохранение в вечной мерзлоте мамонтёнка Димы, сохранившего в течение 10000 лет непереваренную траву в желудке, то есть заморозка произошла одномоментно (хранится в музее МГУ, найден в 60-ых годах прошлого века на берегу сибирской реки в осыпях). По этой же причине исчезли мамонты. Они погибли в результате глобального похолодания и исчезновения растительной пищи на расстоянии в тысячи км.
    5. Самые древние обитатели на Земле — киты и акулы. Они уже миллионы лет регулярно "мотаются" вместе с океанической волной, достигающей несколько км высоты в период переворота, и выживают. Но регулярность таких событий выработала у них инстинкт самосохранения: — опередить начало событий и чтобы выжить — попасть в эту волну! Отсюда — массовое выбрасывание китов на берег в результате принятия акустических сигналов из недр Земли или порождённых цивилизацией за начало событий и попытка опередить события.
    6. Вулканический пояс — вблизи экватора, это продолжается деформация Земли от предыдущего переворота полюсов. Можно предположить, что причиной последнего переворота были полярные шапки в районе Эвереста и где-то в Андах.
    Таким образом, тревога по поводу таяния льдов в Антарктиде и Гренландии из-за всеобщего потепления климата – ложная, так как снижение массы приполярных льдов снижает силы, действующие от вращения Земли, и уменьшают вероятность развития событий по описанному выше сценарию. Подъём воды в океане даже на несколько метров не угрожает человечеству в целом. Наоборот, таяние льдов — это защита от описанных событий, которые некоторые математики прочат на 2012-2014 год.
    Б.Н. Зотов, к.т.н.
    Г. Москва-Калуга
    8-910-609-85-50

  • Аноним

    << Накопление массы льда в районе Гренландии и Антарктиды приведёт к появлению центробежных сил, порождающих момент относительно современной оси вращения Земли, и однажды Гренландия и Антарктида окажутся на экваторе. >>

    Ледяные шапки тают в следствие происходящего глобального потепления, а значит риск этой катастрофы снижается. Так что 5-ое Ваше доказательство с выбрасывающимися на сушу китами не корректно.

    По остальным доказательствам:
    Следы вечной мерзлоты на широте Москвы — это последствия ледникового периода прошлого.
    — виды эндемики встречаются не только на Австралийском континенте. На Земле очень много изолированных "от большой земли" островов, славящихся удивительными формами жизни. Взять ту же Сокотру.
    http://www.priroda.su/item/511

    Многое можно сказать и по остальным доказательствам.

  • Денис

    Интересная точка зрения!

  • Sirus

    Свершилось! Вчера, 12 октября с.г., по Первому каналу показали документальный фильм "История одного обмана, или Глобальное потепление",где развенчивается миф о потеплении, обусловленном парниковым эффектом т.к. такового нет. При парниковом эффекте, в первую очередь, нагреваются верхние слои атмосферы, а не приземные, где мы с вами обитаем, а этот нагрев, т.е. повышение температуры, как показали наблюдения, не наблюдается. Значительное повышение среднегодовой температуры на Земле началось в конце 19-го века, когда выбросы промышленных предприятий в атмосферу были не значительными.50-70-е годы 20-го века характеризуются резким снижением среднегодовой температуры, а затем она вновь повышается и сохраняется относительно высокой и в настоящее время и как считают ученые-климатологи является следствием повышенной солнечной активности.Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере, на продемонстрированном графике, идет вслед повышению температуры воздуха, т.е. определяющим фактором глобального потепления, имеющее долголетний периодичный характер, является температура, а не так называемый парниковый эффект.На теории парникового эффекта люди зарабатывают большие деньги. Здесь переплетаются бизнес и политика.

  • Денис

    1) " При парниковом эффекте, в первую очередь, нагреваются верхние слои атмосферы, а не приземные, где мы с вами обитаем, а этот нагрев, т.е. повышение температуры, как показали наблюдения, не наблюдается." Что именно не наблюдается? Повышение температуры верхних слоев атмосферы, или повышение приземных слоев? (которое все-таки наблюдается).
    2) "Значительное повышение среднегодовой температуры на Земле началось в конце 19-го века, когда выбросы промышленных предприятий в атмосферу были не значительными." посмотрите данный график повышения температуры, четко видно, что повышение началось с 1950-х г. Что соответствует максимальной температуре 1880 года. (Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Instrumental_Temperature_Record.svg)
    3) "50-70-е годы 20-го века характеризуются резким снижением среднегодовой температуры, а затем она вновь повышается и сохраняется относительно высокой и в настоящее время и как считают ученые-климатологи является следствием повышенной солнечной активности." См. выше, а затем прочитайте статью на данном сайте еще раз. Это ГИПОТЕЗА а не ФАКТ!
    4) И вообще глобальное потепление — сложный КОМПЛЕКСНЫЙ процесс причины которого ДО сих пор не изучены. А одним из возможных факторов- концентрации СО2- уделяется так много внимания т.к. МЫ можем на это повлиять… в Отличие от солнечной активности и проч.

  • Аноним

    Sirus и Денис, предлагаю продолжить эту тему в форуме.
    http://www.forum.priroda.su

  • еко

    Браво, очень хорошая работа.

  • Слава Михеев

    Я придерживаюсь третьей гипотезы.

  • Юрий

    Шарик на резинке — это креативно.

  • Илья

    Всё что Вы здесь пишете всё не так. Глобальное потепление происходит не в результате неправильной деятельности человека, а прежде всего от бездействия. Я знаю причину потепления и способы решения этой проблемы. Если мне пообещают заплатить за то, что я спасу ми, Я постараюсь Вам помочь.

  • Stylish

    Существенное изменение климата за последние 40 лет, все большее число ученых не связывают с техногенным процессом, хотя вряд ли это улучшит ситуацию с загрязнением собственной среды обитания. Механизм макроклиматических колебаний на планете еще не изучен, здесь возможны открытия.

  • Александр

    Для науки большой загадкой до сих пор остаётся вопрос образования магнитного поля (МП) Земли. Согласно современным научным источникам кроме Земли МП якобы имеется ещё на Солнце, Юпитере и Сатурне. МП являются важной составляющей в жизнедеятельности Земли, в том числе в создании магнитосферы, которая простирается на 70-80 тысяч километров. В околоземном пространстве МП образует магнитную ловушку для заряженных частиц высоких энергий – радиационные пояса.
    Но чёткого представления о строении МП и его энергопотоках у официальной науки нет. Образование МП до сих пор связывают с энергопроцессами, протекающими в высокотемпературной плазме или железоникелевом ядре планеты. Однако результаты исследований последнего времени показывают, что внутри Земли (и других планет), включая ядро, температура около 300°С (см. ст. «Таинства Земли и Солнца»). Косвенным подтверждением этому служит сверхглубокая скважина, пробуренная на Кольском полуострове. Поэтому расчёт на высокотемпературное ядро не оправдан.
    Результаты наших исследований позволили получить общую картину магнитного поля и его магнитопотоков исходя из реального состояния дела. Удалось установить, что аура Земли имеет внешнюю оболочку, а также экваториальный дискообразный энергетический слой с важной функцией энергопотоков. Линии магнитной индукции, иниции-руемые энергоцентром планеты, выходят как из северного, так и из южного маг-нитных полюсов, унося один вид энергии, чтобы, после энергообмена с окружающей средой у периферии, получить другой вид жизненной энергии. Основная часть силовых магнитных линий, исходя из полюсов, огибает планету и устремляется к экваториальному слою, соприкасаясь с его поверхностью с разных сторон, но, не смыкаясь друг с другом. Меньшая часть силовых линий замыкается на границе внешней оболочки ауры планеты (см. рис. 1). Преобладающая часть энергопотоков, поступающих извне, двигается по внутренней части экваториального слоя к энергоцентру, расположенному у ядра планеты. Цикл повторяется. Подобное наблюдается и на других планетах Солнечной системы.
    Земля это клеточный организм системного характера имеющий такие же органеллы как и клетки живого организма (ядро, плазму, защитный слой, выполняет обменные и трофические функции, склонность к самовосстановлению, и т.д.) Взаимосвязь между клетками в организме осуществляется посредством проводящих путей с разностью потенциала"+-" по разные стороны клетки тобиш с помощью заряда, оный подлежит явлению магнетизма. Вопрос по чему у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы возникают осложнения в роботе органа при повышении солнечной активности (это ничто иное как влияние магнитных полей взаимодействующих с землей планет). Теория смены полюсов в результате изменения магнетизма земли во время грядущего парада планет+приближение земного шара к солнцу имеет под собой не малый вес. В последнее время сильнее чем какой либо другой фактор на землю влияет изменение внутреннего электромагнитного поля в следствии накопления и передвижения энергетических потоков заряженных частиц!

