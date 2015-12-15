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Экология и IT: 5 сайтов, которые помогают природе

Pomw 1 Комментарий

Помощь природе и экологии начинается с мелочей – выброшенной обертки в уличную урну, а не под ноги, повторном использовании тары и пакетов, поездки на велосипеде на работу, а не на личном автомобиле. Впрочем, понимание того, что окружающий мир нуждается в нашей посильной помощи приходит не сразу. Многим для того, чтобы стать на путь «экологической сознательности» требуется дополнительный объем информации о том, к каким последствиям могут привести локальные экологические бедствия, как с ними бороться и что делать, чтобы избежать катастрофических последствий в будущем.

Множество международных сайтов и порталов об экологии и природе дают возможность получить массу полезной информации в доступной форме. Кроме того, многие из них проводят собственные акции и воплощают в жизнь проекты по защите окружающей среды.

1. Всемирный фонд дикой природы. http://wwf.panda.org. 

лавная цель фонда – сохранение естественного биологического разнообразия на планете. На главной странице сайта можно выбрать собственное местоположение и вы будете перенаправлены на страницу представительства фонда в вашей стране. Здесь вы сможете узнать о новых заповедниках, принципах охраны животных в вашей стране, «зеленой» энергетике. Стать сторонником организации просто – на сайте можно выбрать форму поддержки.

2. «Экологичные штучки». http://ecofriendly.ru

Экологический интернет-проект, целью которого является предоставление самой актуальной информации на тему защиты природы. Авторы сайта в интересной форме рассказывают об экологических идеях, товарах, услугах. Есть несколько тематических разделов: здоровье, авто, технологии, питание и прочие. Также на сайте регулярно проводятся акции и викторины.

3. Piece of my world. http://pieceofmyworld.com.

Международный онлайн-проект, который тесно сотрудничает с ведущими мировыми компаниями в различных сферах и в экологии, в том числе. Создатели сайта привлекают внимание к наболевшим вопросам в области защиты природы. На интернет-ресурсе можно найти немало статей и исследований на тему охраны окружающей среды. Также можно получить знания о том, как жить экологично и в гармонии с природой.

4. Spare. http://spareworld.org.

Spare – это один из самых крупных в мире образовательных проектов, который освещает вопросы изменения климата, энергетики. Вся информация, которую можно найти на сайте, изложена максимально понятным языком для усвоения школьниками. С помощью данного проекта школьники учатся использовать эффективно энергию дома и в учебном заведении. На сайте есть специальная детская страничка, где дети в игровой форме могут усвоить полезные знания.

5. «Экология и жизнь». http://www.ecolife.ru.

Научно-популярный и образовательный интернет-журнал «Экология и жизнь» предоставляет широкий спектр информации, касательно вопросов защиты природы и инновационных технологий в сфере экологии. Последнему на сайте посвящены несколько разделов: GreenГаджет,  Экотехнологии, Инновации, Медицина и прочие. Также немало внимания уделено набирающему популярность явлению «экотуризма». На сайте ведут свои колонки известные мировые журналисты-экологи и блогеры.

Практически любой сайт, посвященный экологии, не остается в стороне от решения проблем защиты окружающей среды. Абсолютное большинство ресурсов о природе дает возможность своим читателям поучаствовать в эко-акциях и международных проектах, которые инициируют мировые организации и ведущие экологи планеты.

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Источник: www.priroda.su
Экология и IT: 5 сайтов, которые помогают природе
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  • Аl Evs

    7 нояб. (2 дн. назад)

    кому: official

    Президенту
    США Дональду Трампу

    Председателю
    КНР Си Цзиньпину

    Президенту РФ Путину В.В.

    Открытое
    письмо

    Простые мысли наивного
    человека

    Тысяч пять лет назад
    землю покрывали девственные леса полные
    диких зверей и
    птиц. Однако бурная
    деятельность человечества привела на грань
    существования всю планету. На мой
    ненаучный взгляд нынешний подход к
    решению экологических проблем несколько однобок
    и в этом
    недостаточен, т.к. только ограничения
    всевозможных выбросов и загрязнений не
    спасают, а лишь
    откладывают катастрофу. Мне думается, что
    требуются дополнительные меры, помогающие решить
    проблему переработки выбросов и отходов
    в полезные и
    безопасные состояния, а также необходимо
    увеличить выработку полезных веществ, в
    частности кислорода. Это как-бы собирать урожай воздуха, Т.е.
    сначала укрупненно, а далее точнее
    планировать и переработку
    вредных выбросов, и выработку того-же кислорода. Причем
    необходимо задействовать и возможности природы
    и возможности науки.
    Я имею в
    виду жизнеутверждающий процесс фотосинтеза. Кажется, что пора
    не только горько
    сожалеть об исчезающих
    легких планеты-лесах, а решать
    эту проблему кардинально
    и повсеместно. Т.е. к зеленой экономике добавить
    зеленую экологию. Вроде все об этом знают, но
    лесами занимаются как-бы все, а значит по-большому счету никто.
    Потому что нет
    никаких критериев кто и сколько
    должен вложить усилий. Хочу предложить
    несколько критериев на мой, еще раз уточняю, ненаучный
    взгляд.

    Критерий первый – население. Каждое государство
    обязано обеспечить свое население кислородом,
    другими словами государство обязано высадить количество деревьев
    равное численности населения. В своем роде типа
    каждому человеку свое дерево.

    Критерий второй — К.Р.С. Как известно, крупный
    рогатый скот обеспечивает
    выброс в атмосферу
    до одной трети
    всего метана. Вывод:
    государство обязано высадить деревьев-растений
    равное или кратное
    количеству голов К.Р.С. в нем.

    Иными словами, помимо квот
    на выбросы парниковых
    газов необходимо установить такие-же
    квоты на их
    переработку, а также производство кислорода.

    Прочие высокотехнологичные загрязнители природы типа: автопром,
    энергетика, космос и далее по списку должны обеспечить
    научную и технологическую
    части этого глобального
    проекта. Т.е.
    вместо попрошаечной сферы, недостойной внимания
    серьезных людей, можно создать новую глобальную отрасль экономики-лесное хозяйство. По аналогии с
    сельским хозяйством с постановкой новых
    амбициозных задач вместе с тем придав ему необходимые
    государственные министерские полномочия. Огромное кол-во людей,
    занятых процессами производства посадочных технологий и само
    производство, посадка, уход, охрана лесов
    не на первобытно
    общинном уровне, а на достойном
    21 века уровне.
    Это уже не
    говоря о ценнейшем
    возобновляемом ресурсе и сопутствующих эффектах.
    Тем более что стоимость одного
    миллиона электромобилей сопоставима со
    стоимостью посадки 10 миллиардов деревьев.

    Помимо экологической и экономической
    есть еще и
    нравственная, и бытовая составляющая. Создание благоприятных условий проживания, развитие
    ландшафтного дизайна парковой культуры помимо
    бытового имеют и нравственное содержание
    трудно не заметить
    подобный разворот и остаться совсем
    уж равнодушным.

    Возглавляемые Вами страны являются
    планетарными по всем параметрам поэтому
    именно на Вас
    ложится дополнительная ответственность за судьбу
    самой нашей планеты.
    Я привел лишь
    одну из сфер,
    но понятно, что
    требуются международные договора или стандарты
    и по воде,
    и по мусору
    и т.д…
    Когда-то мир
    придет к этому
    почему-бы Вам
    не начать чтобы
    в памяти человечества
    кроме достижений стран под Вашим
    руководством Вы стали планетарными лидерами
    нового формата.

    С
    уважением, Евсегнеев Александр

    07.11.2017

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