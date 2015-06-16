«То, что один человек способен представить в своем воображении, другие вполне способны воплотить в жизнь» (Жюль Верн).

В следующем 2016 году стартует необычная гонка «Вокруг света за 80 дней без ископаемого топлива». Участники этой гонки, как герои произведения «Вокруг света за 80 дней», должны будут совершить кругосветное путешествие за 80 дней, при условии, что не будет сожжено ни грамма ископаемого топлива.

В гонке будет принимать участие 30 команд им предстоит посетить 15 городов (обязательные маршрутные точки). В результате участники гонки преодолеют на электромобилях около 40000 км (длинна экватора). Пересечение океанов устроители гонки берут на себя. Гонка стартует в Париже.

По мнению организаторов, этот «электропобег» будет стимулировать развитие экологичного транспорта. Так студенты Технического университета Эйндховена, включившиеся в гонку, занимаются разработкой собственного электромотоцикла, который будет способен на одной зарядке преодолеть 380 км.

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