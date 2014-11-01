На сколько метров поднимется уровень Мирового океана к концу XXI века?

В фильме Альберта Гора «Неудобная правда» утверждается, что в ближайшем будущем уровень Мирового океана повысится на 6 метров. Так ли это и когда это произойдёт?

Ряд учёных считает, что Альберт Гор несколько «переборщил» со своими прогнозами. Согласно наиболее «популярным» сценариям повышение уровня Мирового океана к 2100 году составит 2-4 метра. Есть и другие более оптимистичные прогнозы. Так профессор Тэд Пфеффер из Колорадского университета утверждает, что подъём уровня Мирового океана к 2100 году не превысит даже и двух метров. Тэд и его коллеги подсчитали количества льда Гренландии и Антарктиды, которое должно ежегодно таять, чтобы уровень воды Мирового океана поднялся к концу столетия хотя бы на 2 метра. Расчёты показали, чтобы уровень океана к концу XXI века поднялся на два метра, фиорды Гренландии должны освобождаться от льдов на 45 километров ежегодно, чего в реальности не наблюдается. В самый тёплый за последние десятилетия 2005 год эта цифра не превышала и 14 километров. Тэд Пфеффер считает, что реальный подъём уровня Мирового океана к 2100 году составит всего лишь 0,8 метра. Впрочем, для многих прибрежных стран и этого будет достаточно.

Впрочем, есть небольшое НО. Эти расчёты не учитывают таяние горных ледников и вечной мерзлоты России, Канады, Аляски. Вклад этих источников льда в повышение уровня Мирового океана составляет приблизительно 60%, а это значит, повышение уровня океана может быть более значительным.

P.S. Полное таяние льдов одной лишь Гренландии вызовет подъём уровня Мирового океана на 7 метров, а если от ледового панциря освободится и Антарктида, то подъём уровня Мирового океана составит все 60 метров.

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