10 самых больших животных ледникового периода
Эра Плейстоцена началась 1.8 миллионов лет назад и закончилась приблизительно 10000 лет назад. Во время этой эры было несколько ледниковых периодов. Человек уже активно заселял все материки планеты. Животные, не смотря на свои гигантские размеры, уже были похожи на современных.
Последний ледниковый период стал подходить к концу, и все гиганты исчезли с лица Земли. Что вызвало гибель этих животных: изменение условий окружающей среды, вследствие изменения климата, болезни или человек, охотящийся на этих гигантов?
Ирландский олень (Megaloceros) – самый крупный из всех оленей, обитавших на нашей Земле. Он обитал не только в Ирландии, но и в континентальной Европе и Азии, включая Россию. Рост самых крупных представителей превышал 2 метра в холке, а расстояние между кончиками рогов составляло 3,7 метра!
Гигантский короткомордый медведь (Arctodus simus) обладал способностью бегать на двух длинных задних ногах. Этот медведь мог разгоняться до 64 километров в час. Высота в холке его превышала 1,5 метра, но когда животное становилось на дыбы, его рост составлял почти 4 метра. Обитал этот гигантский короткомордый медведь в Аляске и на Западе Канады, возможно также, встречался и у нас на Чукотке.
Сирийский верблюд. Кости этого гигантского верблюда были обнаружены только два года назад. Рост в холке этого животного приближался к 4 метрам. Обитал этот гигантский «корабль пустыни» в Сирии приблизительно 10 000 лет назад.
Гигантский ленивец (Megatherium americanum) весил пять тонн. Когда этот ленивец стоял на задних лапах его рост составлял почти 4 метра. Обитало это животное в Южной Америке, как и его современные сородичи, питалось листьями, только из-за большого веса гигантский ленивец не лазал по деревьям. Существовало несколько разновидностей этого ленивца, некоторые из них обитали даже в Северной Америке. Животное исчезло около 10000 лет назад, некоторые представители на Карибских островах просуществовали вплоть до 1550 года до нашей эры.
Саблезубый тигр (Smilodon). Существовало несколько разновидностей этого животного. Самые большие популяции этой кошки обитали в Южной и Северной Америке. Длинна зубов этого тигра была 30 сантиметров, древние люди частенько погибали от этих кошачьих сабель. Вес животного был около 360 килограмм, а размеры, как у современного льва.
Североамериканский лев (Panthera leo atrox) по размерам превосходил саблезубого тигра, его длина превышала 2,5 метра.
Гигантский бобёр (Castoroides ohioensis) был длиной почти 3 метра. В отличие от современного бобра он не имел уплощённого хвоста. Такой «бобрик» в целях самозащиты легко мог «забобрить» человека.
Тераторн (Argentavis magnificens) был предком гигантского кондора. Размах крыльев этой птицы достигал до 9 метров. Вес птицы превышал 90 килограмм.
Мастодонты (Mammut americanum), как и мамонты были покрыты шерстью. По размерам они несколько уступали мамонтам, но превосходили слонов. Их рост в холке превышал 3 метра. Питались мастодонты листвой деревьев.
Мамонты (Mammuthus primigenius) были родственниками современных слонов. Тело мамонтов было покрыто густой шерстью. Длина волос этого животного достигала почти метра, длинна клыков была около 1,5 метров. Обитали мамонты на Севере Евразии и Америки. Мамонт прожил дольше всех гигантов ледникового периода. Самое массовое исчезновение мамонтов произошло около 8000 лет назад. Карликовая разновидность мамонтов просуществовала на сибирском острове Врангеля до 1700 года до нашей эры.
10 самых больших животных ледникового периода: 14 комментариев
Да уж, случайно нашёл эту статью, очень интересно.
Сразу вспомнился "Ледниковый период"))
очень интересно
интересно все но вот Тераторн (Argentavis magnificens) и Гигантский ленивец (Megatherium americanum) удивили совсем
Чудесная пропаганда эволюции животными, которые ей противоречат
Бобр меня удивил
И кстати,это не бобёр,а бобр!
Илья прав. Бобёр — это шкура бобра. А бобр — животное
У мамонта не клыки, а резцы = бивни. Исправьте описку.
еще ошибка: мегалоцерос — не лось, а олень, а мамонт не является предком современного слона.
Предками и родственниками разные виды животных не могут быть! Если похож, то это не значит родственник! ПРосто этот был крупный, а теперь его заменили более мелкие! И всё! Какая еще нахрен эволюция?! Если бы была реально эволюция, то даже люди бы изменялись в наше то время! Хотите сказать что менялись? Бред! Это просто была другая раса! Ее убрали и совершенствовали на нас! Всё! Вот вам вся загадка! Эволюцию придумали специально для того чтобы люди не верили в Создателя! Именно Создатель всё решает!
> Предками и родственниками разные виды животных не могут быть!
Почему? Вид же не берётся ниоткуда. Существуют такие науки, как палеонтология, эволюционная биология и генетика. Эти научные дисциплины могут достоверно судить о степени родства между различными видами.
> Если бы была реально эволюция, то даже люди бы изменялись в наше то время!
А кто вам сказал, что человек не меняется? Эти изменения прослеживаются на временном периоде, включающем сотни тысяч лет. Если вы хотите увидеть, какие-либо изменения за годы, сотни, тысячи лет, то конечно не увидите. Для эволюции — это не время. Заметные эволюционные изменения происходят за сотни тысяч и миллионы лет. Человеку, продолжительность жизни которого составляет 80 лет, очень сложно представить такие огромные временные периоды.
> Эволюцию придумали специально для того чтобы люди не верили в Создателя!
Её никто не придумывал. Есть "вещественные доказательства" того, как проходила эволюция видов, в том числе и человека.
все доказательсва теории эволюции не раз раскрывались как спекуляция..море разоблачающих случаев «недостающих звеньев»… даже дарвин признал что переходных звенеьв нету и недо птиц нету и недо рыб нету, потому что они бы несмогли функционировать…также орудие эволюции как естественный отбор, неработает, из за того что отбор происходит на уровне фенотипа а не генотипа))) море примеров разбивающие теорию впух и прах…про людей от обезьяны вообще смешно)) про все писать небуду тут нехватит места)) Нооо срадостью напишу на отдельный факт или вопрос в лоб, если прочту сообщение
Всю теорию можно выкинуть на свалку после того как появилась наука о генетике…..теория эволюции была выдвинута когда о ней ничего незнали….с появлением генетики пришлось признать провальность естественного отбора в пользу того что гены меняються благодаря спантанной мутации….теперь беда в том что мутации которая приводилабы к положительным изменениям несуществует =) упссссс…теория эволюции держиться только на людях кто неподкован хоть на грам в научном смысле ,Вообщем вот попроще фильмов пару —
Гены генезиса (Вальтер Вайс),
Кости в камнях (Вальтер Вайс),
Земля во времени и пространстве (Вальтер Вайс)
современный бобр кстате сожительствовал в одно и тоже время с гигандским бобром…