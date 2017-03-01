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Пицундо-Мюссерский заповедник: Мюссера

Alexey 2 комментария , , , , , , , , , , ,

Мюссерский кластер Пицундо-Мюссерского заповедника, располагающийся в долинах рек Мюссера, Ряпша, Амбра, не менее живописен, чем пицундский. Его площадь составляет около 2,5 тысяч га. Влажный субтропический климат, разнообразный рельеф, богатая флора и фауна делают этот уголок Абхазии по истине уникальным.

После грузино-абхазской войны многие многие поселения Мюссеры по-прежнему остаются заброшенными. Природа медленно, но верно возвращает свои исконные земли.

Посёлок Мюссера
«Златовласая» корова, пасущаяся у останков бетонного фундамента и ступеней дома.

Впрочем природе не в первый раз приходится возвращать, захваченные человеком земли и «демонтировать» «незаконно возведённые» постройки. В Мюссере (устье реки Амбра) можно увидеть развалины средневекового храма, который на рубеже X и XI веков был одним из духовных центров здешних мест. Стены этого храма «видели» многое: процветание христианства, приход турок-мусульман с последующей исламизацией абхазского побережья. В это время храм был разграблен и частично разрушен. С изгнанием турок начался очередной этап христианизации, но храм так и остался полуразрушенным. В советские времена в его окрестностях размещались пионерские лагеря и базы отдыха, а пионеры с недоумением слонялись у его стен и пели гимны, восхваляющие праведность и нерушимость Советской империи. Эта империя, как и этот храм, тоже стала достоянием истории. На развалинах рухнувшей империи нам и «посчастливилось» существовать.

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Развалины раннехрестианского храма, поросшие Плющом колхидским.

По сей день мастерство строителей храма вызывает чувство восхищения. Мюссерский храм искусно построен из плотно подогнанных друг к другу блоков и облицован тёсанным камнем. Внутри храма сохранился алтарь, жертвенник и дьяконник, а также ещё несколько помещений. Каменный свод здания рухнул, и сквозь образовавшийся провал внутрь здания «хлынули» растения, которые медленно, но верно уничтожают всё содеянное и забытое человеком.

В зияющем провале стены стоит крест и несколько икон, паломники продолжают посещать это место. Это будет происходить до тех пор, пока природа окончательно «не демонтирует»  чуждую ей конструкцию.

Жертвенник храма Амбра
Алтарь храма Амбра и «водопад» Плюща колхидского, который прорывается сквозь зияющий провал каменного свода.

 

Стена храма в Мюссере
Увитая плющом стена храма с входной дверью и окнами.

 

Храм в Мюссере
Дверной проём и стена покрытая плющом.

 

Плющ колхидский на заброшенном храме в Мюссере
Одревесневшие толстые стебли Плюща колхидского на стене храма. Очевидно, что этому плющу далеко не один десяток лет.

 

Храм Амбара в Мюссере.
Стена практически полностью, покрытая плющом.

 

Храм Амбара
Одревесневший стебель Плюща колхидского, повторяющий все неровности стены.

Заброшенная аллея, проходящая мимо храма, ведёт прямо к берегу моря. На берегу ни души.

Заброшенная алея в Мюссере
Заброшенная аллея.

Что то мы увлеклись творениями рук человеческих, забыв про природу, которая здесь изобилует редкими и эндемичными видами.

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Рододендрон понтийский, конечно не эндемик, но цветёт красиво.

 

Ладанник шалфеелистный
Ладанник шалфеелистный включён в Красные книги России и Краснодарского края. К сожалению в России осталось не более 2000 экземпляров этого красивоцветущего кустарника. В Мюссере можно встретить и другой вид ладанника — Ладанник крымский.

 

Вереск древовидный
Вереск древовидный. Этот третичный реликт произрастает только здесь — на крохотном пятачке Мюссеры. На территории бывшего СССР он больше нигде не встречается.

Морской берег здесь очень крутой.

Морской берег в Мюссере
Морской берег в Мюссере.

Этот крутой берег штурмует Сосна пицундская. Кстати, Мюссера — это самая южная часть её ареала распространения. Дальше на юг этот краснокнижный вид не встречается.

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Пицундские сосны, «штурмующие» крутые склоны Мюссеры.

Местами морские волны разрушают эту природную стену, вызывая обвалы и оползни.

Мюссерский берег
Последствия ударов морской воды.

На этом крутом берегу можно увидеть ещё одно редкое и красивое растение Земляничное дерево красное.

Мюссера. Земляничное дерево красное.
Земляничное дерево красное (он же Земляничник мелкополодный и Земляничник греческий) на крутом берегу Мюссеры.

На этом заканчивается наше путешествие по Пицундо-Мюссерскому заповеднику. Впереди нас ещё ждёт множество других удивительным мест Абхазии. Продолжение следует.

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Источник: www.priroda.su
Пицундо-Мюссерский заповедник: Мюссера
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Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



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  • Громозека Геннадий

    Я помню развалины этого храма с детства… я бывал в том пионерлагере на территории которого располагались развалины этого храма …это нечто незабываемое….бараки пионеротрядов были раскиданы по большой территории лагеря …ходили легенды про подземные ходы и спрятанные сокровища …..в некоторых уголках храма селились летучие мыши…..а в речках которые протекали через территорию лагеря мы пацанами ловили самых настоящих речных крабов …. росло много лесного ореха …. и часто можно было ловить жуков-оленей ..огромных и не безопасных потому как рогами легко протыкали нам пальцы до крови ….. отвесная стена на одном из фото с густой растительностью сверху располагается по правую сторону от забора как выходить из лагеря к морю ….. куда нас вожатые водили купаться … а слева от лагеря был какойто санаторий….жаль что фото мало ……было бы интересно глянуть что там осталось с тех времен…… в любом случае спасибо за детские воспоминания

    • Когда я там был, уже ничего не напоминало о том, что когда то здесь был пионерский лагерь. Встречались лишь «залысины» пустырей, местами остовы фундамента. Природа вернула своё обратно.