  • АНАТОЛИЙ

    Как достали уже эти активисты экологи со своим глобальным потеплением!!! Не ужели не понятно что все это для зарабатывания денег и реитинг политиканов!!! Мозги вам всем промыли с этим глобальным потеплением!!!ДА не может человек засрать планету за сто лет своего активного развития до такой степени что будет менятся климат!!!Не может!!! Ну точно возомнили себя царями природы!!! Голову включите!!! Какие из вас цари??? Вы решили что кучка людей может повлиять на климат целой планеты???Наш климат менялся всегда, даже тогда когда вы обезьянками по деревьям прыгали!!! Во всех СМИ уже про это потепление говорят. Достали.Занятся больше нечем??? Гордона Брауна снежком засыпало, он вроде и успокоился немного.Он по этому и стал премьером, что глобальное потепление продвигал. Вот вам фильмец на торренте, скачайте.
    http://www.tfile.ru/forum/v

  • АНАТОЛИЙ

    Это из одного форума.
    Глобальное потепление — миф, выяснили российские хакеры

    Российские хакеры, возможно, раскрыли главный секрет глобального потепления — оно может оказаться всего лишь фальсификацией, задуманной на самом высоком уровне (государств и международных организаций) для контроля над мировой промышленностью.

    Взломав сервер кафедры изучения климата Университета Восточной Англии, хакеры выложили в интернет засекреченную переписку между учёными, сторонниками так называемого "климатического алармизма" — теории, согласно которой пагубное для планеты потепление климата происходит по вине человека, а именно из-за промышленных выбросов в атмосферу.

    Из переписки следует, что в последние годы средняя температура на Земле вовсе не повышается, как принято считать, а снижается. Алармисты же делают все, чтобы скрыть противоречащие их пропаганде факты, и используют для этого уничтожение улик, искажение данных, фальсификацию дат, засекречивание данных, которые должны быть в свободном доступе и другие способы, пишет в понедельник в своём блоге в газете Daily Telegraph известный британский журналист Джеймс Делингпол.

    Учёные также признают в частном порядке ошибочность ряда своих публичных суждений и пишут о стремлении подавить тех, кто выступает против их теории.

    Во взломе сервера университета подозревают хакеров из России, поскольку скопированный архив сначала был выложен на один из ftp-серверов Томска.

  • АНАТОЛИЙ

    А вот ещё одна очень интересная статья:

    Глобальное потепление и озоновые дыры – наукообразные мифы.
    Беседа с профессором А. П. Капицей

    В Британском Королевском географическом обществе состоялась лекция известного российского географа, члена — корреспондента Российской АН, профессора Андрея Петровича Капицы на тему "Глобальные проблемы окружающей среды от Петра Великого до наших дней". Она проходила в рамках российско — британской программы празднования 300 — летия так называемого Великого посольства – знаменитой российской миссии XVII века.
    С этого и начал профессор Капица – но лишь для того, чтобы упомянуть, что в ту пору в Европе было гораздо холоднее, чем в наши дни, и что именно к той поре восходят многие сегодняшние проблемы окружающей среды. Содержание его лекции можно признать вполне сенсационным. Он, в сущности утверждал, что модные теории глобального потепления и озоновых дыр не более чем псевдонаучные мифы. Прежде всего его утверждения идут вразрез с межправительственной Мадридской конференцией 1995 года, на которой ООН провозгласила глобальное потепление научным фактом.

    – Не означает ли это, что в Мадриде, что называется, погорячились?

    – Более чем погорячились. Целый ряд документов, представленных в Организацию Объединенных Наций противниками гипотезы глобального потепления, бесследно исчез. На конференции эти документы не фигурировали. Подход был заведомо однобокий, изложение – односторонним. Нас, убежденных, что никакого потепления нет, даже не выслушали.

    – Но если на один и тот же вопрос – о глобальном потеплении – специалисты дают два противоположных ответа, то, наверно, вопрос этот невероятно сложен или запутан. Быть может, совсем непросто поставить планете термометр?

    – Нет, это очень просто. Имеется несколько надежных способов измерения температуры. Прежде всего, замеры поставляет гидрометеорологическая служба. Она измеряет температуру ежедневно и ежечасно, по всей Земле, в поверхностном слое и специальными шарами — зондами в нижних слоях атмосферы и в нижних слоях тропосферы, до 40 километров. То есть мы имеем прямые измерения в тысячах метеостанций. Эти материалы публикуются, ими обмениваются, на их основании построены графики изменения температуры. Кроме того, существуют спутники, которые ведут измерение температуры поверхности суши, океана и приводных слоев воздуха. Так вот, за последние 30 лет все эти данные показывают, что идет очень слабое, но – похолодание. Ни о каком потеплении речи быть не может. Верно, что количество углекислого газа увеличилось за это время на 80 процентов, но важно понимать, что это послужило на благо Земли, поскольку увеличило коэффициент фотосинтеза, – попросту говоря, растения стали расти быстрее и лучше…

  • Анатолий

    – Обыкновенно говорят, что потепление наступило вследствие увеличения выбросов углекислого газа, главным образом промышленного. Из вашей лекции я понял, что люди меняют местами причину и следствие.

    – Совершенно верно. Есть два очень интересных источника сведений о прошлом Земли: бурение скважин в Антарктиде и Гренландии. Скважины уходят в толщу льда на глубину в несколько тысяч метров. Берутся образцы керна, в этом керне находятся пузырьки воздуха тех эпох, когда откладывался снег, а в пузырьках – состав атмосферы. Современными тончайшими методами мы устанавливаем количество углекислого газа и других газов, количество кислорода, температуру, при которой выпадал снег, и целый ряд других характеристик. Хорошо прослежены все классические ледниковые периоды, периоды потепления, и соответствующее им количество углекислого газа в атмосфере. И вот оказалось, что углекислый газ не предшествует потеплению, а идет после потепления, что вполне объяснимо: 90 процентов углекислого газа растворено в мировом океане и процесс изъятия углекислого газа из воды бесконечен. Если вы нагреете океан хоть на полградуса, то он сразу выбрасывает массу углекислого газа в воздух, что и зарегистрировано в скважинах. Наоборот, в случае похолодания океаны с легкостью поглощают углекислый газ. Например, ледниковая шапка, покрывающая Северный Ледовитый океан, полностью определяется средней температурой в полярной области. Малейшее потепление приводит к сокращению шапки, увеличивается площадь открытой воды, отдающей углекислый газ атмосфере. При похолодании количество углекислого газа в атмосфере падает. Однако эти процессы слабо связаны с человеческой деятельностью.

    – Но ведь нельзя отрицать, что количество углекислого газа, выбрасываемого в последнее столетие, возросло от сжигания большого количества топлива. Какова доля выбросов СO2, связанных с хозяйственной деятельностью человека?

    – Это – проценты от общего оборота углекислоты в природе: не десятки процентов, а проценты. Но будь тут хоть десятки процентов, ниоткуда не следует, что это плохо. Колебание количества углекислоты объясняется сезонными колебаниями. Избыток углекислого газа способствует повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Громадный вклад, кстати, вносят катастрофические лесные пожары, которые видны из космоса. Еще важнее вулканы. Наиболее интересны карбонатитовые вулканы в Африке. Они извергают соду, в состав которой входит углерод. Откуда в недрах берется углерод – на это отвечает теория дрейфов континентов, когда у нас целые слои морских осадков уходят под континентальные плиты, но это уже другой вопрос…

    – Но почему XVII век называют малым ледниковым периодом? И ведь если тогда было холоднее, чем теперь, то потепление налицо?

    – Во времена Петра действительно в Европе было гораздо холоднее. Это был пик так называемого малого ледникового периода, одного из нескольких периодов похолодания в исторические времена. Живопись старых голландских мастеров показывает, что каналы были покрыты льдом, а люди – и стар и млад – катались на коньках. В ту пору и Темза в Лондоне замерзала. В послепетровские времена начинается медленное потепление, порядка полградуса в столетие. Это и спровоцировало мысль о глобальном потеплении как следствии хозяйственной деятельности человека. Но за последние 30 лет, как показали наблюдения, потепления нет, наоборот, идет медленное похолодание.

  • Анатолий

    – Если мне память не изменяет, вы не в первый раз публично выступаете с разоблачением псевдонаучных мифов?

    – Да, не в первый. Например, два года назад в Кембридже я читал лекцию, которая называлась "Миф о глобальном потеплении и озоновых дырах". Пришло очень много народу, что весьма необычно для Кембриджа, в том числе и очень крупные ученые, включая Нобелевских лауреатов. Мне задавали множество вопросов, но ни один противник озоновых дыр и глобального потепления не пришел и не выступил, не защитил своих позиций.

    – Не напомните ли нам историю мифа об озоновых дырах?

