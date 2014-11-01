10 самых больших животных ледникового периода

Эра Плейстоцена началась 1.8 миллионов лет назад и закончилась приблизительно 10000 лет назад. Во время этой эры было несколько ледниковых периодов. Человек уже активно заселял все материки планеты. Животные, не смотря на свои гигантские размеры, уже были похожи на современных.

Последний ледниковый период стал подходить к концу, и все гиганты исчезли с лица Земли. Что вызвало гибель этих животных: изменение условий окружающей среды, вследствие изменения климата, болезни или человек, охотящийся на этих гигантов?



Ирландский олень (Megaloceros) – самый крупный из всех оленей, обитавших на нашей Земле. Он обитал не только в Ирландии, но и в континентальной Европе и Азии, включая Россию. Рост самых крупных представителей превышал 2 метра в холке, а расстояние между кончиками рогов составляло 3,7 метра!

Гигантский короткомордый медведь (Arctodus simus) обладал способностью бегать на двух длинных задних ногах. Этот медведь мог разгоняться до 64 километров в час. Высота в холке его превышала 1,5 метра, но когда животное становилось на дыбы, его рост составлял почти 4 метра. Обитал этот гигантский короткомордый медведь в Аляске и на Западе Канады, возможно также, встречался и у нас на Чукотке.

Сирийский верблюд. Кости этого гигантского верблюда были обнаружены только два года назад. Рост в холке этого животного приближался к 4 метрам. Обитал этот гигантский «корабль пустыни» в Сирии приблизительно 10 000 лет назад.

Гигантский ленивец (Megatherium americanum) весил пять тонн. Когда этот ленивец стоял на задних лапах его рост составлял почти 4 метра. Обитало это животное в Южной Америке, как и его современные сородичи, питалось листьями, только из-за большого веса гигантский ленивец не лазал по деревьям. Существовало несколько разновидностей этого ленивца, некоторые из них обитали даже в Северной Америке. Животное исчезло около 10000 лет назад, некоторые представители на Карибских островах просуществовали вплоть до 1550 года до нашей эры.

Саблезубый тигр (Smilodon). Существовало несколько разновидностей этого животного. Самые большие популяции этой кошки обитали в Южной и Северной Америке. Длинна зубов этого тигра была 30 сантиметров, древние люди частенько погибали от этих кошачьих сабель. Вес животного был около 360 килограмм, а размеры, как у современного льва.

Североамериканский лев (Panthera leo atrox) по размерам превосходил саблезубого тигра, его длина превышала 2,5 метра.



Гигантский бобёр (Castoroides ohioensis) был длиной почти 3 метра. В отличие от современного бобра он не имел уплощённого хвоста. Такой «бобрик» в целях самозащиты легко мог «забобрить» человека.



Тераторн (Argentavis magnificens) был предком гигантского кондора. Размах крыльев этой птицы достигал до 9 метров. Вес птицы превышал 90 килограмм.



Мастодонты (Mammut americanum), как и мамонты были покрыты шерстью. По размерам они несколько уступали мамонтам, но превосходили слонов. Их рост в холке превышал 3 метра. Питались мастодонты листвой деревьев.

Мамонты (Mammuthus primigenius) были родственниками современных слонов. Тело мамонтов было покрыто густой шерстью. Длина волос этого животного достигала почти метра, длинна клыков была около 1,5 метров. Обитали мамонты на Севере Евразии и Америки. Мамонт прожил дольше всех гигантов ледникового периода. Самое массовое исчезновение мамонтов произошло около 8000 лет назад. Карликовая разновидность мамонтов просуществовала на сибирском острове Врангеля до 1700 года до нашей эры.

Источник: mentalfloss.com

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