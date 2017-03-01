Пицундо-Мюссерский заповедник: Мюссера

Мюссерский кластер Пицундо-Мюссерского заповедника, располагающийся в долинах рек Мюссера, Ряпша, Амбра, не менее живописен, чем пицундский. Его площадь составляет около 2,5 тысяч га. Влажный субтропический климат, разнообразный рельеф, богатая флора и фауна делают этот уголок Абхазии по истине уникальным.

После грузино-абхазской войны многие многие поселения Мюссеры по-прежнему остаются заброшенными. Природа медленно, но верно возвращает свои исконные земли.

Впрочем природе не в первый раз приходится возвращать, захваченные человеком земли и «демонтировать» «незаконно возведённые» постройки. В Мюссере (устье реки Амбра) можно увидеть развалины средневекового храма, который на рубеже X и XI веков был одним из духовных центров здешних мест. Стены этого храма «видели» многое: процветание христианства, приход турок-мусульман с последующей исламизацией абхазского побережья. В это время храм был разграблен и частично разрушен. С изгнанием турок начался очередной этап христианизации, но храм так и остался полуразрушенным. В советские времена в его окрестностях размещались пионерские лагеря и базы отдыха, а пионеры с недоумением слонялись у его стен и пели гимны, восхваляющие праведность и нерушимость Советской империи. Эта империя, как и этот храм, тоже стала достоянием истории. На развалинах рухнувшей империи нам и «посчастливилось» существовать.

По сей день мастерство строителей храма вызывает чувство восхищения. Мюссерский храм искусно построен из плотно подогнанных друг к другу блоков и облицован тёсанным камнем. Внутри храма сохранился алтарь, жертвенник и дьяконник, а также ещё несколько помещений. Каменный свод здания рухнул, и сквозь образовавшийся провал внутрь здания «хлынули» растения, которые медленно, но верно уничтожают всё содеянное и забытое человеком.

В зияющем провале стены стоит крест и несколько икон, паломники продолжают посещать это место. Это будет происходить до тех пор, пока природа окончательно «не демонтирует» чуждую ей конструкцию.

Заброшенная аллея, проходящая мимо храма, ведёт прямо к берегу моря. На берегу ни души.

Что то мы увлеклись творениями рук человеческих, забыв про природу, которая здесь изобилует редкими и эндемичными видами.

Морской берег здесь очень крутой.

Этот крутой берег штурмует Сосна пицундская. Кстати, Мюссера — это самая южная часть её ареала распространения. Дальше на юг этот краснокнижный вид не встречается.

Местами морские волны разрушают эту природную стену, вызывая обвалы и оползни.

На этом крутом берегу можно увидеть ещё одно редкое и красивое растение Земляничное дерево красное.

На этом заканчивается наше путешествие по Пицундо-Мюссерскому заповеднику. Впереди нас ещё ждёт множество других удивительным мест Абхазии. Продолжение следует.

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