    – Впервые об озоновой дыре заговорили в 1957 году, во время так называемого международного геофизического года, когда английские ученые провели измерения количество озона над Арктикой и обнаружили значительные колебания толщины озонового слоя. Действительно, в конце полярной зимы и в начале полярной весны количество озона сокращается на десяток, два десятка, а то, бывает, и три десятка процентов, но потом, по мере наступления полярного лета, количество озона увеличивается и снова выходит на прежнюю норму. То есть происходит колебательный процесс. Сейчас мы знаем, что в течение двух месяцев наблюдается утончение слоя, и в эти месяцы возрастает количество ультрафиолетового света, вредного для всего живого, потому что этот свет уничтожает бактериальную форму существования, а ведь жизнь на суше стала возможной 800 миллионов лет назад, во время палеозоя, только благодаря появлению озонового слоя.. Возник же озоновый слой в результате облучения Солнцем народившейся атмосферы, Постепенно он стал щитом, оберегающим поверхность континентов, и жизнь из океана вышла на сушу. Дорогу сложным организмам проложили бактериальные формы, защищенные от ультрафиолета озоновым слоем. Мы, да и не только мы, зависим от бактерий.

    – Стало быть, нельзя утверждать, что за последние десятилетия озоновый щит планеты в целом стал тоньше?

    – Нет, хотя именно это и приходится то и дело слышать.

  • Владимир

    Анатолий, читайте более позднюю новость, а особенно внимательно комментарии.
    http://www.priroda.su/item/

  • Vit

    Мы живем в Новой Реальности, и она ждет от нас, журналистов, совместных действий.
    Пока политики играют своим эго, взывая к человечности, каждый час от голода умирает ребенок, каждый месяц от чрезвычайных ситуаций страдают тысячи людей. Человечество устойчиво сходит с ума. Мир катится в пропасть, реальность глобальной катастрофы ощутима каждым здравомыслящим человеком.

    Валерий Барановский

    Член секретариата областной региональной
    организации Национального союза
    журналистов Украины в Одесской области

  • Vit

    12 марта 2010 года.
    В Одессе состоится конференция "Правда о глобальном изменениии климата"
    http://globalpress-21.at.ua/

  • Костя

    В глобальном потеплении виноваты только люди. Точнее глобальное потепление вызвано цепью учёные—СМИ—политики—бизнесмены. Учёные заинтересованы в выделении средств на исследования, в публикациях, СМИ в сенсации. Сенсационные сообщения апокалипсического характера вызывают массовую истерию. Напуганные люди ищут спасения. Спасение приходит в лице «мудрых» политиков, которые уже однажды спасшие планету от порнографии теперь спасают её от самой себя. Замыкает цепь перспектива получения огромной прибыли за счёт продажи напуганным людям переоценённых товаров (электромобилей и т.п.). Люди покупают чудодейственные товары (панацею), избирают во власть борцов боровшихся и победивших, покупают лицензию на право вдыхания кислорода и квоту на выдыхание углекислого газа. Ура! Мир спасён не Брюсом Уиллисом, а государями и бизнесменами, которых можно отблагодарить голосами и деньгами! Да здравствует новая катастрофа!

  • Дмитрий Маркин

    Когда то давно я жил в Таджикистане.
    И всё моё детство, точнее его летний период с первого класса прошёл в одном замечательном пионерлагере у подножия ледника.
    Так вот недавно я нашёл в интернете фото тех самых мест, снятых в 2009 году.
    Фото мне напомнили фильм "Жизнь после людей". Заросшие дорожки полуразрушенные коттеджи, ну в общем природа берёт своё.
    Но самое главное ледник всё такой же.
    Верьте только своим глазам.

  • Алексей Тушинский

    "ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА НЕ СУЩЕСТВУЕТ"
    Парниковый эффект — главная страшилка человечества, официально признанная глобальной проблемой номер один. Парникового эффекта, по мнению академика И.Н. Яницкого, не существует. При высокоэнергоактивной Земле, работающей на принципиально другой, чем принято считать сейчас, физике, все эти накопления в атмосфере, углекислый газ и фреоны могут повредить планете так же, как слону — выстрел из рогатки.
    ЧТО на самом деле грозит человечеству и КАК можно предотвратить глобальные природные катаклизмы И.Н.Яницкий прописал подробно и аргументированно в книге "Живая Земля".

  • Эрнест

    вот мнение авторитетного советского, российского ученого, которому можно доверять, т.к. это ученый-гляциолог с мировым именем: http://svpressa.ru/society/
    Это слова человека, обладающего информацией и фактами…

  • Юрий Котов

    Наибольший враг человечества — это оптимисты. Именно благодаря их пофигизму на Земле чихали на экологию. Именно эти уроды ради личного богатства выжигают атмосферу…Еще 50 лет назад советские ученые предупреждали, что не только коммунизма не увидеть, но с увеличенеим населения в два раза (а тогда было 3 млрд. чел) половина населения будет страдать от голода. Но оптимисты орали: фигня. Планета прокормит и 40 милрд. человек. 30 лет назад ученые трубили о последствиях глобального потепления. Но ожиревшие олигархи мира кричали: чепуха, бабла хватит.
    А вот и настали времена. Горят леса и в Греции и Испании. ГМО истребили натуральные продукты, потому что их, продуктов катастрофически не хватает.
    Население уже вымирает от болезней. Катастрофы по всей земле растут. А оптимисты опять завывают: все нормально. На бензин у нас пока денег хватает. Их и судьба собственных детей не волнует. Главное самим пожить да насладится на всю катушку. Ну стерло с лица Земли половину населения Гаити. Им-то что за дело — оптимистам. Главное приятно верить в приятное. Остальные все брехуны.
    А в это время солнце реально раскаляется. Это астрофизики всего мира определили по повышению температуры на Марсе. Конечно, тут не до парникового эффекта. Тут ничего не поделать. За восемь минут всего Земля испепелится, если температура Солнца возрастет всего на 40% выше теперешней.
    Во всех представленных сценариях упущен один момент: это неизбежный рост землетрясений. Все по той же физической причине — перепада температур. Снижение давления полярных шапок на земную кору вызовет серьезнейшие тектонические процессы. Проснуться гигантские вулканы невероятной мощности. Их выбросы будут сравнимы с взрывами миллиона ядерных бомб. Да уже вулканы просыпаются — в этом году. Кто знает, какой будет 2011 год. И не надо забывать, что экономический кризис напрямую зависит от климатических изменений. Один вулкан в этом году изрядно подорвал экономику Европы.
    Ну и где тут авторитетное мнение кабинетных оптимистов? В Украине вся правительственная верхушка перешагнула 60-летний рубеж. И такое же во многих странах. У них все будущее в прошлом. А после них хоть потоп.

  • Natal-ya Vladimirovna

    Материал очень интересный!!!

  • Дмитрий Маркин

    Юрию Котову советую поменьше смотреть канал НТВ.
    Истерия глупого обывателя.

  • qerwer

    появление дисбаланса в эко-системах Земли связанно с неравномерным накоплением энергии в различных "областях памяти", подобных акустическому каналу мирового океана. такие "области памяти" или области, в которых распространение колебаний происходит с возвратом этих колебаний в эту же область — существуют и в акустических и в электромагнитных средах земли.
    источники — не продуманное строительство, облучение атмосферы спутниками, незаполнение опустошенных областей нефтедобычи, вырубка леса и др масштабные процессы приводят к таким дисбалансам.
    еще пара извержений на островных гос-вах не за горами.
    по расчету психологии люди не пошевелятся до последнего, так их натаскали.

  • Алеида

    Прекращение глобального потеплнения вижу только в запуске спутников по широтам. Сложение энергии отдельных спутников в единое целое изменят направление воздушных течений с юга на север и обратно. С этой задачей справлялась наша станция "Мир", котарую ныне утопили. Интересно, то , что граница катаклизм проходит через 60 градусов восточной долготы по Гринвичу (60,120,180,320 вост.долготы)

  • Эдуард

    Народ, народ, а вы не подумали еще об одной версии глобального потепления, эх вы. Лес. Известно, что растения поглощают углекислый газ, но так как по всей стране идут широкомасштабные вырубки леса лес рубят, а на место вырубленного леса ни чего не садят, так кто же тогда будет поглощать этот углекислый газ тетя или дядя, которые руководят и уничтожают лес ? Спасем лес спасем человечество!

  • Елсуков эдуард

    Я считаю что глобальное потепление происходит из-за вырубки леса. Все мы знаем что растения поглощают углекислый газ, но так как идут широкомасштабные вырубки леса на земле поглощать то углекислый газ будет не чему и не кому. Раньше когда проводилась вырубка на место вырубленного дерева сажались саженцы, а сейчас что даже в заповедниках и то все повырубали. Придумываете всякие тупые версии а разгадка то у вас под носом. Я считаю, что только спасая лес, спасем и мир.

  • Дмитрий Маркин

    Основную часть, порядка 200 гигатонн углекислого газа выделяет в атмосферу мировой океан, он же его и поглащает, всё зависит от времени года.

    На долю человечества приходится куда меньше.
    Ещё для справки: солнце за год обрушивает на землю тепла столько сколько человечество не выработало за всю свою историю.

  • Евгений Бессонов

    В России есть невостребованные разработки, внедрение которых позволило бы исключить или максимально уменьшить негативные последствия глобального потепления климата на строящуюся инфраструктуру в районах «вечной» мерзлоты. С одной из таких разработок можно ознакомиться на сайте автора: http://www.proectgidro.net в разделе Новации.

