«Читаэнергосбыт» требует с жителя деньги за использование энергии солнца и ветра



Солнечные батареи и ветрогенераторы. Фото: 03grb.ru

Пока в одних странах активно ведётся строительство автономных домов, а по дорогам ездят беспилотные электромобили, в других делается всё, чтобы вернуться к своим корням в каменный век.

Самая «забавная» история произошла с Сергеем Днепровским, жителем пригорода Читы, сообщает 03grb.ru. Сергей не захотел платить монополисту «Читаэнергосбыт» кругленькую сумму за подключение дома к электричеству, а решил внести свой посильный вклад в борьбу с глобальным потеплением, загрязнением окружающей среды, попутно стимулируя развитие «зелёных» технологий. Новатор в 2014 году установил на крыше своего дома солнечные батареи и ветрогенераторы. Этой гибридной установки вполне хватало для работы осветительных приборов, стиральной машины, компьютера и зомбоящика телевизора.

Ровно год Сергей жил без хлопот в своём автономном доме, получая электричество от солнца и ветра, а воду из скважины. В 2015 году к нему пришли гости — инспекторы «Читаэнергосбыт» и потребовали заплатить 280 тысяч рублей за потреблённую электроэнергию. Илон Маск Сергей Днепровский провёл экскурсию по своему дому и продемонстрировал свои технологии. Инспекторы отнеслись с недоверием. Они даже не подозревали, что вследствие континентальности климата потенциал солнечной энергетики в Читинской области выше, чем в Краснодарском крае.

Целую неделю сотрудники «Читаэнергосбыт» искали подземный кабель, который якобы сибирский Кулибин нелегально проложил к своему дому. Естественно ничего найдено так и не было. Инспекторы не унимались и продолжали утверждать, что Сергей, являющийся энергетиком по специальности, хитрым способом «запитал» свой дом. Они настойчиво предлагали установить счётчик электроэнергии и спать спокойно. В результате Сергей Днепровский был вынужден заказать экспертизу, что его дом не подключён к коммуникациям (вот такая поддержка инноваций). Экспертиза показала, что дом Сергея не подключён к коммуникациям. На некоторое время всё стихло. Через месяц пришло очередное «письмо счастья». На этот раз в письме «Читаэнергосбыт» содержалось требование оплатить 40 тысяч рублей. Поставщик электроэнергии требовал возместить упущенную выгоду.

Сотрудники Энергосбыта объяснили это следующим образом. Расчёты и проектирование энергосети проводились с учётом того, что дом Сергея тоже будет подключён, и так как это не произошло, клиент должен возместить все расходы. Судебное заседание, которое должно будет поставить точку в этом споре состоится в январе.

(Visited 133 times, 1 visits today)