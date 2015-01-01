Ревизия природных богатств Земли

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Автомобильные выхлопы в своём составе содержат много химических элементов, включая такой драгоценный элемент, как платина. Из года в год эта платина впустую рассеивается на дорогах по всему земному шару. В результате платина составляет 1,5 ppm (частиц на миллион) придорожной пыли. Некоторые специалисты считают, что сбор этой платины дело прибыльное. Для этого необходимо разместить специальные поддоны в автодорожных подметальных машинах.

Платина незаменимый элемент, который используется в качестве катализатора химических реакций. Ни один аккумулятор не обходится без платины. Если на все 500 миллионов транспортных средств, колесящих по дорогам США, установить аккумуляторные батареи гибридного типа, то все запасы платины на Земле закончатся в ближайшие 15 лет. В отличие от нефти, газа и алмазов в природе не существует никакого синтетического заменителя платины.

Не только одна платина расходуется в мире с угрожающей скоростью. То же самое касается и индия, который расходуется в беспрецедентных количествах при производстве LCD мониторов и телевизоров. Земные запасы тантала также тают с каждым произведённым мобильным телефоном. Ежегодно безвозвратно исчезают запасы урана и даже такие, казалось бы, распространённые элементы, как цинк, медь, никель, фосфор вместе с сельскохозяйственными удобрениями оказываются безвозвратно рассеянными в окружающей среде.

По расчётам Армина Реллера, известного химика материалов университета Аугсбурга в Германии, через 10 лет запасы индия будут уже полностью исчерпаны. Об этом свидетельствует даже динамика роста цены на этот элемент. В январе 2003 года килограмм индия стоил 60$, а в августе 2006 года уже более 1000$!

Иссякающие запасы углеводородов, заставляют переходить человечество на использование альтернативных источников энергии, таких как солнечные батареи, но немногие знают, что запасов индия и галлия хватит только на производство 1% солнечных батарей, способных покрыть текущие потребности человечества в электроэнергии.

Чтобы понять масштабы проблемы, ниже приведены в графическом виде данные американской геологической службы и ООН. На графике (более тёмные столбцы в центре по кругу) представлена информация о том, насколько хватит полезных ископаемых, если каждый человек на планете будет потреблять ровно половину от сегодняшней нормы потребления среднестатистического американского жителя.



Столбцы слева — потребление химических элементов в США на душу населения в 2008 году (в граммах). Столбцы в центре по кругу более тёмным цветом — время (в годах) на сколько хватит химических элементов, если каждый человек на планете в будущем будет потреблять половину от сегодняшней нормы потребления среднестатистического жителя США, более светлые столбцы — время (в годах) на сколько хватит химических элементов если уровень потребления на Земле в будущем останется прежним. В кружочках справа — количество химических элементов (в процентах), которое перерабатывается и повторно используется.

На основании этих данных, можно сказать, что запасы сурьмы иссякнут через 13 лет, серебра через 9 лет, свинца через 8 лет, а индия через 4 года.

По результатам другого, более сложного и детального анализа, который учитывал появление новых технологий, сокращающих или заменяющих использование определённых элементов, запасы цинка закончатся в 2037 году, индия и гафния (используется при производстве компьютерных микросхем) в 2017 году, тербия (используется при производстве энергосберегающих люминесцентных ламп) в 2012 году.

Кроме того, полезные ископаемые могут быть предметом различного рода конфликтов, в том числе и военных. Так в качестве примера можно привести гражданскую войну в Демократической Республике Конго в 1998 — 2000 годах. В этой стране находятся самые большие в Африке разведанные запасы тантала. Эскалация вооружённого конфликта совпала с резким повышением цены на тантал, которая в свою очередь была вызвана увеличивающейся популярностью мобильных телефонов.

Обострение отношений потенциально может возникнуть между Китаем и США. Китай вкладывает большие деньги в африканские месторождения редких металлов, а также закупает высокотехнологичные отходы (отслужившие свой век компьютеры, мобильники и т.д.) с целью извлечения, содержащихся в них редких металлов и перепродаёт в развитые страны. В результате 90% всех импортируемых редких металлов поступает в США именно из Китая. Нетрудно представить, что произойдёт, если в один прекрасный день Китай перестанет экспортировать редкие металлы. Ниже приведена карта, на которой наглядно представлены минеральные природные богатства стран мира (информацию о запасах газа и нефти можете найти здесь и здесь).

Из стран СНГ на карте представлены только Россия и Казахстан. В земных недрах России содержатся 5% мировых запасов индия, 6% — никеля, 8% — платины и 10% — сурьмы. В недрах Казахстана содержится 60% мировых запасов хрома, 5% — свинца, 16% — урана и 8% цинка.

Из выше изложенного следует, что нам угрожает не только топливный (углеводородный) кризис, но и кризис нехватки многих химических элементов, что грозит стагнацией развития человеческой цивилизации и наступлением масштабного экономического кризиса. Человечество спасут только новые технологии и умеренность в потреблении.

В заключение в очередной раз приведём данные «страны потребления» — США о количестве потребляемых химических элементах среднестатистическим жителем Америки за свои средние 77,8 лет жизни.

За всю свою жизнь (в среднем 77,8 лет), каждый житель США расходует 8322 кг фосфора; 1576 кг алюминия; 630 кг меди; 410 кг свинца; 349 кг цинка; 131 кг хрома; 58,4 кг никеля; 15 кг олова; 7,13 кг сурьмы; 5,95 кг урана; 1,58 кг серебра; 180 г тантала; 48 г золота; 45 г платины; 32 г индия.

Нетрудно представить, какую участь ожидает человечество, если каждый житель Земли станет потреблять столько же.

При написании статьи использовались материалы newscientist.com

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