  • Аноним

    Вся Солнечная система живет по законам космоса. Об этих законах человечество не имеет ни малейшего понятия.Законы космоса противоположны законам физики. Все наши беды от того, что в России смертность гораздо выше рождаемости. Русские дети не рождаются. Из-за этого вращение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца убыстряется. Такой огромной скорости не было за всю историю Земли. Парниковый эффект возникает в следствие сильного трения Земли с нижними слоями атмосферы. Чем больше смертность русских, тем быстрее вращение Земли, тем выше будет температура на Земле. А последствия от повышения температуры вы все хорошо знаете. Наш всеобщий потоп делают нам наши нерожденные русские дети. Надежда. maczura2012@mail.ru

  • Елена

    Спасибо, за отлично изложеный материал.

  • energysafe

    Я все больше склоняюсь в пользу третьей из перечисленных гипотез. Неплохая новость на эту тему http://energysafe.ru/environment/climate_change/585/?sf_culture=ru

  • blyg.ru/archives/2605

    Гольфстрим растопит льды Гренландии; огромная масса воды хлынет на материк и фактически смоет с лица Земли всю Северную Америку

  • Александр Ховалкин

    Уважаемые форумчане! Читайте правду о причинах изменения климата и не говорите — не знаем, почему? Что станет с Луной, если от неё "отщипнуть" всего 1 млн. тонн массы и отправить в космос? Любой образованный человек понимает, изменятся силы гравитациооного притяжения к Земле и Луна изменит орбиту. Тогда, почему этого не видят на собственной Земле? Ежегодно изымают из недр Западно Сибирской низменности, Волго-Каспийского района сотни миллионов тонн нефти и газа и перекачивают на запад в Европу и на юг (Турцию). Ну и как это сказывается на климате, спросите Вы? Просто, там где нефть (газ) добывают идёт отток гравитациоонной массы (недостаток), а на территориях где проходят трубопроводы образовалась избыточная гравитационная масса. Вопрос, изменяются или нет силы притяжения частей континента к центру Земли (главному гравитационному полю)? Тоже самое, что и в примере с Луной. Циклоны на Евроазиатском континенте перемещаются на восток, вода в облаках циклонов — это гравитационная масса, рождает подвижное гравитационное поле циклона. Искусственные гравитационные поля над трубопроводами нефти и газа препятствуют движению циклонов на восток. Циклоны трамбуются в Западной Европе, приносят наводнения и ураганы. Циклоны вынуждены перемещаться по наименьшему пути сопротивления, там где нет искусственно- созданных человеком гравитационных полей. Над морями Северного Ледовитого океана вынуждены перемещаться циклоны на восток и там отдают тепло. Потепление в Арктике связано с изменением маршрутов движения циклонов, а не с влиянием углекислого газа. Господа учёные не знают истинных причин изменения климата, придумали страшилки-теории. Почему на территории России формируются летние и зимние малоподвижные долгоживущие блокирующие антициклоны? Ответ найден. По благому намерению в прошлом столетии построили на Волге 12 крупных водохранилищ для производства дешовой электроэнергии, защиты территорий от суховеев Средней Азии и хозяйственных нужд. Вдумайтесь, только на Волге и её притоках в водохранилищах скопили 12,5 кубических километра воды — избыточной гравитационной массы на данной территории. На Волге образовалась "гряда" искусствееных гравитационных полей. За прошедшее столетие свезли миллиарды тонн строительных материалов, образовался Московский мегаполис. Построили Рыбинское море и часть вод направили в Москву и Москворецкую водную систему. Сформировался мощный искусственный гравитационный центр — Московская гравитационная аномалия, проявляется участившимися природными катаклизмами. Заметили, в Москве ураган, а в Подмосовье нормальная погода. Итак, искусственные гравитационные аномалии на Волге, Московская гравитационная аномалия и искусственные гравитациооные поля над трубопроводами газа и нефти, препятствуют теплобмену на Евроазиатском континенте,изменение погоды учёные ошибочно принимают за глобальное изменение климата. Как только запустили газопровод по дну Чёрного моря, изменился климат на Кавказе и в Турции. Появились новые течения, поднимаются с глубин холодные воды насыщенные сероводородом. Ещё более "свежий" пример, запустили газопровод "Северный поток" по дну Балтийского моря и в странах Прибалтики значительно ухудшилась погода, атакуют ураганы, наводнения. Только защитная дамба спасла город Санкт-Петербург от двух наводнений, следите что будет вскоре. Ещё более мощные искусственные гравитационные поля сотворены на территории Китая, Японии, Юго-Восточной азии, Индии и особенно над Северной Америкой. Искусственные гравитационные аномалии нарушают естественное движение атмосферных масс в Северном полушарии и на Евроазиатском континенте, значительно влияют на погоду экваториальных районов и на климат Южного полушария. Что делать. Прежде всего изучить статью на сайте http:/khovalkin.ru/ необходимо оценить плохие и благоприятные последствия процессов. Зная причины, можно за короткое время приостановить и вернуть в исходное (нормальное) состояние естественное движение атмосферных масс в Северном полушарии и, следовательно на всей Земле. Александр Ховалкин.

  • Леонид Попушой

    Есть объяснение, почему в ближайшие годы увеличится разрушительная сила ураганов и наводнений.

    Увеличение содержания углекислого газа в атмосферуе приводит к усилению парникового эффекта. Чем больше газа в атмосфере, тем больше формируется водяного пара, особенно в теплое время.
    Если воздух тяжелеет на 2 % , значит, кинетическая энергия циклонов возрастает в квадрате. То есть, разрушительная сила ураганов вырастет в квадрате относительно процента утяжеления воздуха.
    Вот пример: когда машина сжигает один литр бензина, формируется 40 кубов дыма, при этом на 2 % загрезняется 2000 кубов воздуха. Когда машина сжигает в день 10 литров бензина, то на 2 % загрязняется 20000 кубов воздуха.
    Солнечный свет, попадая в этот слой воздуха, задерживается в нём и приводит к его нагреванию.
    Эти 2 % дыма в воздухе порождают парниковый эффект, то есть, больше водяного пара в атмосфере.

    Открыты новые закономерности природы, объясняющие, как формируются циклоны, и на их базе можно прогнозировать, что произойдёт с климатом на планете.

    Сделано открытие, доказывающее, что в течение месяца скорость движения Земли по орбите меняется дважды: она то увеличивается, то уменьшается, что, в свою очередь, влечёт за собой формирование циклонов.

    Атмосферное давление растет или падает, формируются сильные потоки с холодным или теплым воздухом, часто тёплая погода неожиданно прерывается холодным циклоном, на смену затишью приходит порывистый ветер, который в свою очередь приносит дожди или снегопады, после чего происходит похолодание, сильные морозы. На самом деле ничего неожиданного не происходит. Это связано с тем, что у Земли скорость движения по орбите вокруг Солнца неравномерна, в первом случае она увеличивается, во втором — уменьшается, так повторяется каждый месяц. Можно с точностью просчитать это явление. Когда скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца увеличивается или уменьшается, тогда имеет место формирование циклонов и антициклонов.

    Какие горизонты в науке открывает эта новая закономерность, и что можно объяснить с ее помощью? http://popusoileonid.ucoz.com/index/0-8

    Есть выход из ситуации, но для этого человечеству необходимо объединиться для выработки альтернативной энергии.
    Уже сегодня очевидно, что в самом ближашем будущем техника будет переориентирована на альтернативные виды энергии.
    Вот вам пример, на что человечеству необходимо периориентироваться :
    http://popusoileonid.ucoz.com/index/kak_mozhno_prodavat_vozdukh/0-23

  • Александр Ховалкин

    Леониду Попушой! Вы коментарии читаете или только о своём, углекислом рассказваете?

  • Виктор

    Сообщаю, что программы по устранению потепления и устранению всех видов катаклизмов описаны на сайте http://www.dorosid-eco.com. Эти программы называются «Человек-Природа», где человек с учётом сил и возможностей природы изготавливает технологии, а всю остальную работу выполняет природа. В итоге, производительность и скорость устранения потепления программ «Человек-Природа» увеличивается на порядок и больше, после чего наступает само регуляция природных процессов.
    Виктор Родин.

