Экология и IT: 5 сайтов, которые помогают природе

Помощь природе и экологии начинается с мелочей – выброшенной обертки в уличную урну, а не под ноги, повторном использовании тары и пакетов, поездки на велосипеде на работу, а не на личном автомобиле. Впрочем, понимание того, что окружающий мир нуждается в нашей посильной помощи приходит не сразу. Многим для того, чтобы стать на путь «экологической сознательности» требуется дополнительный объем информации о том, к каким последствиям могут привести локальные экологические бедствия, как с ними бороться и что делать, чтобы избежать катастрофических последствий в будущем.

Множество международных сайтов и порталов об экологии и природе дают возможность получить массу полезной информации в доступной форме. Кроме того, многие из них проводят собственные акции и воплощают в жизнь проекты по защите окружающей среды.

1. Всемирный фонд дикой природы. http://wwf.panda.org.

лавная цель фонда – сохранение естественного биологического разнообразия на планете. На главной странице сайта можно выбрать собственное местоположение и вы будете перенаправлены на страницу представительства фонда в вашей стране. Здесь вы сможете узнать о новых заповедниках, принципах охраны животных в вашей стране, «зеленой» энергетике. Стать сторонником организации просто – на сайте можно выбрать форму поддержки.

2. «Экологичные штучки». http://ecofriendly.ru

Экологический интернет-проект, целью которого является предоставление самой актуальной информации на тему защиты природы. Авторы сайта в интересной форме рассказывают об экологических идеях, товарах, услугах. Есть несколько тематических разделов: здоровье, авто, технологии, питание и прочие. Также на сайте регулярно проводятся акции и викторины.

3. Piece of my world. http://pieceofmyworld.com.

Международный онлайн-проект, который тесно сотрудничает с ведущими мировыми компаниями в различных сферах и в экологии, в том числе. Создатели сайта привлекают внимание к наболевшим вопросам в области защиты природы. На интернет-ресурсе можно найти немало статей и исследований на тему охраны окружающей среды. Также можно получить знания о том, как жить экологично и в гармонии с природой.

4. Spare. http://spareworld.org.

Spare – это один из самых крупных в мире образовательных проектов, который освещает вопросы изменения климата, энергетики. Вся информация, которую можно найти на сайте, изложена максимально понятным языком для усвоения школьниками. С помощью данного проекта школьники учатся использовать эффективно энергию дома и в учебном заведении. На сайте есть специальная детская страничка, где дети в игровой форме могут усвоить полезные знания.

5. «Экология и жизнь». http://www.ecolife.ru.

Научно-популярный и образовательный интернет-журнал «Экология и жизнь» предоставляет широкий спектр информации, касательно вопросов защиты природы и инновационных технологий в сфере экологии. Последнему на сайте посвящены несколько разделов: GreenГаджет, Экотехнологии, Инновации, Медицина и прочие. Также немало внимания уделено набирающему популярность явлению «экотуризма». На сайте ведут свои колонки известные мировые журналисты-экологи и блогеры.

Практически любой сайт, посвященный экологии, не остается в стороне от решения проблем защиты окружающей среды. Абсолютное большинство ресурсов о природе дает возможность своим читателям поучаствовать в эко-акциях и международных проектах, которые инициируют мировые организации и ведущие экологи планеты.

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