На сколько метров поднимется уровень Мирового океана к концу XXI века?
В фильме Альберта Гора «Неудобная правда» утверждается, что в ближайшем будущем уровень Мирового океана повысится на 6 метров. Так ли это и когда это произойдёт?
Ряд учёных считает, что Альберт Гор несколько «переборщил» со своими прогнозами. Согласно наиболее «популярным» сценариям повышение уровня Мирового океана к 2100 году составит 2-4 метра. Есть и другие более оптимистичные прогнозы. Так профессор Тэд Пфеффер из Колорадского университета утверждает, что подъём уровня Мирового океана к 2100 году не превысит даже и двух метров. Тэд и его коллеги подсчитали количества льда Гренландии и Антарктиды, которое должно ежегодно таять, чтобы уровень воды Мирового океана поднялся к концу столетия хотя бы на 2 метра. Расчёты показали, чтобы уровень океана к концу XXI века поднялся на два метра, фиорды Гренландии должны освобождаться от льдов на 45 километров ежегодно, чего в реальности не наблюдается. В самый тёплый за последние десятилетия 2005 год эта цифра не превышала и 14 километров. Тэд Пфеффер считает, что реальный подъём уровня Мирового океана к 2100 году составит всего лишь 0,8 метра. Впрочем, для многих прибрежных стран и этого будет достаточно.
Впрочем, есть небольшое НО. Эти расчёты не учитывают таяние горных ледников и вечной мерзлоты России, Канады, Аляски. Вклад этих источников льда в повышение уровня Мирового океана составляет приблизительно 60%, а это значит, повышение уровня океана может быть более значительным.
P.S. Полное таяние льдов одной лишь Гренландии вызовет подъём уровня Мирового океана на 7 метров, а если от ледового панциря освободится и Антарктида, то подъём уровня Мирового океана составит все 60 метров.
На сколько метров поднимется уровень Мирового океана к концу XXI века?: 5 комментариев
Если общую массу льда равномерно распределить по поверхности всей суши, то толщина ледяной корки достигнет 120 м.
Давайте посчитаем….
Воды на Земле по площади 2/3.Значит если положить весь лед на Мировой океан выйдет ледовая корка толщиной 160 м.
Теперь она растаяла..-
Плотность льда — 0,9.
160*0,9 = 144 метра — поднимется Мировой океан и растечется!!
Соответственно общий уровень от растекания упадет на 1/3(суша).
Исходя из простых расчетов: Все что ниже 100 метров утонет.
Вот так то!!!
Архимед, Повторюсь. Вы забыли, что часть этой ледяной корки уже плавает, и она вытесняет эквивалентное по объёму количество воды. Таяние этой корки не вызовет повышение уровня Мирового океана
Светлана права. Наконец встретил правильно мыслющего челевека.
С 1915 года несколько островов в Северо-Ледовитом океане полностью исчезли под воду и это факт!!! Остров Большой Ляховский уходит под воду со скоростью 20-30 метров в ГОД!!!! А прогнозы вам никогда правдивые не скажут…
Все модели не учитывают фактор истощения мировых энергетических ресурсов при всё возрастающем их потреблении, угли закончатся ~500 лет, нефть и газ раньше, и всё на планете вернётся на круги своя. А теперь большая угроза человечеству — сытые коты, что сидят во власти и которые под это сокращение ресурсов спланируют сокращение численности населения во всём мире. Для этого достаточно простой утечки вируса гриппа в новом направлении: в каком нибудь супер поросячьем. Новые гитлеры привьют необходимую для поддержания власти «правильную часть общества», а остальной генетический балласт уйдёт кормить червячков и их потомков. Но вокруг нас во власти честные и порядочные люди и конечно, то что я написал точно не случится. Ведь в будущем роботизированном обществе очень нужны рабочие руки, и рабочие места с ростом экономики и её интенсификацией, конечно, не будут сокращаться, не будет огромной армии не нужных деградировавших масс. Люди перестанут долбиться в игрушки и воевать друг с другом, а гитлеры уже никогда не родятся. Сладких снов дорогое моё человечество, ведь у нас ещё есть ядерный арсенал для ощущения всей возможной полноты грядущей картинки жизни в дружбе с Америкой и Европой и Азией. Все и так однажды сдохнем, ну и далась вам эта вода с её 1-2 метрами подъёма за несколько столетий?