  • Виктор

    Уважаемый инвестор господин Роджерс!
    Вы говорите: «в ближайшем будущем единственной ценностью останутся «реальные активы», то есть сырье и продовольствие». Здесь я Вам возражу. Вкладывать деньги в сельское хозяйство рискованно. Сегодня мелеют все большие и средние реки, а малые исчезают сотнями в год. Понижение уровня рек немедленно понижает уровень подпочвенных вод — Закон сообщающихся сосудов. Первыми понижение подпочвенных вод высушит зерновые, затем кустарники, а затем деревья, и леса. Единственным верным решением в данной ситуации это наладить производство пресной воды. Программы такие есть, но я их дам при наличии интереса. Сейчас дам только доходность спонсора. Себестоимость производства – 0,5-0,6 доллара за тонну. Доходность от продаж воды составит с учётом затрат на транспортировку порядка 2-3 долларов на вложенный доллар. Тонна водопроводной воды в Германии стоит 2 доллара. Государств, остро нуждающихся в пресной воде порядка ста. Отсюда, за один кубокилометр воды, производитель сможет зарабатывать два млрд. д., за 10 – 20 млрд., за 100 – 200 млрд. и так далее. Потребности в пресной воде: Китай расходует на собственные нужды порядка 600 кубокилометров в год, из которых 69% воды теряются безвозвратно. ЕС – 360, потери те же. Только на этих двух субъектах производитель сможет заработать 960 млрд. Аральское море: Потеря уровня моря 13 метров. Площадь до иссушения – порядка 80 кВ км. Потери 1040 кубокилометров, и производитель может заработать здесь триллион долларов. И только после орошения земель можно вкладывать деньги в производство сельхозпродукции, в разы увеличивать количество фермеров и получить дополнительные доходы. Урожайность зерновых: в Китае – 42 центнера с гектара, в США – 28, в России – 28, в Канаде — 26. Среднее – 31 центнер с гектара. А на поливных землях можно получать 100 центнеров и более. Доходность фермера, и его отчисления спонсору повысится как минимум втрое. Вы так же сказали, что «у меня нет трёх триллионов д. на то, что бы привести в нормальное состояние дороги России». Они, господин Д. Роджерс, у Вас могут появиться.
    С уважением, Виктор Родин.
    Адреса в Интернете: dorosydos@gmail.com; rodin36@mail.ru; rodin.vik@yandex.ua; forester.viktor@qip.ru; Телефон: (03848) 3-19-50. Мобильный: 0961336344.
    29-11- 2012.

  • Виктор

    Даю ещё одну информацию о реальности устранения потепления.
    Цитата: «Государства ЕС сократили объем выбросов в атмосферу парниковых газов с 1990 года по 2010 года на 15,5%», Еврокомиссия. Грубо это уменьшение углекислоты в атмосфере на 0,8% в год. Но получит ли сообщество от такого метода желаемый результат?
    Статистика. Дано: «Всего с 1750 года, по подсчетам ученых, в атмосферу поступило около 375 миллиардов тонн углерода.
    «Выбросы углекислого газа за 2012 год достигнут рекордной отметки в 35,6 миллиарда тонн».
    Сумма накопленного углерода в 2012 г. составила 410,6. Полагаем, сообщество сократило выбросы на 1% в год. Получаем, 375 млрд. тонн останутся нетронутыми, а 35,6 млрд. понизится на процент, на 0,356 млрд. тонн. Сумма: 410,244. Сократили выбросы на 10%. Сумма: 407,04. Сократили на 100%, сумма 375 млрд. тонн. Отсюда, данным методом понизить температуру планеты и устранить рукотворные бедствия невозможно. Остаётся один вариант – это изъятие углекислоты из атмосферы. И искать этот метод не нужно – он существует в природе столько, сколько существует сама природа: «Один гектар взрослого леса поглощает ежегодно до 6,5 тонн углекислого газа и выделяет порядка 5 тонн кислорода». Тысяча га поглотит 6,5 тысяч тонн углекислоты, миллион – 6,5 миллионов и т. д. Я уже говорил, что программа рассчитана на устранения углекислоты на десять лет по 10% в год. Первый год уйдёт на изготовление установок по производству пресной воды, её доставку к местам назначения по притокам рек, рекам и рукотворным каналам, обводнению и озеленению пустынных и бросовых территорий. Во второй растительность и океанский планктон уничтожат 41 млрд. тонн углекислоты, в третий – 82, и т. д.
    Виктор Родин.

  • Виктор

    Кто пишет о глобальном потеплении уже года четыре на улицу не выходили. У нас (Павлодар) необычайно холодные зимы. А вспомните Европу. Тоже холода.

  • Виктор Родин

    Цитата: «Число жертв стрельбы в начальной школе американского города Ньютаун возросло до 27 человек, сообщают американские СМИ. По информации Ассошиэйтед пресс, среди погибших, по меньшей мере, 18 детей». «Русская служба».
    Как сердобольный человек я скорблю вместе с родителями и родственниками погибших, хотя понимаю, что соболезнования мало чем помогут горю людей, потерявших самое драгоценное – свою плоть и кровь. Но почему человек берёт в руки оружие и без причины убивает себе подобных?
    Цитата: «Каждый пятый американец страдает тем или иным психическим расстройством, сообщает “Газета.Ru” со ссылкой на Reuters. Согласно его итогам, наибольший процент ментально нестабильных людей – 30% – наблюдается в демографической категории 18-25 лет. Среди американцев старше 50 лет психическими расстройствами в той или иной степени страдают 13,7%.
    Ученые отмечают, что рост ментальной неустойчивости у граждан США вызван во многом экономической нестабильностью. «meta.kz». И снова, почему? Причину таких поступков учёные вряд ли раскроют, но что она вызвана экономической нестабильностью, полная чепуха. Цитата:
    «Особую озабоченность вызывают дети: 10 процентов охвачено психическими болезнями». http://www.psychiatrytrist.ru. Дети и экономика? Ну и ну! Единственным верным предположением роста психических заболеваний является разрушенная экология. Загрязнено всё: почва, вода и воздух. И ребёнок уже в чреве матери через воду может получить около 12 тысяч токсичных элементов, плюс 300 опасных токсинов от сине-зеленых водорослей. «Экологические проблемы». Но если кто-то полагает, что выделив какую-то суму, можно будет решить эту проблему, то это заблуждение. Устранить потепление можно за 10 лет, а восстановить психическое здоровье людей можно не раньше, чем через три поколения.
    Виктор Родин.

  • mih

    о смене полюсов, перевороте земли, глобальном потеплении, как и почему меняется климат Земли и как это исправлять
    взгляд физика
    все материалы статьи и сама статья
    http://depositfiles.com/files/znd50nwq8
    вопросы
    a34a5@yandex.ru

  • Skard

    По законам физики у воды высокая теплоотдача.
    По вашему Чем заполняют нефтяные скважины?
    Остывает ядро, или нагревается вода?
    Куда это тепло уходит?

  • серж

    Как нас «обманывает» американская наука.
    Славные 60-годы! Эпоха освоения космоса, первых космических побед и поражений!
    И вот на фоне этой волны доселе неизвестный американский профессор Дайсон выступает с революционным предположением воспринятом западным научным сообществом буквально на «ура»…Смысл предположения в том, что любая цивилизация развиваясь в рамках неуклонного научно-технического прогресса неизбежно столкнется с нехваткой энергии и выход для цивилизации только в том, что бы построит вокруг своего Солнца некую круглую сферу(названную сферой Дайсона) и жить на ней используя энергию своего светила полностью.
    Серьезные научные мужи, обремененные научными степенями горячо обсуждали эту идею, а ведущие астрономические обсерватории мира начали поиск в просторах космоса сфер Дайсона..
    В то время я был школьником и великолепно понимал, что плафон вокруг лампочки сделать можно, а вот поставить плафончик на солнышко нельзя даже в теории, поскольку плафончик этот неизбежно упадет на солнышко!
    Впечетляла не дурость, а ее размах!
    Славно начавшаяся история как-то тихо заглохла…
    Когда академика С.Капицу спросили на телевиденье, как он относится к потеплению климата, уважаемый академик отметил, что основным парниковым газом на Земле является обычная вода.
    Давайте откроем в интернете Википедию в разделе «парниковые газы» и сами в этом убедимся.
    Правда до потепления считалось, что вода дает до 95 процентов парникового эффекта, а сейчас процент похудел, но все же…
    Вот иллюстрация к этому.
    Представим, что мы находимся в Сахаре. Днем жара градусов 40, а ночью, к утру, вас начинает неплохо холодить, поскольку температура в пустыне падает до 10-15 градусов, а бывает и ниже бывает и к 0.
    Причина- отсутствие в пустыне водяных паров сберегающих тепло.
    Один углекислый газ как- то плохо тепло сохраняет.
    Или представим, что мы на Кубе, в Гаване. Днем градусов 30-35, а ночью температура упадет и до 23 всего навсего.
    Одинаковое количество углекислоты, но много водяного пара не дающего атмосфере охладиться.
    Впрочем, не надо так далеко ходит, поскольку, думаю, каждый знает, что ясной, звездной ночью к утру холоднее, сравнительно с ночами, когда есть облака. Есть даже примета: «Осенью вызвездило — к заморозку»
    Не надо взламывать, просто откроем любой сайт «потеплистов» и мы увидим, что у них на первом и основном месте стоит углекислый газ, а про воду они в, основном, скромно умалчивают поскольку они еще и боряться с парниковым эффектом путем снижения количества выбросов углекислого газа, а как можно бороться и снижать выбросы водяного пара, как снижать выбросы воды?
    И это основной момент блеска и трагедии потеплистов!
    Главный парниковый газ это обычная вода, но с водой бороться неинтересно, невыгодно!
    Потепление со взлетами и падениями еще продлиться лет 10, но «наука» на этом себя не исчерпает поскольку наука по определению неисчерпаема.
    Любители истории, знают что в средневековой Европе существовали так называемые «схоласты» которые вели между собой бесконечные диспуты, определяя сколько чертей может разместиться на кончике иголки.
    На время дискуссия приумолкла, но с учетом приемственности «науки» возникла вновь на новом уровне.
    Речь идет уже об образовании вобще всей вселенной из крошечной точки называемой сингулярностью!
    Это когда в некой точке пространства произошел взрыв и от этого взрыва возникла Вселенная.
    Каждый сапер знает, что если где рвануло, значит кто-то в эту точку подложил бомбу и вот этот момент самый дискуссинный во всей физике!
    Вот почему рвануло здесь, а не рядом, почему не в метре дальше? Значит создались здесь условия для самопроизвольного подрыва, кто то намазал медом точку подрыва, заложил бомбу?
    И далее..
    Каждый пользователь компьютера знает, что нельзя включить новое устройство без драйверов, без програмного обеспечения оно не будет работать.
    Драйвера или програмное обеспечение должны быть заложены в компьютере или их надо устанавливать особо.
    Спрашивается если материя возникла сама собой, то кто ей материи сказал, что она материя и что она возникла?
    Как электрон узнал, что он электрон и что он должен отталкиваться от другого электрона?
    Другими словами кто загрузил драйвера для нового устройства- материи?
    И, может быть, важна не столько материя сколько информация об этой материи?
    А без информации нет и материи?
    Материя вторична, а информация первична?
    Как оказалось именно эти проблемы, очевидные каждому саперу сейчас вышли на передний план и невзирая на ремонт теории понятно, что она несостоятельна.
    Изначально видна дурость и схоластика!
    А сколько докторских, сколько людей стали уважаемыми!
    Дайсон так и остался профессором…
    Раз глуп значит учи других.

