Когда Северный ледовитый океан останется без льда?

Лёд Арктики в летние месяцы года постепенно становится частью истории. Лето 2008 года в рейтинге лет с наименьшей площадью оледенения Арктики занимает почётное второе место. Рекордным был 2007 год.



Источник: Wikipedia

На фото чётко видна скорость исчезновения ледяного покрова Арктики в летние месяцы. Самое удивительно, что в 2000 году Арктика выглядела вот так.



Источник: NASA

В 2000 году арктические льды образовывали сплошное ледяное поле между Евразией и Северной Америкой. За какие-то 8 лет картина резко поменялась. Что ожидает нас в будущем?

Ранее прогнозировалось, что полное исчезновение льда в Северном Ледовитом океане летом произойдёт в 2030-2050 годах.



Источник: www.fullcoll.edu

Сейчас некоторые учёные утверждают, что льда в Арктике уже не будет в 2013 году. Доказательством их возможной правоты являются изображения, свидетельствующие о скорости таяния льда, представленные выше.

Пять лет назад учёные считали, что плотная завеса облаков и холодные воздушные массы уберегут лёд Арктики от таяния. Вот фотография из космоса тех самых облаков.



Источник: University of Wisconsin-Madison

Учёные переоценили «способность» этих облаков в сохранении ледового покрытия Арктики. Летом в 2005 и 2007 годы льда на Северном полюсе нашей планете было мало как никогда. Арктическое побережье Аляски выглядело не привычно. Ни одного кусочка льда на всём побережье.



Источник: Sulekha

Сейчас внимание учёных приковано к Гренландии, как основному ледовому форпосту Арктики. Тающие в летние месяцы 2005 года льды этого острова-материка изображёны оранжевым цветом.



Источник: Таяние льдов Гренландии в 2005 году (NASA)

Самое неприятное то, что растаявший летом и, впоследствии, замёрзший зимой лёд следующим летом будет таять в 4 раза быстрее. Это связано с тем, что «перезамороженный» лёд имеет более тёмный цвет и поглощает в 4 раза больше солнечного света.

Посмотрим, что нам будет уготовано в 2009 и 2010 годах. Думаю, тогда будет ясно, чьи прогнозы таяния льдов Арктики окажутся более точными.

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