  • геннадий генев

    Причина глобального изменения климата не в парниковых газах, а в уменьшении атмосферы из-за уничтожении кислорода, что было описано в статье "земля теряет атмосферу день Х" Формула горения всех углеводородов показывает малое увеличение углекислоты, и большое выпадение кислорода в воду. Атмосфера из-за этого стала проницаема для холода космоса и лучей солнца. Возникает большая разница между дневными и ночными , между зимними и летними температурами. Испарение усилилось. Смерчи — это результат перепад тепла и холода. Ветра также усилились и общая температура по планете стала УРАВНОВЕШИВАТЬСЯ, что привело к таянию ледников полюса.
    С УВАЖЕНИЕМ ГЕННАДИЙ ГЕНЕВ

  • Пол Че

    В геологической истории Земли, ещё до появления пращуров человека, были катастрофические, несущие только смерть и разрушение выбросы метана, с огромными, чуть ли ни в километры горящими факелами, буквально в один момент изменившие не только климат планеты, но и всю последующую эволюцию (http://www.proza.ru/avtor/p… ).

    Прямым подтверждением тому служат многочисленные, расположенные близко друг к другу, узкие, слегка воронкообразные отверстия в подводном грунте. Природу коих долго не мог объяснить никто из учёных (на суше подобная перфорация из-за эрозии почвы не сохранилась вообще). Ими буквально испещрено в некоторых местах океаническое ложе. Как раз над зонами заточения гидратов. Отдельные куски поверхности дна шельфовых морей из-за данных отверстий и сегодня подобны кухонному дуршлагу. Этим известным, но безымянным свищам-кратерам, мы впервые дали своё собственное имя – «метановые вулканы».

    Как выяснилось, дело обстояло так. Резкий разогрев мантии, вызванный какими-то космическими катаклизмами (по всей видимости, усилением солнечной активности), привёл тогда к быстрому прогреву коры изнутри планеты и лавинообразному процессу распада гидратов по всей Земле. Из отверстой суши, и со дна морей изверглись в атмосферу мириады факелов, круша в пух и прах озоновый слой. Весь шарик сразу же превратился в гигантскую газовую горелку.

    Человечество, сколько существует, живет на бомбе с часовым механизмом. Неотвратимо приближается неизбежное! Как и в те далёкие времена, под зонами вечной мерзлоты и под дном шельфовых морей, на глубинах в сотни метров находятся убийственные скопления. Так, под вечной мерзлотой толщина пород, напичканных гидратами, чуть ли ни с километр! Эти концентраторы колоссальной энергии угрожающе разбросаны по всей планете! Причём, послойное их расположение не всегда горизонтальное.

    Подобная картина прослеживается везде. Все моря и треть суши России заминированы опаснейшими фугасами. Даже в акваториях Чёрного моря (здесь изобилуют залежи сероводорода) и Каспийского можно встретить смертоносные мины. Они ждут своего часа! Но особенно не повезло США. Мощнейшие газогидратные клещи мёртвой хваткой зажали страну с двух океанических побережий. Впрочем, как и весь американский континент.

  • Rudolf

    Таймер катастрофы уже запущен

    http://planeta-novosti.at.u

  • Студент

    молодцы!!! хорошая работа!!! но как нам остановить глобальное потепление??? что должен сделать человек, чтобы выжить другим путем??? ведь промышленность единственный источник пропитания семи миллиардов судеб, есть конечно один вариант, но …….

  • name

    Глобальное потепление на самом деле это хорошо.
    Из-за выбросов углекислотного газа говорят будет потепление на самом деле источник похолодания это углекислый газ.
    Большая концентрация CO2 приводит к образованию ледников. Объяснения простое если в ткань одежды запустить СО2 или чистый воздух что промерзнет быстрее? Вот СО2 настолько большая молекула что просто раздвигает ткани одежды. Продувает.
    Все ошиблись нужны двигатели с электрогенераторами а поршни остаются лишь на железной дороге авиации и еще кое где.
    Все потепление это электрогенераторы вместо сжигания топлива бензина и выбросов CO2.
    Потепление начнется без углекислого газа.
    Бал такой эффект когда углекислый газ сжимали и выдавливали кислород из молекулы вторичный продукт. Увы сила ветра оказалась способной продувать все подряд только в линзе кислородных атомов. Циклическое похолодание.
    Запрет на использование двигателей внутреннего сгорания и переход к генераторам и электромоторам закрытого цикла. Только тогда и произойдет стабилизация температуры.
    Все шутки про шкалу термометра вряд ли помогут. Хотя температуры ниже нуля не бывает то есть есть к примеру автомобиль а есть его отсутствие? Вы что на атомную станцию зимой поставили отсутствующие фланцы или отсутствующие трубы может еще чего?
    Щас бабахнет. Зимой ничего не получается зачет результатов полугодичной десятилетки летнего проуда.
    Отсутствие. Всего вы не поняли. Вообще отсутствие зачета прауда летнего. Проклятая Зима. Это не шутки и у вас ничего не получиться. Это же и так понятно.
    Они говорят : "Я же вижу". Да вы госпирда просто ослик упрямый.

  • name

    За недостачу деталей в Зимний период отвечаете вы. Там словно выжрано все нехватка огромная.

  • name

    Надеюсь шо трындец вам всем будет после такой недостачи. Сожрут вас что ли?

  • Елена Николаевна Воеводова

    Климат – (с греч.) означает Наклон Солнца, или наклон оси Земли, который возникает в результате гравитационного взаимодействия Земля – Луна – Солнце (прецессии Земли).

    Первичной причиной глобального потепления является физический процесс — прецессия вращения Земли с циклом 26 000 лет с природой гравитационных сил взаимодействия Земли, Луны, Солнца. Прецессия — это вращение Земли вокруг своей оси, происходит с отклонением в виде конуса. У Земли цикл вращения по прецессии составляет 26 000 лет. Если отклонение идет в сторону Солнца, на Земле — глобальное потепление, а если — в сторону от Солнца, на Земле — глобальное оледенение.
    Гипотеза парниковых газов не права в факте утверждения повышения уровня температуры от факта повышения уровня СО2. Все химические процессы на Земле подчиняются правилу Ле – Шателье, которое гласит, что «Скорость химических реакций увеличивается от повышения температуры». В чем дело? Почему сторонники гипотезы парниковых газов утверждают обратное? Им, прежде, чем это утверждать, надо опровергнуть правило Ле – Шателье, а это невозможно. Температура на Земле повышается от того, что при прецессии, Земля ближе подвинулась к Солнцу. И вот, от этого нагревания биосферы, биота начала активно выбрасывать Со2. Повышенный уровень Со2 экранирует атмосферу, вызывает парниковый эффект. Вероятно, есть реальная закономерность, что во вторичных процессах, когда Со2 уже накоплен в атмосфере, существует правило, что повышение уровня СО2 вызывает повышение температуры. Однако, есть факты ( Хусанова Г. С. Оценка реакции температуры воздуха Ферганской долины на глобальное потепление / Г. С. Хусанова, Б. А. Камалов // Молодой ученый. — 2012. — №10. — С. 108-111 ) отрицающие и эту вторичную зависимость.Многие ученые не согласны с первопричиной парникового эффекта, будто, от повышения уровня СО2 повышается температура, что опровергает правило Ле –Шателье, чего быть не может, и в природе никогда не бывает. Не зная истинной причины, нельзя эффективно противостоять бедствию. Прецессия Земли ведет нас к сухому, жаркому климату. Снижение уровня промышленности по Киотскому протоколу, никак не защитит нас от аридизации климата, напрасные усилия.
    В период глобального потепления мы видим спасение в глобальном восстановлении лесов. Мы доказываем зависимость, закон водно -лесного единства планеты Земля, который формулируем так: площадь лесных угодий Земли обратно пропорциональна площади Мирового океана Земли. Это значит, что с уменьшение площади лесов возрастает площадь океана и наоборот, возрастание площади лесов уменьшает площадь океана. Человечеству, предупреждая бедствия глобального потепления необходимо увеличивать лесные угодья во всех климатических зонах накоплен большой опыт выращивания лесов в пустынях в Израиле, в саваннах слабосоленых В Восточной Колумбии, у нас в 30 -е годы лесополосы в южных республиках.
    Это трудно и дорого восстанавливать леса, но другого пути у человечества нет. Только море зеленое может выпить море синее, больше некому.

  • Юра Шаляпин

    Всем доброго времени суток.Нужно немедленно строить мусороперерабатывающие заводы,нужно высаживать леса и переходить на пермакультурное земледелие.

  • Old Foblin

    http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E5%EC%E8%FF_%D6%FB%EF%EB%B8%ED%EA%E0_%D6%FB%EF%FB
    Премия Цыплёнка Цыпы (англ. Chicken Little Award, по имени главного героя мультфильма Цыпленок Цыпа Уолта Диснея), полное название Премия Цыплёнка Цыпы за преувеличенные предсказания неотвратимого разрушения окружающей среды.
    научный обозреватель New York Times Уильям Стивенс (1995) за написание более 90 статей об угрозе глобального потепления (которая, по мнению создателей премии, не имеет под собой научных оснований)[3]

  • Монастырский В.К.

    27.07.2014
    Краснодар
    Монастырский В.К.

    Глобальное Потепление.

    Глобальное Потепление неотвратимо − Оно уже есть и Оно ещё будет. Поэтому споры на тему будет или не будет Глобальное Потепление по своей сути бессмысленны. Подобное Глобальное Потепление уже было в 450 году. Среднегодовая температура воздуха у поверхности Земли достигала уровня 15.36°C. Преддверие этой даты знаменательно в памяти народов главным событием того времени:
    «Великое Переселение народов» под упрощённым названием – «Нашествие гуннов».
    Конгломерат народов во главе с гуннами мигрировал из регионов Заволжья, Северного Прикаспия, Северного Причерноморья и Северного Кавказа в регионы Центральной Европы и Южной Прибалтики. В 453 году произошла знаменитая битва на Каталаунских высотах между войсками Рима и войсками гуннов во главе с Аттилой.
    Кривая Глобальной Температуры на Графике Лосева К.С. заканчивается примерно 2000-ным годом. Логичное продолжение Синусоидальной Кривой Температур свидетельствует о достижении пика Среднегодовой температуры воздуха у поверхности Земли ориентировочно в 15°C в 2350 – 2400 годах.
    Никакими способами отвратить динамику изменений параметров Земно-Лунной орбиты невозможно – в течение последних 5 млн. лет этот процесс практически доведён до автоматизма и стал закономерным природным явлением в истории Земли.
    На графике Лосева К.С. в относительных показателях Глобальной температуры практически отображены геометрические параметры Земно-Лунной орбиты.
    Наглядно и Образно представить себе схему динамики изменения параметров Земно-Лунной орбиты можно, если к графику Лосева К.С. об изменении климата на Земле в Голоцене приложить зеркальное отображение этого графика. Положения Кривой Температур в периоды Похолоданий будут символизировать периоды удаления Земли от Солнца, а положения Кривой Температур в периоды Потеплений будут символизировать периоды приближения Земли к Солнцу. Это своеобразный принцип нагрева ладоней рук относительно источника тепла. При приближении к источнику тепла ладони рук нагреваются, при удалении от источника тепла ладони рук охлаждаются.
    Весь механизм действия глобальных изменений климата на Земле зависит, как и отмечают учёные, от трёх факторов Миланковича, но с учётом их соответствующей коррекции.
    Приведу пояснение явления прецессии Е.Шкатовой на сайте СССР-pressa.info…2011.
    «Как известно, причиной прецессии является гравитация, которую Солнце и Луна совместно оказывают на земной экватор. … А Земля, вращаясь вокруг своей оси, подвергается этому двойному гравитационному воздействию. … ось земного вращения, движется в космосе, как ось у детской юлы. … и меняя во времени свое положение относительно Земли, Луны и Солнца, описывает двойную коническую поверхность, вершиной которой является центр Земли. А полный оборот по эклиптике точка весеннего равноденствия совершает примерно за 26 000 лет».

    Приводимый чаще всего пример движения волчка или детской юлы не совсем правилен из-за их жёсткой конструкции. Во всех публикациях о явлении прецессии именно так отражена точка зрения официального мнения, что земная ось неразрывно связана с земной корой, как ось юлы с корпусом юлы.
    Конструкция Земли в этом отношении совершенно иная.
    При этом, следует учитывать, что во время прецессии Земли земная кора и внутренняя часть планеты, обладая разными физическими свойствами, участвуют в движении вращения планеты Земля вокруг собственной оси по-разному. При этом, необходимо учитывать эффект скольжения земной коры, образно говоря, как кожуры скользящей по магме внутренней части планеты. Движение внутренней части планеты является определяющим и опережающим по сравнению с тонкой коркой земной поверхности.
    Поэтому, необходимо расстаться со сложившимся стереотипом представления о жёсткой связи земной оси и земной коры во время прецессии земной оси с периодом почти в 26 000 лет. Земная ось в прецессионном движении неотрывна от жидкой составляющей Земли и поэтому на земной поверхности «оставляет» воображаемый след траектории Дрейфа Полюса в пропорции аналогичный воображаемому следу траектории Дрейфа Полюса Мира по траектории Полярных Звёзд в небесном пространстве.
    Нет смысла повторять ошибочные утверждения и аргументы Хэпгуда, Хэнкока и многих других исследователей о катастрофических смещениях Полюсов Земли и тонуть в доказательстве опровергаемых аргументов.
    Никаких катастрофических смещений полюсов Земли, континентов или земной коры в период 13-10 млн. лет назад не происходило.

    Происходил постоянный прецессионный Дрейф Полюсов Земли по траектории на земной поверхности, в пропорции аналогичный Дрейфу Полюса Мира на небосводе по траектории Полярных Звёзд.
    Но, главным фактором изменения климатических процессов на Земле в последние 13 млн. лет является динамика изменения параметров орбиты почти двойной планеты ЗЕМЛЯ-ЛУНА.

    В терминологии медицины бытует термин – «история болезни пациента». В терминологии науки показательным в этом отношении оказывается – «Температурная История Земли». Благодаря работам Лосева К.С. температурное состояние планеты Земля отражено на Графиках (из-за важности документа именно с главной буквы) Лосева К.С. об изменениях климата на Земле с 60-ти млн. лет назад и в Голоцене.
    Поэтому, Ледниковые Периоды являются не результатом катастроф, а являются закономерным природным явлением, связанным с динамикой изменения параметров земной орбиты. В симметричных точках эллиптической орбиты прецессии оси Земли в течение 25 920 лет Великого Астрономического Года наступают по два Ледниковых периода с максимумом низких температур ниже 11°С и по два периода Климатических Оптимумов с максимумом температур свыше 16°С.

    Естественно, что именно эти величины Глобальной температуры характерны только для положения Земли у верхнего порога Среднегодовой температуры воздуха у поверхности Земли в 15°С.
    И хотя, величины температурных показателей будут изменяться в зависимости от величины верхних порогов температур, однако структурный состав изменений климата в течение Полугодия в 12 960 лет почти с 4.0 млн. лет назад, практически останется прежним, но с некоторым выравниванием относительно средней линии температур на Графике К.С.Лосева. А в течение 25 920 лет Великого Астрономического Года, по аналогии с изменением климата в Голоцене, всегда происходят:
    Два Ледниковых Максимума;
    Два Климатических Оптимума;
    Четыре периода Потепления;
    Четыре периода Похолодания.

    В эпиграфе к статье «Оледенения Восточной Европы» на сайте «Твой Храм. Статьи» выражены краткие итоговые выводы к анализам материалов о климатических изменениях на Земле в течение 5 млн. лет назад.
    В течение последних 5 млн. лет никаких резких глобальных изменений климата, именно за пределами показаний Графиков Лосева К.С. об изменениях климата с 60-ти млн. лет назад и в Голоцене – на Земле не происходило.
    Глобальные изменения климата на Земле в течение последних 5-ти млн. лет происходили и происходят по «расписанию» ритмичных колебаний температурного режима на Земле в пределах пороговых Глобальных Температур 15°С − 11°С −15°С …
    С 4.5 – 4.0 млн. лет назад периодичность климатических изменений на Земле практически достигла автоматизма. Колебания Среднегодовой температуры воздуха у поверхности Земли (Глобальной температуры) происходили в пределах пороговых температур 11°C −15°C − 11°C − 15°C – … и так далее.
    При этом периодичность периодов Глобальных Потеплений 11°C −15°C и периодов Глобальных Похолоданий 15°C − 11°C составляет 415 тысяч лет. Но внутри этих крупных климатических периодов действуют прецессионные периоды климатических изменений в цикле 25 920 лет Астрономического года аналогично изменениям климата на Земле в Голоцене по Лосеву К.С.
    В статье «Оледенения Восточной Европы» на сайте «Твой Храм. Статьи» материалы в подробном изложении и приведена хронология Ледниковых Максимумов в пределах 830 тысяч лет Глобального Цикла: Глобальное Похолодание – Глобальное Потепление.

    С уважением к Вам Монастырский В.К.

    • вы конечно извините но как это человек не влияет на глобальное потепление?=)Он имеет прямое к нему отношение)Наша планета идеальная для жизни людей так как ее создал для нас Бог)Всем известно что метан азот и углекислый газ парниковые газы ,не понимаю почему такое активное обсуждение этой простой темы)Еще и куча разных теорий аж смешно)Метана много приходит от сельскохозяйственной деятельности человека что кушаем много мяса нужно по минимуму хотя бы пердит скот метаном)азотЗакись азота (N2O) – третий по значимости парниковый газ Киотского протокола. Выделяется при производстве и применении минеральных удобрений, в химической промышленности, в сельском хозяйстве и т.п. На него приходится около 6 % глобального потепления.углекислый газ машины заводы)ваши теории никакого отношения к рескому потеплению не имеют до развития цивизизации человеком ,земля также выдерживала многие магнитные були и солнечные всплески но температура так резко не поднималась за буквально столетие с хвостиком.Ну и не забываем человек почти каждый эгоист,как же он может вину признать свою в плохой жизни своих детей или внуков,лучше на природу все списать

  • tigran

    ia dumaiu chto naaborot pteplenie budet vremenim iavleniem chto avtomaticheski vkliuchit estestvenuiu reakciu planeti na poholadanie zemlia i tak uje dostatocno peregrelas seichas vklichetsia proce zamorozki eto kak rabota holodilnika vnachale ottaika potom kachestvenaia zamorozka da nekotrie regoni vremeno mogut bit zatopleni a potom rezko zmorojeni kak kogdata prizoshlo mojet s toi je arktikoi ili antarktidoi

    • tigran

      p.s. prosto proizoidet rezkoe izmenenie landshafta zemli i mirovogo okeana shto konechno prividet k kotostroficheskim posledstviam dlia vsego chelovechestva no jizn na zemle prodoljitsia mojet obratno s nulia poka v kakoite epohe svoego sushestvovania chelovechestvo ne vstanet na pravilni put razvitia civilizacii chtob v posledstvii izbejat vsiakogo roda globalnih katostrof potomushto oni budut proishodit vsegda zemlia eto tokoi je jivoi organizm kak i vse na nei sushestvuiushee prosto nado cheloveku jit v pravilnom ritme s prirodoi uchitivaia obsoliutno vse ved esli vnimatelno chitat kulturu raznih narodov mira oni ved fakticheski shodiatsia v mnenii chto takie kataklizmi s planetoi proishodiat na v pervi raz i ne posledni ishodia iz etogo chelovek ni kak ne mojet povliat na etot proces v vide ego priostonovki ili predotvrashenia no ishodia iz raznih uchenii cheloveku podsilno ne provocirovat iznachalno i ne uskoriat proces klimaticheskih izmeneni shto dast chelovechestvu bolshe vremeni dlia nahojdenia vihoda ot globalnih katastrof daje vplot do pereselenia na vozmojnie uchastki zemli gde menshe ojidemo udar stihii ili pereselenia na drugie planeti chto daet 1000% shans na vijivanie chelovechestva

  • Глобальное потепление действительно неотвратимо в ближайшее тысячелетие. И это связано только с солнечной активностью. Человечество настолько самоуверенно, что считает причиной глобального потепления антропогенную деятельность.
    В действительности солнце перешло на 6 уровень ядерных реакций.Т.е. на нем начинает выгорать оболочка 3-го слоя атомов водорода.Разница между слоями по уровням энергии примерно на 20 порядков. Таким образом на землю уже! начали поступать более высокоэнергетичные кванты.Поэтому таяние полярных шапок в ближайшее время нам гарантировано. Но не это самое главное.Уже начали изменяться зоны электронных оболочек атомов. Начнет изменяться скорость химических реакций, взрывчатые вещества начнут быстрее распадаться, ядерные реакции изменяться, начнут мутировать микроорганизмы, перестанут действовать пестициды на насекомых, начнет (для человека незаметно) постепенно увеличиваться гравитация, земля со временем перейдет на более далекую от солнца орбиту .Уже появился дополнительный, к 5- ти существующим квантовым потокам , 6 тип , который начнет изменять организм человека и его перестройку.
    Поэтому человечеству надо прекращать мышиную возню и начать готовиться к будущим изменениям.

  • Причина глобального потепления, переход солнца на 6 уровень ядерных реакций.Т.е. на землю начали поступать диадные комплексы 6 уровня. Начала выгорать 3-я оболочка атомов водорода. Разница между уровнями энергий оболочек, примерно на 20 порядков.Это означает, что более высокоэнергетичные кванты (более высокочастотные) в виде потоков волн пространства увеличивают скорость броуновского движения молекул воздуха, что приводит в конечном счете к увеличению общей температуры на земле. Говорить, что потепление на земле связано с антропогенной деятельностью человека, это полностью не понимать, с чем это связано!!! Это все равно, как сравнить, что огонь от одной спички увеличить температуру океана. Фактически, это проявление сумасшедшей энергии Протовселенной, Метавселенной , Вселенных заложенной в материи. Не надо считать возможности человека на земле, к созданию таких уровней энергий. Про потепление https://yadi.sk/i/ju3yHJ-kkQQ4f
    Подробно, на сайте http://in-natura.ru

  • Остановить выбросы углекислого газа, остановить глобальное потепление и пролить дожди в пустынях не просто дешево, но и выгодно. Это побочный эффект ПВЭУ (Парашютных Ветро Энергетических Установок), правильно расставленных и управляемых. Экологически чистая энергетика ПВЭУ, которая дешевле всех видов получения энергии сократят вредные выбросы СО2 и радиоактивных элементов АЭС. Кроме того, можно будет распрудить плотины ГЭС. ПВЭУ вокруг Арктики остановят холодные ветра. А установленные в пустынях, опустят ниже холодный воздух стратосферы и пойдут дожди. Струнный транспорт на порядок сократит потребление углеводородов. Способы описаны на форуме:
    http://sppas.ru/forum/index.php?showtopic=1012. Если автору разработки создают проблемы, значит никакой опасности нет — обычная попытка посеять панику для создания управляемого хаоса.

  • Накопление парниковых газов (СО2, метана, азота и других) опровергается двумя фактами: 1. атмосферное давление на уровне моря не увеличилось вообще, а наоборот, на высоте 1000м наблюдается понижение давления. 2. Поэтому самолеты одной марки стали летать быстрее, 3. плохо закачивается кислород альпинистами. 4. Если бы атмосфера увеличивалась, то ультрафиолета стало бы меньше, но сейчас даже загорать стало опасно. Следовательно, воздух стал разрежен. 5. если бы парниковые газы стали закрывать Землю, как стекла в теплице, то не было бы аномальных холодов в Африке и других районов, града, холодных ночей и других ледяных аномалий. 6. Во времена динозавров СО2 было — 15-20%, но почему то никто не погиб от жары, а сейчас его 0,04%….даже смешно на этих процентах строить гипотезу по изменению климата.

  • Глобальное потепление наступает. Около 900 человек за сутки госпитализированы из-за жары в Японии. В ряде регионов температура превысила 38 градусов. … Первые случаи госпитализации из-за жары стали фиксировать в апреле. kp.ru›online/news/2472928/
    Глобальное потепление возможно остановить уже сегодня, читайте об этом на сайте http://grigorievoo.wix.com/start-from-scratch-n
    Примечание: при малых скоростях сайт иногда запускается не с первого раза (с толкача)!

  • Дмитрий

    О том, что будет, если все ледники Антарктиды растают: http://topor.info/shallbe/antarktida-bez-lednikov

  • Sergey

    Дорогой Леонардо ! Приезжай к нам в Сибирь, почувствуй потепление планеты !